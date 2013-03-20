《阳歌专栏》微软最终发现了天猫

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国审查拖累联发科收购晨星**

中国反垄断监管机构--商务部与其他主要国家的相关机构相比，审查全球并购的时间过长，这是令人担忧的趋势。商务部的长时间审查导致联发科(2454.TW)收购晨星3697.TW的交易延期。

报道称，去年6月，联发科宣布收购晨星，并计划今年1月完成收购。因中国商务部还未审批，联发科宣布将合并日期推迟至8月1日。

这宗并购对中国非常重要，因两家公司都是低端手机芯片的主要供应商。低端手机正迅速成为华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)、联想(0992.HK)和酷派的主要产品领域。我对这个市场并不是特别熟悉，但知道其他一些巨头也在参与，包括Marvell Technology(MRVL.O)和展讯通信（Spreadtrum）SPRD.O等。

所有这些说明，中国在这一并购案中作出正确决定非常重要，因为两家企业是低端手机制造商很关键的供应商。不过很多国家对重大并购案的审查都有严格的时间限制，通常是提交申请后的三个月左右的时间。加拿大批准中海油(0883.HK)(CEO.N)收购Nexen也只用了约六个月的时间，包括数次延长期限。

因此，中国需要一年多的时间审查这一规模更小的并购案看起来有些过长。这种持续很久的拖延可能影响一家企业的财务，1月联发科就不得不放弃增发融资的计划，因监管批准程序延迟。这种拖延在中国太常见了，中国批准大型并购所需的时间总是要比其他大国多几个月。

今年早些时候，美国水果巨头都乐DOLE.N被迫调整出售其亚洲业务给一个日本买家的结构，因中国审批延迟。上个月，英国消费品巨头联合利华(ULVR.L)宣布，监管审批延迟阻碍其出售四季宝花生酱品牌的计划。商务部耗时很长的审查过程也影响了谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉移动以及诺基亚西门子网络收购摩托罗拉网络设备业务。

我明白，中国监管机构在理解与批准这些大型交易上与欧美相比经验不足，但是中国需要明白，拖延可能给企业造成严重影响和财务问题，迫使他们在等待审批的时候处于“停滞”状态。因此，中国政府应该给予商务部更多资源对大型并购进行审查，并设立严格规定，所有审查都须在快速而合理的时间框架内完成。

一句话：中国审查联发科收购晨星的时间过长，再次成为全球并购的障碍。

**微软最终发现了天猫**

传统观点认为，在报纸上看到一家公司的消息后才买入其股票可能为时已晚，原因是在主要媒体“发现”这家公司时，其鼎盛期可能已经过去。今天，我想把“主要媒体”换成“微软”，来继续解释这一规律。

我认为，在发现新的技术和产品领域，微软以行动缓慢而闻名，导致其进入的许多新领域要么已变得竞争激烈，要么就是已过了鼎盛期。带着这样的观点，我们来看看微软在中国的最新“发现”，即阿里巴巴麾下人气极高的天猫商城。

多年前，其他所有西方大企及中国零售商就注意到了天猫，如今微软也加入了这一行列，宣布其官方旗舰店进驻天猫。天猫对大多数人而言或许早就不陌生，但他们可能永远不知道，微软进驻消息表明了天猫的超级人气和潜力。

微软10个月前曾表示，可能在中国开设自己的电商网站。对于此，我首先要恭喜微软最终发现了中国的电商领域，但也要指出的是，该公司此举有些为时已晚，特别是对一家堪称全球科技领袖的企业而言。

微软向电商领域拓展，部分表明该公司正在试图效仿谷歌(GOOG.O)进入高科技硬件产品领域，以寻求多元化发展。鉴于此，此类网店成了微软销售设备的方便渠道，当中也包括其最近推出的Surface平板电脑。据传，微软正在考虑开发运行Windows移动操作系统的智能手机，而这样的网店也有望成为销售此类产品的不错平台。

不过，对于这么久才发现了中国的电商市场、特别是天猫，微软应该略感汗颜。过去几年，许多年轻消费者放弃传统商店，转而在家上网购物，推动中国电商市场一度爆炸式增长。

阿里巴巴和许多其他中国电商企业效仿亚马逊(AMZN.O)、雅虎(YHOO.O)等大企在美国的运营模式，纷纷允许第三方商家在其平台销售商品。我上月还曾说过，甚至有些全球中端品牌也发现了天猫，此前美国服装制造商Cherokee(CHKE.O)宣布进驻天猫。种种迹象表明，微软现在才进驻天猫确实有点为时过晚。

最后，我们再回到开头的那个问题上，即微软在中国的最新“发现”，是否意味着天猫的鼎盛期已过，走上了增长放缓之路。我觉得，这个问题的答案也许是“是的”，即使阿里巴巴在推进首次公开募股（IPO），想让外界觉得其未来增长空间仍十分充足。不过，随着更多小型零售商和一些像微软这样的大企业陆续进驻天猫，至少在接下来2-3年，天猫仍有望保持强劲的双数位增长势头。

一句话：微软在中国的最新“发现”意味着天猫的鼎盛期可能已过，但该在线购物平台今后几年仍有望保持强劲的双位数增长势头。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿： 张家伟/王燕焜

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