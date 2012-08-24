《阳歌专栏》中国或开放移动互联网市场 360搜索低调上线

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国或将开放移动互联网市场**

北京传出的最新信号表明，移动互联网可能成为中国电信行业首个对外资开放的领域，而此前数年一直非正式禁止外资参与这一敏感市场。

这些新的信号来自电信行业监管机构，与移动互联网业过去一年的一系列举动相一致。在过去一年，中国政府正式批准了由IBM(IBM.N)及微软MSFT.N支持的位於中国的云计算合资项目，而这两家企业都很重视互联网业务。

向外资开放移动互联网领域反映出，中国政府已意识到过去十年对於电信行业的封闭态度基本上已宣告失败，导致了中国该行业与国际竞争对手的差距越来越大。

意识到这些後，监管机构发出了一系列信号，暗示正准备将该行业向国内外投资者开放，从而打破三家国有电信巨头的长期垄断。

媒体报导称，中国工信部副部长刘利华在近日举行的“2012移动互联网国际研讨会”上表示，目前国内移动互联网在很多关键技术上相对落後。这或许是中国即将开放电信行业之际将把重点放在何处的最新信号。

刘利华的言论似乎是对中国三大电信企业——中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0762.HK)(CHU.N)与中国电信(0728.HK)(CHA.N)缺乏创新的直接批评。

我完全同意他的说法，因为这三家企业尽管可以排他的利用拥有10亿用户的世界第一大移动市场，然而在开发新产品与服务上却表现地相当差劲。

刘利华还表示，国际竞争对手通过采取各种措施为移动互联网开发创新性新服务，使中国三家电信企业丧失成为这一领域领头羊的大好机会。

他的言论延续了今年工信部暗示将向外部投资开放电信行业的信号，并且似乎表明，国际企业与中国企业的合资将是工信部偏爱的投资方式，而移动互联网可能是首批开放的领域之一。

这对於专注移动互联网的国外大企业来说，包括苹果(AAPL.O)以及Verizon(V.N)、沃达丰(VOD.L)和AT&T(T.N)等更为激进的国外电信企业，可能是个好消息。

从今年稍早中国电信的举动中我们已看到一些潜在合作关系的信号。中国电信在英国与欧洲网络运营商Everything Everywhere展开合作，法国电信FTE.PA是後者主要利益相关者之一。

联通也视西班牙电信运营商Telefonica(TEF.MC)为其主要投资者之一，此前也与韩国SK电讯（SK Telecom）(017670.KS)结成类似夥伴关系。

我认为这些现存的夥伴关系以及未来可能结成的新关系，可能在移动互联网领域产生一些新的大型合资企业，而未来12个月内或许就会有一两个重大声明出炉。

一句话：中国电信部门监管者的最新表态暗示，在中国电信市场即将向外资开放之际，移动互联网可能是发展重点。

**奇虎360搜索低调上线 或挑战百度龙头地位**

我过去几周都在饶有兴趣地观察互联网安全企业奇虎360QIHU.N一反常态地低调进军互联网搜索领域，显然是挑战中文搜索巨头百度(BIDU.O)。自奇虎360综合搜索服务上线以来，一贯颇具争议性的该公司创始人周鸿祎多数时间保持缄默，即便媒体报导360浏览器取消默认的谷歌搜索改为自家的搜索引擎一事，也是三缄其口。周鸿祎现在看似正挑战百度的地位，尽管不是以一种多数人想到的方式。

媒体报导称，奇虎360推出综合搜索服务，该服务将包含其他搜索引擎及奇虎搜索所发现的结果。百度当然不满自己的搜索结果出现在奇虎360的新服务中，称正在调查奇虎360此举的合法性。

我对奇虎这一举动有很多话想说，让我们先从合法性这一问题开始，然後我们再看此事所带来的更广泛的战略影响。奇虎360一直是法律纠纷案的常客，曾被包括阿里巴巴和腾讯在内的多家大型互联网企业多次起诉，其中多数针对其激进且常常存在质疑的业务行为。奇虎360自身也提起了很多诉讼，迄今最有名的一起案例就是指控腾讯不公平地使用其作为中国最大互联网公司的地位滥施垄断行为。

在这一最新案例中，我怀疑百度可能会发现，该公司并无法律根据可以禁止其搜索结果出现在奇虎360的综合搜索服务中。更广泛地说，很多互联网网站常常会将提供其他公司的服务链接，通常这种链接是一种帮助各网站提升点击量的好方法。此案或许稍有不同，但我认为依然适用同样的原则，百度会很快意识到，如果它真想阻止其搜索结果出现在奇虎360的搜索网站中，百度必须采取其它行动。同时，我们也可能看到百度和奇虎360将爆发另一场口水战，而搜狐(SOHU.O)旗下的搜狗搜索也可能会加入到这场争论中。

就战略而言，我不得不说，我非常喜欢奇虎360采取的这种进军搜索业的方式，因为它将很多不同搜索引擎整合进了一个网站中，显然可以为网民提供更好的搜索结果。投资者似乎也很喜欢这个举动，随着新搜索服务的上线，奇虎360的股价在过去两周内上升了约35%。

我不是奇虎360的粉丝，我对它的某些商业行径也并不认同，也认为360的这一最新举动依然有争议。但我要说，我的确得为周鸿祎最终在搜索领域尝试了某些新鲜有趣的东西而鼓掌，360搜索服务可能会挑战百度在中文搜索领域的霸主地位，也可能会导致一场颇具娱乐性的口水战。

一句话：奇虎360推出的搜索服务从法律上来说有点可疑，但可能最终获得成功，对业界老大百度构成有趣的挑战。（完）

编译：张家伟/靳怡雯 发稿：王燕焜

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