《阳歌专栏》中国移动谋求让电信或联通分担TD之痛

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**苏宁：中国的下一个沃尔玛？**

媒体报导，苏宁电器(002024.SZ)宣布将推出新一代实体零售店苏宁Expo，扩大经营范围至百货领域，有望挑战沃尔玛(WMT.N)和家乐福(CARR.PA)等巨头。根据报导，苏宁会将北京、上海、广州和南京的四个旗舰店改造成经营范围更广的零售模式。苏宁计划今年开设20家Expo，三年内开设400家。

中国已经拥有一些本土的连锁店，例如物美商业(8277.HK)等，但是这些连锁店的规模远不及沃尔玛和家乐福，两家巨头很受中国消费者欢迎。

苏宁通过电子商务网站苏宁易购已经获得一些经营电器外产品的经验。几年前，苏宁的战略获得了弘毅投资的坚定支持，弘毅投资是联想集团旗下的风投企业，以每股12.15元的价格购买了12亿元苏宁股份。但从那以後，苏宁股价下跌越50%，今年的一系列价格战导致苏宁获利大幅下降，引发股价大跌。不过弘毅投资的总裁仍表示不後悔投资苏宁。

苏宁上个月宣布计划筹集更多资金支持线上和线下举措，并表示将首次推出公司债，融资规模不超过12.5亿美元。现在的问题是：苏宁Expo成功的概率有多大？以及苏宁是否拥有足够的现金支持线上和线下的举措？

如果我要赌一下的话，我认为苏宁Expo成功的概率可能有70%甚至更高。苏宁拥有多项优势，包括长期的运营历史、良好的商业策略执行记录以及拥有超过1,000家遍布全国的可以改造为Expo的店铺。

苏宁通过苏宁易购与很多电器外产品的供应商建立了合作关系。可能更为重要的是，苏宁仍处於盈利状态，能够借助资本市场，这意味着苏宁能够获得所需的现金支持其举措。如果苏宁Expo真的获得成功，未来5-10年料将对沃尔玛和家乐福构成挑战，而且不只在中国，可能是全球范围内。

一句话：苏宁Expo成功的概率有70%，有望挑战沃尔玛和家乐福。

**中国移动谋求让电信或联通分担TD之痛**

三年多前中国政府发放3G牌照时，中国移动(0941.HK)(CHL.N)被要求建设基於国内自主研发技术的3G网络，该技术存在诸多问题。时至今日，中国移动对此仍耿耿于怀，并想拉上中国联通(0762.HK)(CHU.N)或中国电信(0728.HK)(CHA.N)一起分担痛苦。这就是我对最新一则报导的解读，该报导称，中国移动正努力游说监管机构，试图让这两家公司之一也建设基於TD-LTE技术的4G网络。

在讨论最新消息前，我们先带领不太关注电信行业的读者对背景进行一下回顾。中国政府在2009年发放3G牌照时，允许联通和电信分别建设基於WCDMA和CDMA EVDO技术的3G网络，让中国移动建设使用TD-SCDMA技术的3G网络，而前两项技术已获得全球公认，後一项技术则为国内自主研发。

多数观察人士认为，政府如此决定旨在让移动市场变得更为平衡，这为联通和电信带来明显优势，当时这两家公司总共仅占三分之一的市场份额。三年後，这一决定产生了预想的效果，尽管在整个移动市场，中国移动的市占率仍接近三分之二，但三家公司在中国3G市场几乎平分秋色。对於在过去三年间被迫发展TD技术，中国移动私下抱怨颇多，也不太努力推广自己的3G业务，尽管已采取积极措施发展4G标准的TD-LTE技术。

我们再来看看最新消息。消息称，中国移动正游说监管机构让联通或电信也建设基於TD-LTE技术的4G网络。该公司的理由是，让另一家大型电信企业建设TD-LTE网络，有助於更快发展该技术，以吸引其他外国电信企业使用该技术。

依我之见，中国移动此举仅是继续对其“霉运”的抱怨，我很怀疑监管机构发放4G牌照时会认真考虑这一建议。不过，4G牌照预计未来两年内不会发放。一些大型全球电信企业已在建设TD-LTE网络，比如日本的软银(9984.T)和印度的巴帝电信（Bharti Airtel）(BRTI.NS)等。因此，这让人怀疑是否还有必要让另一家中国电信企业来为该技术助力。

另外，让电信或联通建设TD-LTE网络，会伤及政府推行3G计划背後的初衷，即让移动市场更为平衡。

最後，我认为监管机构会对中国移动的游说悄然置之不理，还会呼吁其专注发展自己的网络，不要操心竞争对手的业务。

一句话：中国移动游说电信监管机构，希望让中国电信或中国联通两家公司之一也建设基於TD-LTE技术的4G网络，这一诉求可能会被置之不理。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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