《阳歌专栏》联想牵手NEC价值何在？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**联想牵手NEC价值何在？**
联想集团(0992.HK)昨天释放出购买IBM(IBM.N)低端服务器业务的信号，今天又出现联想或与日本NEC(6701.T)成立智能手机合资企业的消息。尽管我非常看好联想收购IBM服务器业务，而与NEC的合作看起来又回到了老路上--收购几乎没有价值而且接近灭亡的全球品牌。
报道称，联想与NEC就成立智能手机合资企业的大多数条款达成共识，NEC的多数手机业务将纳入其中。谈判已经进入最后阶段，本月晚些时候可能宣布交易。有关双方合作的报道最早出现在4月，称NEC寻求将手机业务卖给联想。联想发布声明称，正就一潜在成立合资公司事项与一方进行初步磋商，关于潜在交易的重要条款尚未达成，且公司尚未就潜在交易签立任何最终协议。
2011年双方也有类似合作，联想与NEC当时成立合资企业，NEC在日本的多数个人电脑(PC)业务纳入其中。NEC以其PC业务作为股本，而联想向NEC提供了自己的股票。去年NEC卖出了所获得的联想股票。这种结构对双方都有利，NEC能够将处于困境的PC业务交给联想，通过合资企业运营；联想在难以进入的日本PC市场取得一席之地，而付出的主要是股票而非现金。
双方最新的合作可能会重复这样的模式，联想获得日本手机市场的一席之地。日本消费者非常青睐本地品牌，导致日本手机市场不容易进入。
一方面，我应该赞扬联想，因为这种合作显然与联想经常提到的扩大智能手机业务的目标吻合。联想特别强调高端智能手机，从而与苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等一决高下。同时，联想可能不需要为该交易支付任何现金。
不过我认为联想从NEC手机品牌中得不到什么回报。NEC手机已经在世界大多数市场已经消失，和许多日本消费电子品牌一样，虽然这些品牌曾一度占主导地位。或许NEC品牌在日本市场仍有一些价值，不过我猜测也好不到哪去，因为日本消费者更加青睐苹果、三星、华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)的手机。
如此说来，或许联想主要的目的不是重振NEC品牌，而是为了获得NEC的日本销售渠道。如果真是这样，我认为联想为这样的小利付出的太多，即使代价是股票。过去两年，联想以类似的方式在日本、巴西和德国等地进行了并购，这些交易都可能引发很多整合上的问题，而获益不大。
我建议联想放弃这些利益不大而风险颇高的小规模交易，专注于规模更大、更有战略意义的并购，比如收购IBM低端服务器业务。这种大规模交易能够带来高得多的回报，有助联想专注于成为全球传统PC和移动设备巨头的目标。
一句话：联想集团计划与NEC成立智能手机合资企业，将不会带来多少益处，但风险巨大。
**中资财团收购AIG飞机租赁业务交易或“流产”**
媒体盛传中资财团收购美国国际集团（AIG）(AIG.N)旗下飞机租赁业务ILFC的交易可能流产，有消息称中资财团未能按交易程序支付交易定金。相关消息来自卖方AIG，这可能是该公司不想出售ILFC或已另寻其他买主的首个迹象。AIG另寻的其他买主可能不仅争议少，而且还愿意出类似价格收购ILFC。
我们先来简单回顾一下这项一波三折的交易。AIG最早于去年12月宣布出售ILFC，中资财团出价48亿美元收购该业务的90%股权。令人意外的是，这项交易并未引来美国政客及其他行业组织的太多指责，这可能与美国总统选举已经过去有关，也可能是因为ILFC视中国航空公司为其重量级客户。
之后关于这项交易的消息销声匿迹，但上月一度又短暂引起媒体关注，AIG当时宣布双方同意将敲定交易的期限延长至6月14日。该公司当时未对此给出进一步解释，但如今看来延长期限似乎是为了让中资财团交付首笔款项。
现如今，最新报道称，中资财团未能在所要求的截止日前支付款项，使得AIG有权中止这项交易。一家中国报纸联系了该中资财团成员之一新华信托的董事长，他未正面回应交付订金问题。但他表示，中资财团正在积极推进并购进度。
在我看来，这其中似乎大有玄机。在最直接的层面上，中资财团未能支付这笔款项反映出这笔交易的复杂性，以及中国企业总体上在类似这种全球并购中的经验匮乏。与此同时，AIG或许准备利用中资财团经验的不足，以未付款项为名，正式取消这笔交易。
在协议首次宣布后的半年中，发生了很多或许让AIG改变对这宗交易态度的事件。或许最重要的是，美国财政部去年12月出售了其所持有的AIG剩余股份，正式结束了政府在2008年金融危机最高峰时对该公司1,820亿美元的救助。AIG已出售了大量全球资产，以偿还对美国政府的债务，ILFC的交易起初是资产出售行动的一部分。但随着救助的结束，AIG或许在重新考虑其出售ILFC的决定。
与此同时，自从该交易宣布以来，过去六个月中或许已出现其他潜在买家。这些买家，如果是来自美国或其他西方国家，或许对AIG更具吸引力，原因有若干。从融资角度来看，这些买家可能在此类重大并购中经验更丰富，因而支付难度也相对较小。这种买家也比中资财团争议性小，后者很可能会受到来自华府的大量审查。
最后，我认为，我们或在未来一到两周内能看到AIG宣布正式结束这宗敏感交易，即便中资财团竭力挽救。对于全球自由贸易倡导者而言，这一事态的发展或许有点让人失望。但这也让华府松了口气，如果双方继续推进该交易，华府会面临艰难决定。
一句话：中资财团未能在截止日期前支付交易定金，AIG因而很可能会取消对其出售旗下飞机租赁业务ILFC的交易。（完）
编译：李富强/侯雪苹/靳怡雯 发稿：王燕焜/张家伟
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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