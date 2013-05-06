《阳歌专栏》农夫山泉再陷“质量门”

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**农夫山泉再陷“质量门”**

几周前，我提到了农夫山泉矿泉水品牌的丑闻，指出该事件凸显中国中央和地方的监管标准令人困惑并常常互相矛盾。现在此事有进一步的发展，北京市桶装饮用水销售行业协会要求北京市桶装饮用水行业各销售企业即刻对农夫山泉桶装饮用水产品做下架处理，因不符合包装饮用水食品安全国家标准。此事凸显地方竞争对手可以通过纷繁复杂的规则和监管给国内外企业造成麻烦。

农夫山泉“质量门”从上个月开始，媒体报道该公司桶装水在砷、镉等毒理指标上执行的是浙江标准，这些标准比两个强制性国家标准宽松。农夫山泉回应称，该公司一直使用浙江标准，并指出“质量门”是竞争对手发起的。现在看来其他竞争对手也在借机排挤农夫山泉。

北京市桶装饮用水销售行业协会是一家什么样的机构呢？该协会与北京当地的桶装水生产商关系密切，隶属于北京市政府。也许我是在胡乱猜测，但我怀疑该协会并不怎么关心北京市民的健康，只是想利用这个机会将农夫山泉挤出北京市场。

上海媒体也在报道这件事，但是很快提到上海市政府没有禁止农夫山泉的计划，暗示农夫山泉桶装水没有问题。农夫山泉约占中国桶装水市场份额的三分之一，也是上海主要的桶装水品牌之一，而且其总部位于附近的浙江省，意味着该公司可能与上海市政府有着紧密的联系。

农夫山泉桶装水最终或许被禁止在北京销售，这意味着地方政治可能对企业构成重大威胁，地方利益团体可以利用广阔的官僚体系和监管规定打击外来的竞争对手。

北京的中央领导看起来知道这个问题，这是条好消息，媒体报道暗示中央政府正在努力整合不同的包装饮用水标准。这是简化官僚主义的最新举措，今年早些时候取消和合并了一些政府部门也是类似举动。

简化官僚主义只能在较长的时期内发挥作用，过于复杂的规则和监管经常扼杀创新，并令消费者困惑。但是企业仍要对地方利益团体试图利用官僚主义制造问题保持警惕。

一句话：农夫山泉在北京遭遇下架，是地方利益团体试图利用中国的官僚主义将其挤出北京市场的结果。

**境外IPO市场现复苏迹象**

经历一季度的低迷后，最新迹象显示中国企业赴境外首次公开募股（IPO）呈现新的活力，中石化集团旗下的中石化炼化工程（集团）和中国银河证券将于本周晚些时候在香港进行IPO，融资规模合计将达35亿美元。此外，兰亭集势也寻求于本月晚些时候在纽约上市，有望成为今年首家赴美上市的中国企业。

这三家企业IPO获得的市场反响将具有一定的里程碑意义，会很容易为年内剩余时间的中国企业赴境外IPO定下基调。如果中石化炼化工程的IPO发行价处于招股价参考区间的高端，该公司融资规模可高达174亿港元，从而有望成为继去年11月中国人保集团(1339.HK)上市以来香港股市最大的一宗IPO。人保集团IPO融资规模为35.6亿美元。银河证券IPO融资规模有望达到100亿港元。

三周前，兰亭集势申请赴纽约IPO，计划融资最多8,600万美元，成为半年内首个申请赴美上市的中国企业。此后，一直没有听到该公司IPO相关的后续消息，但我之前曾预测该公司IPO可能获得不错的反响，其IPO发行价可能处于招股价参考区间的中端。

兰亭集势的财务状况显示，该公司正在快速接近盈利，有望很快在一季度实现有史以来的首次盈利。这是十分关键的因素，因境外投资者对亏损的中国创新企业毫无兴趣。过去两年，中国创新企业一直试图赴美上市，但只有两家盈利的企业去年成功登陆美国股市，分别是唯品会(VIPS.N)和欢聚时代（YY）(YY.O)。

自去年9月以来，唯品会股价上涨五倍有余，表明境外投资者对能实现盈利、拥有强劲增长潜力的中概股信心有所恢复。此外，欢聚时代在上周报告称，今年一季度营收增长130%至5,000万美元左右，利润则激增17倍至1,030万美元。该公司股价在业绩发布后上涨6%，目前较去年11月上市时的发行价10.50美元高出74%。这则属于最新的正面信号。

那么，上述三家企业的IPO前途将会如何呢？年内剩余时间的整体市场状况又会如何呢？我觉得，这些企业的IPO表现将会相对较好，原因是过去一年令人振奋的IPO少而又少，许多投资者正在物色新的购买目标。此外，刚刚经历的IPO严冬，让寻求上市的企业变得更为现实，只有十分强大的企业才会选择进行IPO.

这与2010年和2011年初的IPO热潮相比是很重要的一大进步。当时，那些企业鲜有盈利、甚至毫无盈利可言，趁着那波热潮上市的两家规模最大的企业优酷土豆YOKU.N和人人网(RENN.N)，在上市后的两年多时间内依然亏损。

我觉得，中石化炼化工程和银河证券上市首日的表现将会相对强劲，他们的股价在挂牌交易的最初几周可能上涨5-10%甚至更高。鉴于投资者对中概股的信心恢复，兰亭集势上市后的表现应当也会如此。

一句话：中石化炼化工程、银河证券及兰亭集势的IPO有望获得适度成功，这将为境外IPO市场复苏铺路。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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