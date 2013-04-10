《阳歌专栏》奇虎360搜索业务增长料放缓

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎360搜索业务增长料放缓**

安全软件专家奇虎360QIHU.N最近霉运连连，最新报道称该公司搜索业务并非如此前宣称的那么好；上月该公司针对腾讯(0700.HK)的垄断指控被广东当地法院驳回。

我对这两则消息并未感到特别意外，毕竟奇虎360的创始人周鸿祎是一个很有争议的人物，给人以企业作风虚夸的印象。然而，我确信现在说该公司的搜索业务的快速增长期就要结束还为时尚早。奇虎360的搜索业务去年上线以来获得快速增长，迅速成为中国第二大搜索引擎，是行业巨头百度(BIDU.O)多年来首次遇到的真正挑战者。

无论奇虎360的搜索业务前景如何，我预计数月后该公司的股价将转弱，结束去年以来的大涨行情。去年年中，奇虎360股价曾最低下探到每股15美元低点，因做空机构就该公司数据的真实性发起了一连串攻击。但是，奇虎360去年夏季推出360搜索（so.com）以来，公司股价已经翻番，今年稍早已经冲高到接近每股35美元的高点，目前仍持在30美元左右。

我感觉有关360搜索增长情况的最新消息会令未来几个月奇虎360股价承压。根据网络流量监测公司CNZZ的数据，去年夏季问世的360搜索增长迅速，到去年10月已经获得近10%的市场份额。自此以后，360搜索的流量持续增长，根据CNZZ的监测，本月稍早市场份额已经接近15%。

但是另一家网络数据公司Hitwise却给出了不那么好看的结果，称截至3月360搜索的市场份额略低于12%。这种差别可能源于Hitwise相对CNZZ更多关注主要网站。不过，说360搜索目前的市场份额介于两者之间可能更保险，也就是13%左右。

360搜索运用了一些最新的创新性技术，赢得了寻求百度之外搜索体验的网民的青睐，进而促成了该业务的快速成长。但是，奇虎还有一个优势，那就是拥有中国最流行的两项互联网软件产品，360安全卫士和360浏览器。

奇虎360利用这两个软件将用户引导到360搜索，就像1980和1990年代时微软利用Windows系统的市场主导地位让用户使用IE浏览器。这种策略没有什么错的地方，但是只有用户喜欢这些软件才会奏效。

现在，网民是否真正青睐360搜索还不清楚，也许是他们电脑上安装了奇虎的软件，令进入到360搜索的页面较为容易。当前，奇虎360面临需要证明搜索业务能够真正带来营收的压力。该公司在最新季报中表示，正在启动利用搜索业务获得营收的商业模式，但是没有给出具体的目标或数字。

预计奇虎360在5月公布一季度财报时会宣布来自搜索业务的营收，不过数额可能不会太大。此外，随着该公司希望从搜索业务上赚钱，预计360搜索未来一年的市场份额增速将明显放缓。

一句话：随着奇虎360关注旗下搜索业务的赚钱能力，今年360搜索快速增长势头很可能会大幅放缓。

**去哪儿网遭遇代理商封杀**

数家在线旅游代理商暂停与去哪儿网合作，这和两年前淘宝网改变定价政策后遭遇第三方商家封杀类似。此事凸显依靠第三方商家和代理提供产品和服务的搜索比价平台面临的风险。

携程(CTRP.O)等企业则采取更为传统的直接在线销售模式，需要更多人力，但不存在第三方代理。去哪儿网的模式很成功，但是如果与第三方商家出现摩擦，则可能适得其反。

2011年，百度(BIDU.O)投资3亿美元给去哪儿网，显示出对该公司的信任。我曾指责百度无法在核心业务以外开发新的领域，但是认为投资去哪儿网看起来是明智之举，因为去哪儿网存在很大的增长潜力。现在看来我得轻微调整一下我的看法了。

中国媒体上周多次提到了代理商与去哪儿网之间的摩擦，最新的报道是数家提供酒店预订服务的大型第三方代理暂停与去哪儿网合作，起因是去哪儿网调整运营模式。去哪儿网确认了报道的内容，但表示正在与这些代理商谈判，试图劝说他们恢复合作。

代理商暂停与去哪儿网合作的原因显然是钱。去年去哪儿网就谈到赴美上市，希望在提交上市文件之前向投资者展示较好的获利。我猜测去哪儿网近期提高了对代理商的收费，以增加营收和获利。

代理商们显然不开心，因此暂停与去哪儿网合作，这看起来像是讨价还价的计策。2011年，淘宝网提高线上店铺租金后也曾遭遇类似的问题。商家抱怨淘宝网新的收费模式歧视小型卖家，有利于大型卖家。此事给淘宝网带来和一些麻烦和不好的公众效应，不过随后不了了之。我猜测阿里巴巴可能低调取消了部分或全部涨价政策。

去哪儿网估计也会走阿里巴巴的老路，因为不想在关键时刻失去主要的供应商。事情了结后可能也不会有什么声明，未来一两个月去哪儿网的业务料回归正常。但是放弃涨价可能意味着去哪儿网实现盈利的计划可能被推迟一年甚至更长时间，因此上市进程也可能拖延。

一句话：在线旅游代理商暂停与去哪儿网合作，此事料在未来一两个月获得解决，但可能导致去哪儿网上市计划被推迟一年甚至更长时间。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：张家伟/王燕焜

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