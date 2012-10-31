《阳歌专栏》去哪儿网有望年底赴美上市 绝望的当当网携手天猫

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**去哪儿网有望年底赴美上市**

眼下距离年底还有两个月时间，少数中国公司正准备赶上这个时间赴美上市，其中有报导称在线旅游公司去哪儿网希望年底前在纽约进行首次公开发行（IPO）。若报导无误，去哪儿网将成为希望年底赴美上市中国企业中的一员，迅雷和搜狐的视频分享业务也发出了类似信号。如果这些公司的上市之旅一帆风顺，那些耐心潜伏已久的企业可能会快速推进其IPO，其中凡客是最有可能的一家。

岁末上市小高潮将给在美上市中资股原本惨淡的一年画上令人欣慰的句号。这些企业曾经是渴望借中国经济增长获利的投资者追捧的对象，但是去年春天曝出的一连串会计丑闻令市场人气急转直下。今年稍早时候，神州租车和盛大文学等几家公司尝试赴美上市，但低迷的投资人气令其不得不取消计划。

今年唯一获得成功的重要公司当属3月在纽交所上市的唯品会（Vipshop）(VIPS.N), 并在最初几周的交易中下挫逾30%，不过自9月以来开始大幅回升，现在交易价格在每股10美元左右，较最初招股价上涨超过50%。唯品会的意外反转必定激励其他拟上市的中资公司。唯品会仍在亏损状态，不过净亏损额正在快速收窄。

在这样的背景下，让我们回过头来看看去哪儿网。据最新媒体报导，该公司正积极筹备年底上市事宜。去年，百度BIDU.N向去哪儿网投资3亿美元以换取控股权的消息曾引发媒体轰动。在去哪儿网进行IPO之前，我们还不知道该公司盈利与否。

但是有一件事是确定的，即公司所处的在线旅游服务行业的竞争日益激烈，其中既有老牌的携程CTRP.N和艺龙LONG.N，也有新入行的京东商城等。行业竞争的影响已经体现在公司财报中，携程称其最新一季的利润率下降，并对未来发出预警。

但是，中国互联网行业的激烈竞争已经令人司空见惯，因此这也许不会让投资者现在感到担心。实际上，本月稍早，中国另一家互联网公司YY也已经向美国证监会递交了上市申请。很多中国企业现在明显亟需资金，并深知如果不能在今年年底前上市，就要等到中国农历新年之後。因此，这些公司中至少有一家在今年11月底前会上市，若投资者的反应达到中性至正面的水平，则随後会有三四家跟进。一句话：在线旅游网站去哪儿网最近表示有意在年底前赴美上市，加入为数不多的中资公司赴海外融资的行列，这也许预示在美上市中资股的寒冬即将结束。

**当当网携手天猫 绝望中求生存**

当当网DANG.N昨日宣布新的首席财务官加盟，今日又准备与阿里巴巴旗下的天猫合作，在天猫开设旗舰店。这些都反映当当网正在迅速淡出竞争激烈的中国电商行业，甚至可能成为首批倒下的大企业。也可以说，这些反映当当网已经陷入迫切需要扭转亏损扩大趋势的绝望状态。

阿里巴巴集团旗下天猫事业部和当当网联合宣布，当当网正式入驻天猫，销售图书和百货。这是当当网态度的大幅度转变，去年当当网还屏蔽阿里巴巴旗下的一淘网抓取。目前当当网正式解除屏蔽，显然更加愿意与阿里巴巴和其他竞争对手合作扩大业务，而不是对抗。当当网今年早些时候还与电子产品零售巨头国美(0493.HK)合作，目的是在竞争激烈的电商行业获得优势。

当当网迫切需要迅速看到成果，以扭转过去几个季度的亏损扩大趋势。当当网最新的财报显示，第二季亏损约1,900万美元，同比增加约三倍，因支出大幅增加而利润率大幅下降。

当当网的股价同样大跌，较4月高位下跌近三分之二。该公司表示，截至6月底，拥有超过2亿美元现金及等价物，意味着该公司还没有陷入资金危机。但是当当网显然无法一直以目前的速度亏钱，不过中国大型电商之间的价格战丝毫没有缓解的迹象，当当网继续亏钱的可能性很大。

本月早些时候，名品折扣网唯品会(VIPS.N)超越当当网，成为中国最大的上市电商企业。唯品会是今年中国赴美上市的唯一一家大公司，因一系列会计丑闻导致美国投资者回避中国股票。唯品会股价起初大跌，但在过去几个月大涨，目前股价比IPO价格高约50%。当当网的股价则稳步下滑，目前市值只有3.2亿美元。

也许当当网可以从唯品会身上学点东西，专注于细分业务，而不是试图全面开花。不过对於当当网这种非常傲慢的公司来说不大可能，这意味着当当网可能面对更多亏损，未来股价继续走软，尽管该公司试图通过新的合作和管理层变动改变不佳的前景。

一句话：当当网试图通过新的合作和管理层变动摆脱不佳前景，这是方向性错误，应专注于成为开发细分市场的电商。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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