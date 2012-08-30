《阳歌专栏》尚德一年内可能破产

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**尚德在意大利惹上新麻烦**

光伏明星企业尚德STP.N的丧钟正敲得越来越响，这一次是有消息称尚德在意大利涉嫌骗取该国政府的补贴。随着新鲜爆料开始减少，尚德也逐渐淡出媒体的狂轰乱炸。但我们现在得到消息称，意大利一法庭对尚德控制的投资基金GSF提起刑事诉讼，指控该基金在意大利非法修建太阳能电厂，骗取该国政府的补贴。

据路透报导，GSF修建的部分太阳能电厂未得到必要的审批，这一指控可能导致GSF在意大利斥资约一亿美元建设的太阳能电厂最终可能关闭及拆除。尚德控制GSF 80%股权，不过尚德为账面的漂亮，以媒体所称的夸张溢价出售GSF太阳能面板时，将GSF列为单独公司。

当尚德本月初披露，由尚德担保的一笔GSF贷款中，可能遭到GSF的欺诈时，上述令人质疑的会计行为开始逐渐曝光。

随着绵绵不绝的丑闻曝光，多家律师事务所宣称将对尚德发起集体诉讼，尚德在纽约交易的股价跌破一美元，周三收报至每股98美分。而仅仅四年前，在光伏产业疯狂发展期，尚德的股价超过80美元。

除了在意大利的这一宗刑事诉讼，以及律师行的集体诉讼，尚德还面临偿还明年初到期的近6亿美元债券的重压。我之前预测美国证券监管机构还可能对该公司的会计行为展开调查，可能最终导致尚德被摘牌。

尚德的很多问题并非该公司所特有，反而代表了自2011年初以来重创光伏产业、也重创在美上市中国企业的两大令人不安的趋势。

在行业层面，在政府慷慨补贴的扶助下，中国光伏产业快速扩张产能，光伏面板产能占到全球一半以上，导致尚德及同业者受到持续低迷的市场的冲击。而更广阔角度而言，因多家公司爆出一系列财务造假丑闻，在美上市中国企业因自去年春天以来股价大幅跳水。

尚德既是光伏市场低迷的牺牲品，同时也似乎有玷污在美上市中企形象的财务造假行为。其实，尚德在意大利最新摊上的官司相比公司遭遇的财务障碍而言算不上大事。但该公司丑闻不断缠身，没有减缓的迹象，可能在未来12月内轻易造成尚德公司的破产或解体，除非是中国政府给该公司提供相当大的救援。

一句话：尚德分支机构在意大利面临的刑事指控，是尚德遭遇的一系列重创中的最新一起，若没有中国政府的干预，尚德可能会在12个月内破产。

**联想与NEC能否长相厮守？**

在联想(0992.HK)和NEC(6701.T)宣布成立合资公司一年後，它们发布了一些数据，试图让外界相信它们的联姻是正确的，而合资企业也将主导难啃的日本市场。

需要承认的是，我对这两家公司的联姻不再像双方当初宣布时那麽的疑虑，因为它们似乎采取了相对谨慎的策略。不过，我仍觉得它们合资公司成功的机率不高，可能为40%左右，稍高於之前预估的35%左右。

我们先来看看来自联想的最新消息。该公司称，其目前控制了约25%的日本PC市场，稍高於一年前与NEC宣布成立合资公司时两家公司总共23.6%的份额。联想还表示，通过在日本市场推出联想品牌电脑、同时保留NEC高端品牌的混合战略，计划未来三年将其在日本的市占率提升至30%。

该策略与联想2005年收购IBM(IBM.N)的PC资产时稍有不同。按照收购协议，联想对IBM品牌的使用期限只有五年，而与NEC的交易则不同，联想并非进行直接收购，而是与NEC成了长期合资企业的合作夥伴。

但从更广阔的角度看，会发现NEC选联想作为合作夥伴的真正理由其实很简单，即它知道PC业务不仅难于经营，而且利润率很低。过去五年，NEC在全球市场所占份额快速缩水，在除日本以外的其他市场几乎无法立足。鉴於此，我觉得NEC决定与联想组建合资公司，只是其最终从PC市场完全退出的长期计划的一部分，这与IBM的做法颇为相似。

如果真是如此，那麽接下来的问题则是，NEC具体会在何时出手所持合资公司的股权？出售股权後该公司还会允许联想继续使用其品牌多久？我觉得，随着消费者开始注意到该公司新管理层削减成本等措施，在今後两至三年内，NEC品牌电脑的高端形象在日本会逐渐失色。面对这种情况，NEC会对整体形象受损变得更为警觉，从而决定退出合资公司。

我预计两家公司在今後三至四年内会真正分手，而合资公司最终也会失去使用NEC品牌的权利。由於双方将以渐进方式分手，这将远优於联想与IBM的交易，後者是一次性出售，并不涉及合作关系。

不过，我认为等待双方合资公司的将是一段动荡期，而且怀疑能否实现30%的销售目标。但该公司的市占率将会有所上升，可能升至27%，此後随着NEC品牌形象减弱，合资公司的销售也将开始下降。

最後要说的是，联想可能最终占有日本PC市场20%左右的份额，这对於一家外国公司而言还算不错，但和30%市占率的目标相比还是令人失望。

一句话：联想在日本PC市场的市占率可能在27%左右触顶，之後随着其与NEC合资公司遭遇困境，二者的联姻可能破产，联想市占率也将逐渐下降。（完）

编译：侯雪苹/王燕焜 发稿：张家伟

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