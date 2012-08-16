《阳歌专栏》尚德电力CEO辞职 海尔停止与京东合作

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**尚德电力CEO辞职 海尔停止与京东合作**

我不喜欢一周内写太多同一主题的文章，但尚德电力STP.N及电商领域传出的可能关乎各自未来命运的重磅消息，实在让我无法视而不见。尚德电力是光伏行业的先锋企业，该公司刚宣布其首席执行官施正荣辞职。该公司2005年上市，是国内首个上市的太阳能面板制造商，而创始人施正荣当时也因远见卓识广受赞誉。电商领域传出的消息是，海尔宣布停止与京东商城合作，而京东与苏宁(002024.SZ)、国美(0493.HK)及其他竞争对手之间的价格战本周则是急速升级，而且愈演愈烈。

我们先来看看尚德电力的消息，该公司的情况有点类似于陷入死亡漩涡，其两周前披露可能沦为6亿美元欺诈交易的受害者。尚德电力已宣布，首席财务官金纬将接任首席执行官，施正荣继续担任执行董事长职务，但此消息并未令该公司的股东动容，其股价下跌5%至稍高於1美元的水平。

在过去24小时，我有机会获知了更多有关尚德电力危机的消息，这些消息显示该公司与GSF的关系，是欺诈交易背後隐藏的更大问题。GSF由尚德电力协助成立，使用後者提供的面板建造太阳能发电厂。我不想谈及太多细节，但要指出的是，尚德电力在会计记录中视GSF为独立客户，这似乎才是关键问题，且两家公司的财务关系也十分密切。

我对情况的了解虽十分有限，但这看起来确实像是可疑的会计行为。可疑会计行为导致在美国上市的中国概念股陷入信任危机，此事到目前已持续了一年半的时间。随着更多详情的传出，如果美国证券监管机构对尚德电力的会计行为发起调查，甚至是该公司最终退市，也都将不足为奇。

再来看看电商的价格大战。过去一周中，电商价格战迅速升级，京东掌门人刘强东与苏宁高管打起口水仗，不是指责对方的商业行为不公平，就是誓言要打压对方的价格。

苏宁的长期合作夥伴海尔停止与京东合作，似乎已让该公司在这场战争中取得新的胜利。海尔称，做出这样决定是因京东降价幅度过大。但我怀疑，苏宁甚至可能还有国美，恐怕才是促使海尔做出这样决定的主要原因。

眼下这场口水战在最终消停前，至少还会持续一两周，届时海尔或许会悄悄恢复与京东的供应关系。但从长远看，我确信中国电商市场的这场主导权争夺战至少在明年还会继续。

一句话：尚德电力首席执行官辞职，恐怕难令公司就此走出困境；而电商领域新爆发的家电价格大战，则可能还会持续一至两周。

**网易走到十字路口**

在浏览了过去24小时出炉的一堆企业财报後，我决定把注意力放在在线游戏供应商网易(NTES.O)身上。该公司现在似乎处在关键节点上，这一节点可能标志着它在近期的上升态势中出现停滞，也可能是其长期下滑的伊始。

在众多在美上市中国企业遭遇信任危机时，网易是最有韧性的公司之一，原因可能是，它是中国最早公开上市的互联网企业之一，同时其核心的在线游戏业务表现强劲。

去年秋天，在数家公司一系列财务丑闻引发的信任危机最严重时，网易连同多数在美上市中国企业的股价均遭重挫。但之後，网易股价便强力反弹，现在则高於危机前的水平，这在其同业中是罕见的。

所以，网易股价需要修整或许不可避免，这也正是其最新财报公布後所展现的结果。该公司最新公布的第二季财报显示，其在线游戏业务出现下滑，这或许意味着长期下滑趋势的开始。网易的股东当然不喜欢这个消息，财报出来後该公司股价在盘後交易中下挫8%。

让我们来看一些数据，据此看一下投资者有哪些担忧。或许最让人担心的是其在线游戏营收出现环比下降，其在线游戏服务第二季营收比第一季下降6%至17亿元。网易的利润同期环比下滑7%，同比增长13%。

网易将营收额的下滑归咎於动视暴雪(ATVI.O)出品的《魔兽世界》受欢迎程度的降低。某款游戏人气的降低并不罕见，因每款游戏都有一个自然的生命周期，一般约为5年，但一款游戏对公司营收和利润有如此重要的影响，或破坏很多投资者对网易很大程度上依赖自己开发的游戏这一印象。

另外，动视暴雪与网易竞争对手腾讯的最新战略合作似乎也不是个好兆头，因当其与网易现有协议到期後，动视暴雪或许选择把未来《魔兽世界》的游戏许可授权给腾讯。有些读者或许还记得，在线游戏公司第九城市(THE9)(NCTY.O)是《魔兽世界》在中国的最初运营商。当动视暴雪将该游戏在若干年前授权给网易时，第九城市的业绩大幅下滑。

网易最新的营收下滑是暂时情况还是长期下滑趋势的开始，现在判断显然为时过早。但网易应该好好想想《魔兽世界》的替代品了，因为等现有合约到期後，我想这款游戏很容易落入腾讯之手。

一句话：网易最新财报可能标志着该公司下滑的开始，而一旦其失去《魔兽世界》的运营权，下滑可能进一步加速。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：程芳/张家伟

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