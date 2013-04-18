《阳歌专栏》尚德电力可能出售意大利资产 江西赛维债务违约

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国企业赴美IPO出现复苏迹象**

沉寂近半年后，中国企业赴美国首次公开募股（IPO）终于出现了复苏迹象，在线零售商兰亭集势申请赴纽约上市。与此同时，汽车租赁公司神州租车刚与国际同业赫兹（Hertz）(HTZ.N)结成合作关系，引发媒体揣测，神州租车可能很快重启一年多前因市况低迷而放弃的IPO计划。需要指出的是，这两个可能的IPO令我略感意外，原因是它们均非我期待的那样振奋人心的交易，无法在如此低迷的市场重新点燃投资者对新上市中概股的兴趣。

我们先来看看关于兰亭集势的消息。需要说明的是，在看到该公司计划赴纽约证券交易所进行IPO、募集最多8,600万美元的消息前，我从没听说过这家电商企业，这可能与该公司关注中国以外买家的市场有关。

兰亭集势的总部位于北京，但从该公司网站上几乎看不出它是一家中国企业。该公司向全球10个市场的客户提供商品，除巴西外，都是西方市场。兰亭集势网站上唯一有中文地方是，让供货商注册的区域。因此，兰亭集势其实就是低价从本地供应商购进商品，然后再直销给西方的客户。

鉴于大多数中国电商企业一直关注竞争高度激烈的本土市场，上面这种业务模式听起来还算有趣。兰亭集势的业务发展相当稳定，去年营收增长70%达2亿美元。不过，该公司依然亏损，只是亏损额在收窄，从2011的2,500万美元降至去年的230万美元。

我十分怀疑兰亭集势可能已经扭亏为盈，该公司可能会在IPO前后发布业绩，届时或许会宣布其在今年首季实现盈利。该公司明智地将IPO融资目标定为相当低的8,600万美元，意味着其在获得投资者方面应当没有太大困难。如果一切按计划进展，预计兰亭集势的IPO定价可能接近目标区间的上限，该公司股价在首发当日甚至可能小幅上涨。

一系列会计丑闻引发的信任危机，令在美上市中国企业股票陷入需求低迷的困境。受此影响，去年仅有两家中国企业成功在美国上市，分别是欢聚时代（YY）(YY.O)和唯品会(VIPS.N)。此后，随着投资信心最终开始好转，这两家公司的股价走势相当不错，唯品会股价自上市已上涨逾300%。

我们再来简单看看关于神州租车的消息。该公司去年早些时候曾申请赴纽约IPO，但因市况糟糕而取消。如今，该公司宣布与赫兹结成合作关系，神州租车将接管后者在华业务，赫兹则将收购神州租车20%的股权。

有篇报道援引神州租车一名投资人的话称，神州租车并不急于再次赴美国上市，但媒体还是揣测该公司可能很快重启IPO计划。去年放弃IPO计划时，神州租车处于亏损状态，据报需要现金。鉴于此，该公司与赫兹的合作似乎更像是融资之举，而非很快就上市的前奏。不过，如果神州租车很快能能扭亏为盈，再加上兰亭集势的IPO进展状况不错，那我觉得该公司在今年晚些时候也可能会重启IPO计划。

一句话：兰亭集势在美IPO定价及首发情况可能相当不错，这对今年寻求赴美国上市的中国企业而言将是好的开局。

**尚德电力可能出售意大利资产 江西赛维债务违约**

中国光伏行业继续受到重组风暴冲击，报道称尚德电力STP.N可能大规模出售资产，而江西赛维LDK太阳能LDK.N则出现债务违约。关于尚德电力的报道令上周巴菲特可能收购无锡尚德的传言更为讲得通，但是尚德电力的投资者或许会失望地发现报道并未提到巴菲特大规模注入现金，而巴菲特也并不擅长投资这种处于困境中的资产。

尚德电力的发言人周二表示，公司可能出售意大利的太阳能发电资产。知情人士上周称，公司或考虑出售Global Solar Fund Sicar(GSF Sicar)的88.15%股权，后者是位于卢森堡的一家基金，主要投资位于意大利的太阳能电站项目。一些读者可能会回忆起去年尚德电力披露与GSF的关系时受到指责，因尚德电力利用对GSF的销售抬高营收数据。

分析师称一些估计数据显示，GSF Sicar的估值最高为8亿美元，但尚德电力的实际权益可能远低于账面价值，因为光伏发电企业是GSF的主要资产，而这些电厂建设时太阳能面板价格远高于现在。尚德电力发言人在回覆路透的电子邮件中称，“目前我们希望持续运营GSF，也将会考虑所有可能方案将各方利益最大化。”

媒体报道暗示，巴菲特可能有兴趣购买尚德电力持有的GSF股权，但要较GSF目前的价值大幅折价。上周媒体报道巴菲特有兴趣收购无锡尚德的传言时，尚德电力股价曾迅速上涨。新的媒体报道说明是巴菲特有兴趣购买GSF股权，则更为讲得通，因为巴菲特有购买太阳能发电资产的记录。计算这些资产的回报率非常容易，因为成本和营收都众所周知。媒体报道暗示巴菲特可能要求大幅度折价，这意味着尚德电力不太可能获得接近7亿美元账面价值的收入。

江西赛维周一对2,400万美元到期债务部分违约。这笔债务违约的规模相对不大，但媒体报道提到6月有2.4亿美元债务到期。如果再次违约，可能导致江西赛维步尚德电力的后尘宣布破产。

江西赛维正在不顾一切地试图卖出资产以避免破产，大幅折价似乎吸引了一些兴趣。或许江西赛维能够通过出售资产避免破产，但最终可能和破产重组的效果差不多，因为即使江西赛维能够继续运营下去，也不再是原来的江西赛维了。

一句话：尚德电力可能以大幅折价出售意大利资产给巴菲特，而江西赛维或许能够通过出售大部分资产避免破产。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：张家伟/王燕焜

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