《阳歌专栏》腾讯坚称不会向微信收费

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**巴菲特对尚德电力出手相救？**

巴菲特可能收购尚德电力STP.N的传言提振太阳能板块，交易商押注西方投资者或许可以帮助该行业复苏。此举确实将是提振光伏产业的一张信任票，因为大多数观察人士认为民间投资者不会押注该板块，对该行业的救助需要政府主导。我对该传言持非常怀疑的态度，因为巴菲特并不大投资处于困境中的企业或行业。

传言称，巴菲特可能收购尚德电力，周一尚德电力股价大涨近16%。太阳能板块其他个股也被推高，天合光能TSL.N和英利绿色能源(YGE.N)分别上扬7.6%和4.5%。阿斯特(CSIQ.O)和晶澳太阳能(JASO.O)分别上涨9.7%和3.7%。

首先来看传言可能为真的理由。巴菲特近期显示出对新能源企业有兴趣，而很多国家的政府试图降低经济对传统化石燃料的过度依赖，意味着一些新能源企业有望出现大规模增长。2008年，巴菲特收购了比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)10%的股权，开始了对这一领域的投资。近期，巴菲特在美国加州和亚利桑那州投资了光伏发电项目，在伊利诺斯州投资了一个风电厂。巴菲特在美国的投资料能达到投资回报预期，对比亚迪的投资回报则明显下降，因该公司的电动汽车项目处于困境。

再看传言或许不真的理由。尚德电力目前面临的局面复杂，刚刚在超过5亿美元的债务上违约，旗下无锡尚德上个月宣告破产。处理无锡尚德破产重整的是无锡市中级人民法院，巴菲特料不敢在不熟悉的地方检验自己的运气，因为中国与美国法庭对破产案例的处理并不一样。

尚德电力的创始人施正荣令问题更为复杂。他不肯放弃对公司的控制权以获得政府救助是无锡尚德被迫宣告破产的主要原因。很多人预计，无锡尚德破产重整后，施正荣将被迫离开，政府实体成为控股股东。中国中央政府和无锡市政府或许欢迎巴菲特参与破产重整，这将给尚德电力和中国光伏行业带来新的巨大可靠性支持。

不过我猜测巴菲特不会淌这趟混水，特别是还没有迹象显示该行业能够带来很大商业利益。传言要么是尚德电力或其竞争对手的美梦，要么是试图赚快钱的交易商故意编造的。我预计本周过后传言会迅速消失，尽管未来一两年该行业最终回到更为稳定的状态后，巴菲特或许会投资。

一句话：巴菲特投资尚德电力的传言估计是不真实的，尽管中国光伏产业回归健康后巴菲特最终可能进行投资。

**腾讯坚称微信不会收费**

关于腾讯(0700.HK)微信收费服务的争论已经南移至海南岛了，当事各方的高管均在博鳌论坛上畅所欲言。通信运营商一方中国移动(0941.HK)(CHL.N)前董事长王建宙表示，微信和其他广受欢迎的移动应用成为了中国电信运营商的巨大负担，后者必须斥巨资建设用于运营这些移动互联网应用的基础设施。另一方，腾讯控股总裁刘炽平(Martin Lau)则表示，微信将继续免费，与近期电信监管部门发出的腾讯将很快对微信服务收费的信号截然相反。

当下的争论在广泛意义上涉及Over The Top (OTT)服务，该服务是指那些由第三方发明的利用移动互联网的应用软件。微信自两年前推出以来，用户呈爆炸式增长，现在号称有3亿多用户，其中海外用户4,000万。

中国移动直言不讳地炮轰了微信，称这一应用软件占据了其移动网络很大部分的信令通道。因而，中国移动表示，腾讯应与通信运营商签署营收共享协议，分享其从微博经营中获得的部分利润。唯一的问题是，微博目前对绝大部分用户免费，并未创造出太多的营收。中国移动希望通过强迫腾讯向用户收费改变这一状况，然后腾讯与移动通信运营商分成。

作为中国最具影响力的移动运营商，中国移动利用其影响力让行业监管机构介入，有关机构并主持了腾讯和中国三大电信运营商的谈判。像我一样的观察人士都注意到，中国移动和其他两家运营商已经从微信等软件中直接获益，因类似的应用会促使用户在移动互联网上花更多时间，因而为电信运营商创造更多的数据服务收入。

该事件的最新动态是中国移动前董事长王建宙对此表态。王建宙掌舵中国移动多年，尽管去年已经正式退休，或许依然拥有极大的影响力。王建宙表示，中国移动修建网络基础设施的成本远远高于数据服务带来的营收。

经常阅读我文章的读者知道，我不是很喜欢王建宙。王建宙的保守主义让中国移动成了业界的一个落伍者，而非创新者，尽管其拥有巨大的规模和资源。他的表态让我感觉，即便他高调退休，但他或许还在幕后徘徊，说服公司新领导从腾讯手中榨出部分收入。作为对王建宙最新表态的回应，我会说：如果中国移动没有从用户那里赚取到足够的钱以抵消基础设施投资，那么中国移动应该做的只是提高其数据服务的价格。

让我们再迅速看看腾讯二号人物刘炽平的最新表态，他在博鳌论坛上坚称，微信在可预见的未来会继续免费。刘炽平的最新发言当然不受工信部的欢迎。工信部上周刚刚表示，腾讯很快就会向微信用户收费。

尽管工信部在这一问题上的声音不容忽视，但我在这一案例中更倾向于相信腾讯：腾讯不太可能会很快向微信收费。相反，我预计腾讯会继续寻找其他可以从微信上赚钱的途径，例如借助广告和在线游戏等价值附加服务，腾讯可能会与电信商分享那部分钱，用以堵住中国移动的嘴，让大家最终都朝发展移动互联网这个更重要的事情上进发。

一句话：腾讯很可能为就微信收费问题抵御行业压力，并通过一种替代性营收分享协议平息中国移动的不满情绪。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：张家伟/王燕焜

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