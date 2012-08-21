《阳歌专栏》优酷与土豆“婚”后将无蜜月可度

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**博彦科技加入IT外包并购行列**

在中国IT外包服务公司海辉软件(HiSoft)HSFT.O和文思信息(VanceInfo)VIT.N宣布合并不到两周後，IT外包服务业又有新的重大并购消息传出，这次是关於中国上市公司博彦科技(002649.SZ)。

这两起迅速宣布的重大协议或说明，IT外包服务业这个有利可图但高度碎片化的行业终於迎来了亟需的整合，可能产生某天可与印度大型外包公司Infosys抗衡的大型企业。

中国低成本但接受过良好教育的劳动力以及优良的基础设施，让很多人过去几年一直认为，中国很快将成为IT外包行业的重要参与者。但尽管如此，中国在该行业迄今尚未产生任何大型企业，因该行业依然非常碎片化，没有明显的领军企业。但这种局面可能很快改变，随着海辉软件与文思信息宣布合并，这两家在美上市的中国企业将通过合并创造出一个年营收逾6.7亿美元、总市值达到8.75亿美元的行业领头羊。

现在我们又听到传言称，博彦科技也加入了并购行列，拟斥资5,600万美元收购国际软件外包巨头Achievo在日本和中国的亚洲资产。当然，博彦科技本身几乎算不上一家大型企业，其市值仅为4亿美元，规模也仅为海辉和文思合并後的一半，相比Infosys和埃森哲(Accenture)(ACN.N)等全球知名企业，其规模更是九牛一毛。

但这种类型的协议或有助於很快催生中国首个大规模IT服务公司产生，并通过整合国内市场，迅速成长为一家全球领军企业。一个潜在的并购对象可能是在美上市的该行业第三大企业柯莱特信息系统公司CIS.N，其市值为1亿美元，年营收约为2.5亿美元。

柯莱特在过去一年面临很多问题，包括首席运营官的离职和核心业务的放缓等。由於公司本身和行业大环境问题，柯莱特的股价在过去一年下挫约三分之二，但该公司股价在过去两周小幅上涨，可能是因为人们预计该公司会成为下个并购目标。

柯莱特刚刚公布其最新财报，尽管其业绩平平，但似乎也没包含什麽坏消息。在经历了一些困难後，柯莱特的营收和利润增长似乎均回到积极轨道。

在经历了近期的股价上涨後，柯莱特的股价并未因其最新财报的公布有很大变动，这或许是个好现象，因这意味着投资者认为该公司近期的涨势是合理的。从一个更广泛的层面上说，中国IT外包业的整合可能将在未来12个月加速，中国首个规模达10亿美元的IT外包企业可能会在明年年底前出现。

一句话：博彦科技对Achievo在亚洲资产的并购，说明中国IT外包服务业的整合可能正在加速。

**优酷与土豆“婚”後将无蜜月可度**

优酷YOKU.N与土豆TUDO.O联姻似乎木已成舟，双方股东同一天在各自的会议上通过了合并交易。那麽，眼下的问题是：联姻对合并後新公司的长远发展意味着什麽？新的行业领军者的形成对其他同业又意味着什麽？简而言之，鉴於两家公司以及整个行业存在的问题，我觉得整体的未来前景都不是很妙。

我们先来看看优酷与土豆的合并。昨日，两家公司的股东通过了这项合并交易，合并後的优酷土豆集团公司将控制中国在线视频分享市场约40%的份额，面临的最大竞争对手将是搜狐(SOHU.O)旗下的在线视频服务业务，後者约占15%的市场份额，之後则是PPTV、迅雷、乐视网(300104.SZ)等规模较小的竞争对手，他们所占市场份额都不到10%。

优酷和土豆完成合并後，将面临整合带来的真正挑战。我很期待，包括其创始人王微在内的土豆高层，将於今年底前相继离职，也有可能更快，从而为优酷首席执行官古永锵及其新的管理团队消除一大障碍。此外，由於企业文化存在巨大差别，我认为土豆其他员工也会大规模出走。如果优酷高层很快发现，土豆其实并没有他们之前想象的强大，那也将不足为奇。

对於刚合并的公司而言，出现以上种种问题比较正常，不能算很大的意外。但从更广泛视角看，优酷和土豆上季业务均放缓，亏损也扩大，一改之前双方为设法盈利而使亏损缩窄的趋势。这也反映了行业的普遍趋势，与整个视频分享行业有关，并非只有优酷和土豆如此。

事实上，视频分享领域迄今尚无企业找到赚大钱的方法，全球领头羊YouTube也是。鉴於其他企业都还未找到成功秘诀，因此也没理由期待优酷土豆取得成功。

与此同时，我认为优酷与土豆合并，会让其他一些同业面临合并压力，而搜狐看似最有可能引领这一趋势。但该公司创始人张朝阳从未进行过这样的大型并购，部分是因为他不愿分享公司控制权。

因此我认为一些规模较小的公司，特别是像迅雷、PPLive等风投支持企业及乐视网这样的公司，有望合并组建新公司，叫板优酷土豆。不过，即使出现这样的新公司，他们很快也会发现，规模变大并不能确保他们在视频分享领域取得成功。我预计，未来2-3年，该行业的所有公司都将面临艰难时期。

一句话：优酷与土豆合并完成後，中国视频分享领域可能会出现更多整合，但未来2-3年该行业所有企业都将经历艰难时期。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：张家伟

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