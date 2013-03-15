《阳歌专栏》中国汽车产业将步入过热周期

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国汽车产业将步入过热周期**

我曾多次批评中国企业的盲从心理，也就是一窝蜂地涌向新兴产业。现在，我要将矛头指向在中国汽车产业采取类似战略的外国企业。最新媒体报道称，德国大众汽车(VOWG.DE)表示希望借中国市场抵消其在西方市场的销售放缓，计划未来五年将其在中国的汽车产能提高近一倍。

我猜这并非全新的计划，自从中国于2010年超过美国成为全球最大的汽车市场之后，大众和多数其他外国汽车厂商在这两三年里始终在谈论大幅提高在中国的产能。但是，大众和其他厂商的这种心理看似越发危险，大家都想不断扩大中国产能，试图以这种益发激进的方式来超越对手。

如果其他外国厂商都走上类似扩产之路，未来五年内中国整体汽车产能或将翻一番，为了消化这些产能，同期市场销售需要年增20%左右。尽管中国过去汽车销售实现了这么快速的增长，但随着市场逐步趋于饱和，我怀疑未来几年市场将难以保持这么高的增幅。

而且，为了缓解交通拥堵和治理空气污染，多数大城市也在努力抑制新车需求。因此，预计未来五年中国汽车产业将出现较严重的产能过剩，而大众汽车等外国企业及其在华合资公司将面对大量冗余产能。

有关大众汽车的最新报道称，该公司表示计划到2018年将其在中国的汽车年产能提高至400万辆。如果实现这一产量，将相当于大众汽车去年在全球销量（900万台）的近一半。

大众汽车和其他同业公司之所以将中国视为未来的亮点并不奇怪。2012年，大众汽车在中国汽车销量增长近20%，至200多万台；运营利润增长42%，至37亿欧元。大众汽车的业绩增长在全球主要汽车厂商中位列榜首。其他对手则勉力实现10-15%的增长。唯有日本厂商例外，受钓鱼岛争端促使中国消费者抵制日货的影响，日本厂家第四季销售大幅下滑。

日本汽车大厂也纷纷推出了重要的中国产能扩张计划，与欧美和韩国对手的手笔不相上下。美国汽车巨头福特汽车(F.N)去年宣布两项重要扩张计划，总计欲新投资13.6亿美元。日产汽车(7201.T)也曾三度发表声明，欲总计新投资14.6亿美元。包括多家德国豪华车制造商和捷豹路虎汽车在内的多数其他主要汽车厂家也发出了类似的扩产声明。捷豹路虎去年和中国奇瑞汽车合作建立了一家合资公司。

东风汽车(0489.HK)和上海汽车(600104.SS)等中国本土主要汽车厂家也几乎都在新增产能，它们多数借助与外国大厂的合资公司实现了绝大多数的销售业绩。正如我之前所说的，这种一窝蜂式的投资更像是我通常从中国企业身上看到的情况，后者经常盲目地扎堆进入新兴产业。

这种投资风潮在包括电视机、手机和光伏产业都曾造成大起大落的产业景气周期。我猜测，未来两三年当中国汽车产业的下行周期到来之时，汽车企业也会遭遇沉重打击。预计中国市场的利润增长将大幅放缓甚至开始下滑，汽车厂商将重温众多中国企业曾经熟悉的行业起伏以及深深领教过的教训。

一句话：海外汽车大厂引领的在华扩张计划，将使中国汽车产业出现产能过剩，未来五年过剩水平或将达到20%。

**尚德电力命运如何下周或见分晓**

我很少一周内三次谈及同一家公司，但尚德电力STP.N困局的发展趋势可谓瞬息万变，因此我觉得有必要再次跟进。观察人士应当知道，周五也就是今天，是尚德电力5.4亿美元债券的正式到期日，但该公司没钱偿还这笔债务，多数债权人已在本周早些时候同意将这批债券的到期日延期两个月。与此同时，中国媒体报道称，尚德电力可能在3月15-20日期间宣布破产，如果报道属实，意味着该公司最快会于今日宣布破产。

这些消息无疑打压尚德电力本就低迷的股价。本周，该公司股价下跌近50%，其中周四就下挫近20%并触及历史低点，当天其股价一度较前一日收盘价暴跌50%，交易量也是往常的三倍。

面对尚德股价的剧烈波动，纽约证券交易所采取了非同寻常的举措，要求尚德电力发布公告给予澄清。不出意料，尚德电力宣称并不知道有任何未披露的、引起股价异常波动的事情发生。该公司还称，没有偿还这批于3月15日到期债务的计划，同时重申已有60%的债权人同意将这批债券的到期日延期两个月。

那么，究竟发生了什么呢？以目前的情况尚德电力还能再撑一周吗？我觉得，该公司可能破产的传言，再加上这批债券到日期临近导致投资者紧张不安，是导致尚德电力股价遭遇抛售打压的直接原因。当然，也有许多之前原本希望能看到尚德股价翻转的赚快钱投资者，最终决定在该公司股价变得一文不值前抛售手中持股，这是一家公司破产重组时常见的情形。

至于今后会怎么样，下周对尚德电力肯定非常关键，但也不一定意味着会见分晓。尚德电力创始人施正荣已被迫辞去CEO和董事长职务，但仍是控股股东，持有该公司60%的股权。

我觉得，尚德电力董事会和新管理层正在推动公司破产，这也可能是获得政府牵头援救方案的条件之一。这样的破产举动，可令施正荣手中的持股变得一文不值，从而方便令其彻底出局。

施正荣对局面的掌控权似乎日渐衰弱，如果董事会不顾他的反对，设法使公司申请破产，那么也将不足为奇。但施正荣并非轻言放弃之人，因此我不认为他已完全陷入败局。我觉得尚德电力在下周申请破产的可能性约为60%。

一句话：尚德电力的命运如何将有望在下周见分晓，届时该公司申请破产的几率超过50%。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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