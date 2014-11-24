《阳歌专栏》中国光伏增长面对艰难现实

**中国光伏增长面对现实**

一句话：中国可能完不成到明年底建设35G光伏发电装机的计划，原因是追求利益的投机行为和建设者与运营者缺乏经验。

我一直对中国迅速建设光伏发电能力的雄伟计划保持怀疑，因为很多在建项目更多的是为了顺应中国政府而非实际使用。至少一家大型政府机构的研究员发表了类似观点，大幅下调了对今年新光伏发电装机的预估。这对英利(YGE.N)和天合光能TSL.N等大型国内企业来说显然不是什么好消息，这些企业期待国内光伏电站的需求维持其近期正面的势头。

中国计划到2015年底实现光伏发电装机35GW。报导提到了该目标面临的一些重大问题，其中最严重的问题也是我此前提到的--很多项目建在偏远地区，难以并入中央电网。

今年秋季出现了另外一个问题，一些光伏电站利用近期的电价改革赚快钱。这些都不令人意外，因为中国如此迅速地建设光伏发电能力的计划并不现实，特别是因为两年前还基本没什么经验。

这样的情况可能冲击光伏面板销售商，他们依赖强劲的国内需求维持近期的势头。天合光能和英利等企业近期设立了光伏电站建设基金，如果新的项目建成后无法找到长期买家，这些基金可能受到冲击。

发改委能源研究所研究员王斯成表示，今年中国新的光伏发电装机料为10GW，远低于此前14GW的目标，去年装机13GW。今年前九个月新装机只有3.8GW，但四季度通常是新装机很强劲的季度。

新建光伏发电项目当地消费者的使用低于预期似乎是很大的问题。之前的计划预计当地消费者会用掉80%的光伏发电，余下20%用于销售到其他地区。但光伏电站只能在当地卖出约60%的发电量，因为很多电站位置偏远，人烟稀少。

此外，一些新项目的宣布似乎仅仅是想借助近期公布的内陆地区差别电价进行投机行为。发改委迅速采取行动弥补了漏洞，但结果是窗口期宣布的很多新项目可能根本不会建，因为他们可能只是为了赚些快钱。

这样的诡计和后勤问题显然不是中国独有的，但由于中国政府在缺乏经验的情况下希望尽快加大光伏发电，问题非常严重。我预计快速的建设会持续，但最终很多计划项目会被抛弃，很多最终建成的项目由于计划不好而面临财务困境。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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