《阳歌专栏》中国移动与腾讯就微信展开口水战

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国移动与腾讯就微信展开口水战**

新浪微博似乎并非唯一担心微信的公司，这是我在腾讯(0700.HK)和中国移动(0941.HK)(CHL.N)最近爆发口水战之后得出的结论。但是，这次腾讯需要非常小心，要知道中国移动不但是个竞争者，还完全有能力限制甚至阻断其用户使用微信。中国移动拥有逾7亿移动通讯用户。

本周早些时候，我曾写道微信的快速崛起如何引起了新浪微博运营方的关注。后者现在正寻求联合战略合作伙伴，给微信服务迎头痛击。就在新浪找寻合作方的时候，中国移动已经与腾讯展开口水战，中国移动称腾讯所作所为就像是个电信竞争对手。中国移动总裁李跃的言论似乎是对微信的直接攻击，后者推出两年来获得了爆发式增长，最近注册用户数量已经超过3亿大关。

中国移动最担心的是自己的短信业务会迅速让位于微信。我愿意公开承认自己是微信的粉丝，在注册了账户之后，现在大部分手机信息已经改用微信实现。

中国移动曾经拥有合资的飞信服务，但是飞信很快让位于微信和其他更先进的服务。这使媒体11月报导称，中国移动在考虑彻底断绝与飞信运营方的合作关系，或者买下该运营方。

此外，媒体报导称中国移动和另外一家日本公司最近就后者的移动社交服务Line签订合作协议。Line和微信具有相似功能。移动社交领域的所有这些突发变化反映出非常现实的情况，即所有人都认为这种服务是未来非常重要的发展领域，也许终有一日将超过传统的语音服务。

那么，现在的问题是中国移动和腾讯的争议如何收场？以我的观点来看，腾讯可能别无选择，只有和中国移动签订收入分成协议，建立合作关系。这其中的原因很简单。如果中国移动对微信的担心继续发展下去，将有可能想办法或者限制，甚至阻断中国移动用户使用微信服务。中国移动拥有中国移动通讯市场三分之二的用户。

长期跟踪这个市场的人士可能会想起中国移动近10年前曾采取类似行动，以清除垃圾信息和无良信息的幌子，打击新浪、搜狐和其他互联网公司的短信服务。这造成这些公司短信业务开始长期的下滑。但眼下，我认为中国移动可能不会采取类似极端行动，因为那样将惹恼该公司无数使用微信的用户。不过，我预计腾讯在这件事上将不得不作出某种让步，很可能会在明年看到双方达成某种协议。

一句话：中国移动正在迫使腾讯达成涉及微信的收入分成协议，该协议很可能在明年浮出水面。

**工行巴西分行获准成立**

经过多年专注于本土市场后，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)突然开始在全球快速拓展业务，并于日前宣布获得了设立巴西分行必要的批准。过去两年来，工行快速推出了一系列进军南美、中东及美国等市场的新举措，而设立巴西分行则是其最新的举动。

我曾说过，工行是中国四大行中我最喜欢的一家银行，主要原因是该行不仅致力于发展企业借贷业务，还借助良好的合作关系推进精心规划的全球扩张战略，以便能够打入上述这些新市场。但该行进军巴西市场的最新举动，也可能成为其扩张速度存在过快之嫌的初期信号，可能令该行的全球扩张之路出现问题。尽管如此，我还是因为工行的外向发展战略而喜欢该行，而且觉得现在断言这样的战略会令工行面临扩张过热危险可能有些为时尚早。

我们先来看看关于工行的最新消息，说的是该行设立巴西分行获得巴西央行的批准。工行巴西分行的注册资本将约为1亿美元。工行称，设立巴西分行已获得中国银监会的批准，新分行主要从事商业及投资银行业务，并提供外汇服务。

此类举动属于中国推进人民币国际化的一部分，无疑会得到政府的鼓励。行业观察人士应该知道，工行有意在新兴市场壮大投行业务，也曾是巴西能源巨头Petrobras在2010年进行首次公开募股（IPO）的承销商之一。在像巴西这样的发展中市场，该行肯定是想赢得更多的投行业务，而且还可能利用在新兴市场的经验，更有效地与西方大型全球性投行展开竞争。

工行有意进军巴西市场的消息最早于今年4月见诸报端，从1亿美元的注册资金规模看，这次的扩张举动相对温和。在此之前，工行近期在海外还进行一系列类似举动，当中包括斥资约6亿美元收购南非Standard Bank阿根廷分行80%股权。工行最早是在去年宣布这项交易的。该行曾在2007年斥资逾50亿美元收购了Standard Bank的20%股权，并借此与后者建立了良好的合作关系。

近期，工行还以1.4亿美元的代价收购了东亚银行美国分行80%股权。就在上月，该行还宣布获准在科威特和沙特开设分行。

工行以上的种种举动，至少部分与中国推进人民币国际化有关，而工行扩张涉足的所有市场也都与中国有着大量的贸易往来。但我还是认为，工行向往扩张的目标是在未来10年与像花旗集团(C.N)、汇丰控股(HSBA.L)及美国银行(BAC.N)等那样的大型全球性银行竞争。

迄今为止，工行的海外扩张势头看起来相当不错，该行想必会效仿之前交易的做法，在设立巴西分行的行动中与Standard Bank合作。但我想提醒的是，工行应就此稍微放慢脚步，专注于发展过去两年新打入市场的业务，而不是继续开拓新市场。否则，面对更多的各种扩张举动，该行很快就会发现有些力不从心，从而会出现管理问题以及许多新市场业务业绩表现逊色的情况。

一句话：工行设立巴西分行后应放慢开拓新市场的脚步，否则其寻求成为中国首家全球性银行的战略或会面临扩张过热的危险。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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