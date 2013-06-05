《阳歌专栏》中西光伏贸易摩擦传出理性声音

**多方竞购PPTV**

两周前，报道称搜狐(SOHU.O)洽购PPTV。最新报道称，其他几家企业也在竞购，包括阿里巴巴和苏宁(002024.SZ)。我怀疑多家企业竞购PPTV并不反映该公司的吸引力，而是受其投资者失去耐心的推动。这些投资者向PPTV投入了大量资金，但看不到什么回报，该公司仍亏钱。如果真是这样，我预计PPTV最早于月底被收购，不过价格可能比其投资者最初想要的低很多。

媒体引述多位匿名人士报道称，数家企业正在角逐PPTV。报道称，PPTV的投资者可能在推动PPTV被收购。私募股权公司软银是PPTV最大的投资者。

我并不感到吃惊，因为PPTV成立八年来，这些投资者砸入了数亿美元，他们现在或许厌倦了对投资回报的等待。中国在线视频网站基本都在亏钱，包括行业领军企业优酷土豆YOKU.N。上个月，百度(BIDU.O)将旗下视频网站爱奇艺与PPS合并。

PPTV看起来将成为下一个被整合的在线视频企业。上个月，有传言称搜狐或收购PPTV。最新的报道中包含很多PPTV的财务信息，暗示该公司确实准备出售，否则这些信息一般不会公之于众。

去年PPTV获得约8亿元营收，其中60-70%来自广告。该公司还宣称，去年底停止亏损，但不清楚该公司基于什么认为自己达到了盈亏平衡点。

报道还包含了PPTV的融资情况。2011年，软银向PPTV投资约2.5亿美元，当时对该公司估值达7亿美元。其他大型投资者包括德丰杰和蓝驰创投。

收购面临的主要问题似乎是定价。几乎所有人都同意，PPTV目前远不值7亿美元，一些预估称该公司只值2亿美元，我猜测最终的估值可能在3-5亿美元区间。

其中两家角逐者--阿里巴巴和搜狐都来自电子商务行业。据我所知，电商和在线视频没什么交集，因此这两家企业收购PPTV看起来有些奇怪。阿里巴巴过去两个月显示出希望进行多元化，扩展到定位服务和社交媒体等领域，入股了新浪(SINA.O)微博和电子地图服务商高德AMAP.O。

我看不到在线视频和电商的协同效应，不过有些人看到了价值。如果他们是正确的，PPTV可能将在月底前出售，继续中国互联网行业的整合。

一句话：PPTV料在下个月被收购，价格在3-5亿美元，其投资者寻求收回部分投资。

**中西光伏贸易摩擦传出理性声音**

经历超过一年的对抗后，中国同西方的光伏贸易摩擦终于传出理性声音，这是令人乐见的情况。这种基调变化颇受欢迎，幕后推动力量似乎来自德国，该国总理默克尔上周表示反对向中国光伏产品征收反倾销关税。默克尔意识到，光伏贸易摩擦若演变成贸易战，不仅对各方都不利，还可能对光伏产业造成重击，而该行业又是全球未能能源安全的关键。

面对这样的幕后压力，以及可能来自其他一两名欧洲领导人的压力，欧盟贸易委员会也突然改变了之前对中国咄咄逼人的立场。媒体报道称，欧盟贸易执委决定从本周四开始向进口自中国的光伏产品征收11.8%的惩罚性关税，远低于最初拟定的47%。不过，如果中欧两个月后仍未达成解决此事的和解协议，欧盟对中国光伏产品征收的惩罚性关税将上调至47%。

此事的争议焦点是，西方国家认为中国政府通过低息贷款、低成本土地及税收优惠等大量经济优惠政策，向本国光伏企业提供不公平的支持。在这些措施激励下，中国光伏产业过去10年快速发展，引发严重的供应过剩问题，导致全球光伏产业在过去两年陷入长期的低迷。受此影响，许多西方的光伏先锋企业纷纷破产，而大多数中国光伏企业也只能依靠政府支持勉强运营。

中国大力支持本国光伏产业引发欧美不满，美国已于去年开始向进口自中国的光伏产品征收反倾销关税，欧洲也准备在进行调查后采取类似的举措。对于欧美的举动，中国并未尝试解决问题以避免危机，即便中方在欧美进行长达数月的调查期间有充裕时间来干预此事。

中国政府上周终于采取主动举措，派代表团前往欧洲试图解决摩擦。但由于中方代表缺乏经验，双方的谈判很快就破裂。此后不久，默克尔便站出来表示反对欧盟的制裁措施，而这似乎也是欧盟立场突然软化的主要原因。

那么，现在的主要问题是接下来会发生什么？中欧双方能否在8月前达成和解？我认为，中方在接下来一两周可能会派出新的代表团，届时双方可能会进行一些认真的谈判。鉴于中国不太可能很快就取消对光伏产业的支持，那更可能出现的结果应当是中国企业同意将光伏产品价格提高至与欧美同业相当的水平。

我觉得未来最新一轮谈判的成功几率很高，大约为70-80%，因为双方都想解决此事以免引发贸易战。如果双方达成协议，则有望为中美类似谈判提供模板，或许还可能令美国取消对中国光伏产品征收的惩罚性关税，从而为楚歌四起的光伏产业带来提振。

一句话：欧盟对与中国光伏贸易摩擦的立场放软，意味着双方通过谈判解决此事的成功几率达70-80%。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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