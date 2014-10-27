《阳歌专栏》惠普欲售H3C多数股权 华为或得手

**惠普欲售H3C多数股权 华为或得手**

惠普(HPQ.N)决定一分为二的冲击波已经到了中国，有报导称惠普正在寻找合作伙伴，打算出售在华企业网络设备业务的大部分股权。我立刻能想到的是两家中国企业可能对此感兴趣，那就是华为和联想集团(0992.HK)。

中国第二大网络设备制造企业中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)虽说过去没有进行过重大并购，也可能对上述资产感兴趣。欧洲网络设备厂商亦可能是潜在的买家，其中最有可能出手的是爱立信和诺基亚。

在继续讨论这些潜在买方之前，先看看惠普方面的消息。媒体报导称，惠普开始在中国向私募公司探询收购总部设在杭州的企业网络业务H3C Technologies Co的意愿，预计惠普至少会出售该业务51%的权益。H3C是惠普几年前收购网络设备企业3Com时买入的。与华为、中兴和爱立信为大型电信网络提供设备不同，3Com和Cisco生产路由器和交换机等较小型设备，用于构建企业内部网络，因此也被称为企业业务。

3Com和华为最早在大约10年前共同组建了H3C，聚焦企业业务，与华为为中国移动(0941.HK)(CHL.N)和英国电信(BT.L)等大型通讯企业提供网络设备的业务形成互补。但是，3Com后来实施了选择权，买下了华为在H3C的股权，迫使华为自建一个新企业。

最新报导称，H3C价值50亿美元左右，惠普希望将大部分股权售予一家亚洲投资者。当然，上述估值只是惠普一方的估算，也很有可能高估了价值，令上述交易的价格可能介于15-20亿美元之间。惠普打算一分为二，分别聚焦企业业务和PC及打印机业务。

考虑到H3C的历史，华为看似很可能是最符合逻辑的买家。这笔收购资金对华为来说也相对易于筹集，整合的问题也不大。此外，H3C的总部在中国，审批手续不会遇到麻烦。

但是，我也不排除联想集团真心诚意参与竞购的可能性，联想集团收购IBM低端服务器业务显示其计划多元化经营，更聚焦企业服务业务。还没有欧洲企业对企业网络设备资产感兴趣。但是，诺基亚可能考虑出价，该公司出售手机业务之后更聚焦于网络设备。

最终结果会怎么样呢？如果让我来押注，我可能押注华为出价20亿美元收购H3C。我预计华为和联想集团可能为此展开竞购，但是联想集团可能很快放弃，因为还要整合IBM低端服务器业务以及完成再早有关摩托罗拉移动业务的收购。华为和惠普可能最终合作，新合资企业将集合两家企业高度互补的业务。

一句话：华为很可能成为惠普H3C业务的买家，在经过与联想集团短暂竞价之后，以大约20亿美元将H3C收入囊中。

**乐视网停牌 CEO长时间出国未归**

乐视网(300104.SZ)可能在网络视频领域迅速下滑中首当其冲，公司董事长兼CEO贾跃亭长时间出国未归，引发市场诸多联想。乐视网近日发布公告，称公司股票自10月27日起停牌。过去两周其股价下跌超过10%。

乐视网的股价较3月高点下跌了近40%。3月时投资者对中国网络视频企业仍相当看好，但后来市场环境发生变化。中国监管部门从春季开始对网络视频行业进行清理，包括清理视频网站上的色情内容，以及对外国电影和电视剧进口实施严格限制。打击范围从夏季开始稳步扩大，且尚没有放缓的迹象。

不清楚贾跃亭长时间出国未归是否与政府的清理行动有关。近期，包括乐视网在内的大多数视频网站被迫下线了电视机顶盒产品，这些产品让视频网站可以和传统的电视台进行直接竞争，引发很大抗议。

乐视网本周发布公告称，因正在筹划重大事项而停牌。公告没有提供其他细节，但是市场的注意力迅速集中到了乐视网董事长兼CEO贾跃亭身上。

报导称，贾跃亭6月以来一直在国外。报导猜测贾跃亭最初离开与乐视网7月宣布将在美国建立分公司、在洛杉矶和矽谷开设办公室有关。乐视网本月早些时候称，将设立一支2亿美元的基金投资电视剧和电影，很多中国新媒体企业都在这么做。

作为观察者，我当然能够理解贾跃亭四个月未归的原因，因为这两大举措将耗费他很多时间，以确保一切正常。但最新的传言以及乐视网停牌暗示贾跃亭的离开可能与担忧他在中国的状态有关。

最明显的担忧是贾跃亭可能受到刑事调查。贾跃亭是乐视网最大的股东，持有近三分之一的股份。他或许涉嫌内幕交易或是与乐视网股票有关的其他罪名。如果贾跃亭被控的罪行与网络视频行业正在进行的清理行动有关，那情况可能更糟糕。

除非贾跃亭突然回国并称他长时间出国是正常情况，乐视网复牌后股价几乎肯定要大跌。优酷土豆YOKU.N等其他视频网站的股价是否会受清理行动升级的拖累而大跌是更大的疑问。我的直觉是这些大企业目前可能是安全的，因为其中大多数企业的高管比贾跃亭年长，也更加有经验。但乐视网可能面临的冲击显然对该行业不是什么好兆头，我猜测未来几个月还会有更多事情。

一句话：市场担忧乐视网董事长贾跃亭或面临刑事调查，乐视网复牌后股价可能大跌。

编译：王凤昌/李富强 发稿：王琛/程芳

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