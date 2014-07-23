《阳歌专栏》小米发布最新版本智能手机小米4

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米发布最新版本智能手机小米4**

小米科技创始人雷军最近一段时间因失言而遭遇其他科技高管戏谑，本周小米公司第四代智能手机小米4的发布为他重新赢得媒体关注。小米公司设法获得媒体对小米4发布的广泛报导。小米公司希望小米4能带动销量增长，这对于公司实现今年的增长目标十分必要。但我觉得媒体和消费者开始厌倦了小米这种无节制的宣传和推广。这可能最终会伤及其增长前景，特别是当中国的中端智能手机市场充斥着相似的国产货。

雷军上周在其微博中宣称，小米4的边框将采用奥氏体304不锈钢。雷军称奥氏体304不锈钢拥有极强的防锈、耐腐蚀性能，又有极佳的可塑性和韧性，方便冲压成型。但多家智能手机制造商的高管迅速指出，这种材料进入市场已经多年。其中一名高管指出，他的公司在过去两年已经在其手机机型中使用了这种材料，暴露出雷军在这个问题上的无知。

尽管十分尴尬，雷军本周还是带着众所期盼的小米4坦然回归。经过早先的失误后，雷军试图将重点放在新机型的金属外壳和时尚造型方面。雷军称小米4的新外形将使其与其他众多价格和功能类似的机型相区别。

小米4移动4G版将率先采用中国本土研发的4G网络技术。联通和电信4G版将采用国际通用标准的4G网络技术，于今年晚些时候推出。

我不会对小米4的功能做深入讨论，因为多数功能都可在市面上的中等手机中实现。其1,999元的售价也处于市场中间水平。小米未提及是否要在中国之外的市场发售。但在如此高调的新闻发布会上没有提及这样的计划暗示着他们一开始可能只在中国销售。

小米公司今年上半年共售出了2,600万部智能手机，超过了去年全年1,870万部的销量。但小米公司2014年的销售目标为6,000万部，这就意味着其需要小米4的大卖来实现目标。小米公司今年早些时候还着手进行海外扩展，目前在新加坡、马来西亚、菲律宾和印度都有销售。但我对这些海外市场能为小米公司实现今年的营收和利润目标有多大贡献表示怀疑。

我在上海，所以没有去过小米在北京的总部和发布会。但我觉得，媒体和消费者都开始失去对这家公司的兴趣。其他智能手机制造商的高管公开抨击雷军及其持续不断的宣传，部分原因可能在于他们也感觉到公众对小米公司的日渐反感。小米相对较晚地提供支持4G服务的机型也伤及其前景，我的确认为小米想要实现今年6,000万部的手机销量会很难。

一句话：由于竞争的激烈以及消费者日渐反感，小米4的销量会不尽如人意，小米无法实现2014年销售目标的可能性也极大增强。

**阿里巴巴联手大银行 推中小企业贷款**

一年前，阿里巴巴推出余额宝震动中国银行业，现在又与七家银行联手，向中小企业提供贷款，主要针对生产商，尤其是出口商。这些中小企业往往难以获得传统的银行贷款。阿里巴巴计划使用手中的大量财务数据帮助银行更好地了解中小企业。

此次合作似乎也像是阿里巴巴与大银行握手言和，大银行一直在大声抱怨来自余额宝的不公平竞争。此举看起来是明智的，因为阿里巴巴积极向金融服务业扩张，与国有巨头合作比对抗要好得多。

阿里巴巴此次异常低调。合作方包括中国银行(3988.HK)(601398.SS)、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)和上海银行等。阿里巴巴低调的原因可能是处于准备赴美上市的静默期。

合作看起来很有突破性。阿里巴巴将提供与中小企业打交道的经验，以及有关这些企业商业活动的大量数据，帮助银行更好地评估向这些企业放贷的风险。大型国有银行更加习惯于向大型国企放贷，因为这些企业有很多资产可以用来抵押，同时银行也知道政府通常不会让这些国企倒闭。

相比之下，很多中小企业为私人所有，缺乏大的抵押资产。根据合作协议，阿里巴巴和银行将向合格的中小企业发放最高1,000万元的授信。阿里巴巴将依赖手中的大量有关这些企业的数据，包括他们的网上交易和客户评价等，试图精确地评估他们的商誉。

这种合作看起来不错，因为阿里巴巴无法提供银行服务，但拥有帮助银行了解客户信贷需求和资质的大量数据；而大型国有银行也面临政府的压力，需更多地向民间中小企业放贷。

阿里巴巴一年前推出的余额宝看起来是一款突破性产品。但银行抱怨阿里巴巴及其他效仿者给储户带来巨大风险，因为余额宝类产品并不像银行产品那样受到严格的监管。

阿里巴巴此次同银行联手同样具有突破性，并且合作还能把银行从阿里巴巴的对手变成合作伙伴，因此争议会更少。京东(JD.O)等大型电商可能很快推出类似产品。

一句话：阿里巴巴与大型银行合作推针对中小企业的贷款，结合了阿里巴巴对中小企业的了解和银行的财务背景，看起来成功机会很大。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王琛/程芳

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