《阳歌专栏》盛大互动卖出盛大游戏 分拆接近尾声

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**盛大互动卖出盛大游戏 分拆接近尾声**

一句话：陈天桥卖出盛大游戏控股权，标志着他退出线上娱乐，可能会设立自己的私募股权公司搞投资。

在线娱乐王国盛大互动缓慢的分拆向前迈了一大步，报导称该公司卖出所持有的线上游戏业务全部股权。此前有报导称，盛大互动达成协议卖出盛大文学的控股权，今年早些时候卖出了视频分享网站酷6网KUTV.O的控股权。盛大互动创始人兼董事长陈天桥寻求解散他的王国。盛大互动曾是在线娱乐的早期领军企业，但被网易(NTES.O)和腾讯(0700.HK)等后来者超越。

盛大游戏GAME.O发布公告称，盛大互动将所持有的控股权卖给两家公司，一家为盛大游戏CEO张蓥锋为代表的核心管理团队控制的公司，另外一家是宁夏中银绒业的关联公司。该公司将获得24%的普通股和40%的投票权，张蓥锋为代表的管理团队获得约9%的普通股和约35%的投票权。

盛大互动将不再持有盛大游戏的股份，陈天桥正式退出盛大游戏董事会。今年早些时候，陈天桥提出以每股6.90美元的价格私有化盛大游戏的计划，卖出股权后将放弃推进该计划。新的股东们表示将继续按同样的条件推进私有化计划。

盛大游戏的股价在最近一个交易日里基本持平，收报6.56美元，暗示投资者认为私有化计划向前推进的机会比较大。私有化反映盛大游戏和同类企业在竞争非常激烈的网游市场面临的困境。

盛大曾是中国网游领军企业，2004年成为首个赴美上市的中国游戏企业。该公司随后向网络文学、云计算和视频分享等领域多元化。但该公司在大多数领域沦为二流企业，被网易、腾讯和优酷土豆YOKU.N等更加灵活的竞争对手超越。

陈天桥一直喜欢搞投资，去年开始有传言称他可能寻求卖出部分或全部盛大娱乐，回到与金融更加相关的工作。他今年早些时候卖出了酷6网的控股权；本月早些时候有报导称他达成协议将盛大文学的控股权卖给盛大文学CFO率领的集团，腾讯也在其中。

卖出盛大游戏有一定的象征意义，因为网游是盛大最初的业务，也是盛大互动最有价值的资产，目前市值接近18亿美元。还有一些问题尚未得到回答，比如盛大游戏的私有化能否成功、陈天桥余下的云计算等资产会如何处置以及陈天桥会干什么。

我猜测盛大游戏的私有化最终会成功，因为新的股东希望实现私有化，并可能接触到一些陈天桥缺乏的金融资源。我预计陈天桥在明年中之前会卖出余下的资产。而陈天桥可能进入中国私募股权行业搞投资，可能建立自己的公司，在国内外开展并购。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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