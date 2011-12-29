《阳歌专栏》华为准备告别任正非时代？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。
**华为：准备告别任正非时代？**
华为可以说是中国最成功的高科技出口商，该公司用一年时间努力让世界相信自己是一家真正的企业、而非政府臂膀後，或准备为赢得全球尊重发起最後的攻势。
地方媒体报导称，该公司行事神秘且低调的创始人及总裁任正非，向员工发表内部备忘录，讨论其离开後的接班计划。若长期关注华为，肯定知道任正非曾是军人，1990年代转业後创立了华为，主要从事进口电信设备销售业务。
军人出身，加上行事作风低调，任正非在华为期间仅接受过一两次媒体采访，这也引来了漫天的传言，称华为的主要股东包括中国军方和政府，甚至两者都有，和政府的间谍机构无异。
华为多次否认这样的传言，并在今年采取了一系列行动，当中包括招募大量外籍员工和其他一些建立商誉的措施，试图让心存疑虑的西方人士确信，其是一家像爱立信(ERICb.ST)和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA一样的商业公司。
最新有关任正非接班人的媒体报导，详述了华为从创业之初的发展历程，文章标题本身就充满诗意，为"一江春水向东流"。任正非在文章中称，他离开後公司可能由多位高管组成的团队领导，而非一人掌权。
华为想获得真正的商业企业的身份认可，加上其过去两年的公关策略相当聪慧，比如像招聘大量外籍员工，这份备忘录很有可能是故意泄露给国内媒体的。我此前曾预测，华为可能要等到美国总统选举结束後，才会采取重大举措进军美国市场。该公司因安全问题，进军美国市场之路一直不顺畅。
但是，若任正非很快就下台，可能会向想与华为有业务往来、但又出於安全疑虑不敢明确表态的西方企业，提供良好的催化剂。
一句话：一份暗示华为备受争议的创始人可能离去的备忘录，或许是该公司最新的公关行动，以消除其与政府有关联的疑虑，从而打入美国市场。
**2012年或是制造业不安之年**
韩国LG Display(034220.KS)旗下南京一座制造厂的罢工表明，成本迅速增加导致外商在华工厂类似冲突不断，明年或现更多乱象。有报 道援引罢工者的话称，因韩国员工年终奖远高於中国员工，引发後者的不满，该厂约8,000名员工在圣诞节次日举行罢工。这只是近期最新一起发生的外资工厂罢工事件，看起来与几年前广东省的事件相似。当时日本丰田和本田汽车零部件供应商发生罢工潮。罢工事件持续了一两个月，中国当局因担忧动荡蔓延，才最终出面阻止。
此类罢工往往发生在外商在华工厂，中资厂则很少或绝不容忍此类事件。中国政府似乎希望借此缓和劳资双方的紧张关系：雇主试图控制快速增加的成本；而员工抱怨工资过低，无法满足生活基本需求。
如果本轮罢工事件与上次一样，春节前可能还或出现一两起罢工事件，但暂时影响不大。更重要的是春节长假後的情况，届时许多打工者将决定是返回工厂，还是放弃低薪工作，在家乡就业。我猜测，今年会有更多打工者选择後者，鉴於员工对薪资和工作环境越发不满，届时许多工厂运行或受影响，而回到岗位上的人将进行新一轮罢工。如果来年情况确实如此，中国制造业将面临更多问题，包括罢工、劳动力短缺和工厂倒闭。
一句话：LG Display在华工厂罢工等近期事件表明，努力控制成本上涨的制造商将在明年上半年面临动荡局面。（完）
编译：侯雪苹/黎黎 发稿：王凤昌
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