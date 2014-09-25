《阳歌专栏》Adobe、Visa在研发上放弃中国

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**Adobe、Visa在研发上放弃中国**

与投资业务相比，产品研发中心并没有那么昂贵，但在发展中国家，产品研发中心作为前沿创新中心，声望要高得多。在这样的背景下，Adobe Systems(ADBE.O)和Visa(V.N)在研发方面的新举动对中国来说不是什么好事。Adobe宣布将关闭中国研发分公司，遣散数百名员工。而Visa宣布新的全球技术研发战略，在印度设立新的研发中心，没有选择中国。

作为中国科技领域长期的观察者，我对这两个举动都不感到意外。尽管中国作为消费市场拥有巨大潜力，但在创新上却没有多大建树，反倒是出名的山寨中心。苹果(AAPL.O)等巨头都没有选择在中国建立研发中心，尽管他们大量的产品都销往中国。

中国创新环境差也导致一些IT外包企业表现不佳，这些企业试图复制Tata Teleservices(TTML.NS)和InfoSys(INFY.NS)的成功商业模式。增长前景不佳导致文思海辉和柯莱特两家IT外包企业去年从纽约退市。

报导称，Adobe关闭位于北京的中国研发中心是公司整合全球产品研发中心计划的一部分。过去两年里，Adobe全球的研发中心数量已经从80个减少到了56个。Adobe并未提到在中国拥有多少员工，国内媒体称约400名员工在北京的一个会议上获知公司将裁员。报导还提到Adobe裁员不影响销售团队。

全球最大的信用卡企业Visa宣布在全球范围内增加2,000个技术岗位，同时计划在印度成立一个新的技术研发中心。该公司称，新的印度研发中心将专注于应用开发界面，新的技术岗位主要在印度、新加坡和美国。

中国被排除在外并不特别令人意外，因为Visa过去几年里在中国的遭遇令人沮丧。尽管Visa试图在中国扩张，但中国政府反复进行阻挠，因为更加偏向国内企业银联。2012年，世界贸易组织裁定中国不公平地限制Visa和万事达卡(MA.N)，但其后情况似乎也没有太大变化。

两周前，微软(MSFT.O)亚洲研发中心负责人转投百度(BIDU.O)。现在说中国与未来的全球创新无缘似乎为时过早。但最新的迹象以及Visa与Adobe的行动看起来不是什么好兆头。

一句话：Adobe决定关闭中国研发分公司，Visa选择在印度建立新的研发中心，这些均不利于中国成为全球创新中心。

**安全忧虑成为智能手机市场新问题**

竞争激烈的智能手机市场传来的三条新闻表明，网络安全突然成为智能手机生产商一个新的“头疼问题”。有消息称，中国智能手机生产商小米因其手机可能存在网络安全风险正被台湾当局调查，原因是其将本地用户数据回传至北京的服务器。类似的新闻还有，据悉中国政府正考虑禁止公务人员使用外国制造的智能手机。

另一条相关新闻是，全球智能手机巨头苹果(AAPL.O)据悉接近获准在华销售iPhone 6。此前苹果推迟在华发售日期可能与网络安全问题有关。

其中的核心问题是，越来越多基于智能手机的服务是直接由手机制造商提供，而非传统的电信运营商。当制造商是在本国市场的计算机上提供主机服务时，问题便出现了。这让中国等国在涉及国家安全问题并想要迫使苹果这样的公司交出中国iPhone用户的记录时变得十分困难甚至不可能，因为这些数据的存储地不在中国的司法管辖范围内。

让我们先看看有关小米的网络安全问题。台湾当局近期对小米展开调查，因部分小米手机存在自动回传用户数据至北京服务器的情况。台湾当局称将在3个月内完成调查。

与此同时，很多媒体报导称，出于国家安全考虑，中国政府正考虑禁止政府官员使用外国制造的智能手机。据最新报导，商务部要求上海政府官员只能使用国产品牌的智能手机，禁止使用苹果和三星(005930.KS)手机。他们称，该项目可能会扩展至全国其他地区。

最后，让我们来说说苹果。苹果原本希望9月26日在中国大陆发售最新的iPhone 6手机。中国大陆的“果粉”获悉，苹果在中国大陆的发售最后一分钟不得不被取消，因iPhone 6未能及时拿到中国监管机构的入网许可。

苹果未就此事置评，但多名科技高管猜测，推迟发售是因为新款iPhone会将用户数据存储在中国大陆之外的服务器上。苹果此前曾表示，计划将中国用户的一些数据放在中国存储，但分析师当时表示，此举目的在于提高苹果的服务速度。中国工信部部长苗圩表示，iPhone 6已进入了最后审核阶段。

所有这些都说明，国家安全疑虑正日益成为影响智能手机市场的一个问题，这可能会极大地影响其未来发展。最终，苹果、小米等公司很可能会将数据存储在用户所在国的计算机上，使当地政府可以合法获取这些数据。但这一过程可能会很波折，让低端智能手机制造商获得短期优势。

一句话：安全忧虑可能会在中国智能手机市场引发短期动荡，但不太可能会造成长期影响，因手机制造商会想法解决中国政府的担忧。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王琛/程芳

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