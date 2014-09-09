《阳歌专栏》阿里巴巴即将上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴即将上市**

阿里巴巴上市已经进入倒计时，我们即将看到该公司的市值、融资规模以及能否成为美国乃至全球最大的IPO。在阿里巴巴设定IPO价格前，谜底尚未揭晓，但至少我们现在可以猜测阿里巴巴达到市场观察者为其设定的目标有多大机会。我认为定价会相对比较强。

阿里巴巴周末前向美国监管机构提交文件，披露了新的信息，包括60-66美元的招股区间。该公司计划发行3.2亿股美国存托股份（ADS），这意味着融资规模为192-211亿美元。如果阿里巴巴行使超额配股权，融资规模可能高达243亿美元。

作为比较，Facebook(FB.O)在2012年上市时融资160亿美元，当时创下了互联网企业的融资纪录。美国规模最大的IPO是2010年上市的信用卡企业Visa(V.N)，融资规模为197亿美元。全球规模最大的IPO是中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)，2010年在香港和上海同步上市，融资221亿美元。

几乎可以肯定，阿里巴巴会成为互联网企业规模最大的IPO。除非IPO定价位于招股区间的低端，阿里巴巴也会成为美国规模最大的IPO。如果定价如我预期的比较强的话，最终的融资额可能在220-230亿美元，有望成为全球最大的IPO。

根据阿里巴巴的招股区间，该公司的市值在1,540-1,700亿美元。这和大多数人一直说的差不多，尽管一度有人说阿里巴巴的市值会达到2,000亿美元或更多。

目前中国市值最高的上市互联网企业是拥有1,540亿美元市值的腾讯(0700.HK)。因此，除非阿里巴巴在路演中出现很大意外，或是腾讯的股价在未来两周里大涨，阿里巴巴几乎肯定会成为中国市值最高的互联网企业，也将是市值最大的民营企业之一。

另外一则报导援引知情人士称，阿里巴巴将于本周正式开始路演，发行价将于9月18日晚间或9月19日早间出炉。该公司可能于9月19日正式上市交易，那天是周五。

目前来看阿里巴巴的上市进程已经接近尾声，我很高兴看到阿里巴巴上市。

我认为阿里巴巴定价会相对较强，因为推广活动很强力。但是可能会像Facebook那样开局不利，因为投资者在舆论的狂轰滥炸后终于冷静下来。

一句话：阿里巴巴有望成为美国规模最大的IPO，也将成为中国市值最大的互联网企业，但投资者感到疲倦可能导致开局疲软。

**中国当局加速整顿网络视频和电商行业**

2014年或将成为“整顿之年”，夏末秋初又闻两项整顿行动。有媒体报导称，中国广电监管机构正在敲定严格限制视频网站境外影视剧数量的规定。另有消息称，相关监管机构计划出台规定，将对电商虚标交易量等行为予以惩罚。

这些都不是全新的整顿措施，自今年春季以来网络视频领域就有相关传言，当时新浪(SINA.O)因其网站涉嫌传播淫秽色情信息被吊销了视频牌照。针对电商的整顿也始于今年年初，当时中国出台了引发争议的“七日无理由退货”规定。

中国国家主席习近平上任后发起了针对政府官员和国企高管的反腐败运动，是出现上述整顿活动的大背景。除此之外，近期还出现了一系列针对微软(MSFT.O)等大型外资企业的反垄断调查。

最新针对网络视频行业的整顿措施，与其他正在进行的整顿活动并无二致，但是对曾经呈现爆炸式增长的在线视频行业而言肯定不是好兆头。该行业的领头羊优酷土豆YOKU.O的股价较3月末的峰值已经缩水近一半。

根据最新报导，境外影视剧占视频网站内容的比例不得超过30%。有报导称，目前优酷土豆和搜狐(SOHU.O)等企业运营的视频网站，境外影视剧占所有节目的比例超过一半。另有报导称，用于互联网等信息网络传播的境外影视剧必须依法取得许可。

这对视频网站可不是好事，甚至还会有一两家中型视频网站因此合并或关闭。这些视频网站可能会想法设法规避新规，譬如购买大量无足轻重的国内影视剧，以便在不违反30%限额的情况下进口更多境外影视剧。但监管机构似乎决意抛出更多障碍，网络视频行业的今后增长无疑会受到严重冲击。

再来看看关于电商领域的整顿措施，突然行事高调的中国工商总局宣布，将对电商虚标成交量等做法最高罚款50万元。此举似乎目标直指规模较小的电商企业，可能有助于杜绝这些企业普遍虚标交易量的现象。

对于像阿里巴巴和京东(JD.O)这样的大型电商，由于他们的业务模式很专业，可能不会成为这项规定的目标。不过，就算这些大型电商虚标交易量，这点罚款对他们来说也不算什么。但此举再次表明，在中国新领导层的领导下，政府监管机构突然变得积极进取。

一句话：中国当局将出台新规限制视频网站的外国影视剧数量，这将严重影响视频网站企业的增长，导致该行业出现整合；中国工商总局计划对电商虚标交易量等行为进行罚款，目标明显直指规模较小的电商企业。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/王凤昌

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