《阳歌专栏》阿里巴巴IPO定价较高 股价料波动不小

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴IPO定价较高 股价料波动不小**

阿里巴巴即将在纽约上市，料打破多项纪录。过去12个月里上市的中国科技企业股价表现可能是良好的参照物，但这样的比较有很大的局限性，因为阿里巴巴与其他公司不在同一个级别上。

阿里巴巴的美国存托股份定价为每股68美元，高于最初的60-66美元招股区间，因需求非常强劲。融资规模为218亿美元，最初的市值为1,680亿美元。目前市值最大的中国互联网企业为腾讯(0700.HK)，市值接近1,500亿美元。

此前的互联网企业IPO记录保持者为2012年上市的Facebook(FB.O)，融资规模为160亿美元。全球最大IPO记录仍将由2010年上市的中国农业银行保持，融资规模为221亿美元。如果阿里巴巴的承销商行使一些超额配股权，这种可能性是存在的，那么阿里巴巴有可能创造IPO记录。

我曾说过，阿里巴巴上市首日股价料表现不错，可能上涨8-15%，主要受益于市场情绪高涨。

过去12个月里阿里巴巴同行上市的股价表现有助于预测阿里巴巴未来一年的股价走势，比如京东(JD.O)和聚美优品(JMEI.N)。聚美优品5月上市后股价上涨15%，而京东上市后股价上涨了55%。

其他电商互联网企业上市后股价也表现地相当好。58同城(WUBA.N)和汽车之家(ATHM.N)去年底上市后股价都上涨了一倍多。4月上市的微博(WB.O)股价上涨了25%。

这些企业的强劲表现已经过去，因此可能已经在阿里巴巴强劲的定价中有所体现。话说回来，市场对阿里巴巴上市可能还是有一些热情，因此股价在最初几周可能表现不错。我预计随后热情迅速消退，未来一年股价震荡，甚至可能面临下行压力，直到估值与腾讯接近。

一句话：受益于市场热情，阿里巴巴上市初期股价表现料不错，但未来一年股价料徘徊不前甚至下跌，直到估值与腾讯接近。

**新款iPhone可能10月登陆中国大陆**

随着阿里巴巴IPO即将尘埃落定，接下来几周的关注焦点将放在苹果(AAPL.O)以及中国大陆缺席新款iPhone发售名单的谜团上。阿里巴巴IPO可谓备受关注，新款iPhone在中国大陆跳票也在快速引起兴趣，大家都想知道这背后究竟发生了什么。对于中国无缘新款iPhone发售名单，中国国内媒体也非常关注，新华社的最新报导提供了一些线索。

苹果上周正式发布新款iPhone，然后神秘地将中国从9月26日发售的亚洲地区名单上删除，这令此事显得迷雾重重。我起初以为这属于乌龙事件，显然是苹果觉得中国大陆能与香港、新加坡等市场一道销售其新品。如今出现的这种意料之外的推迟，显然并非苹果的计划，但这其实对该公司稍微有利，能让大家更加好奇并制造话题，可在新款iPhone最终登陆中国大陆时热卖。

先来看看相关的最新报导。新华社报导称，iphone 6系列手机四款型号已通过核准及3C认证，待获得入网许可证后，将在国内上市发售。报导没有透露其他信息。中国大陆历史上一般都不在iphone全球首发名单之列，直到去年苹果发布iPhone 5s 和5c时才跻身全球首发行列。这种发展导致包括我在内的许多人认为，苹果最终对中国方面的官僚作风有了了解，而且也拥有了将中国纳入今后iPhone全球发售名单的必要资源。

苹果显然觉得自己能掌握这一过程，这可能也是该公司为何起初将中国大陆市场包括在亚洲首批发售名单、一天后又突然去掉的缘故。一些科技行业高管在微博揣测称，新款iPhone有需要向苹果服务器存储数据的功能，是此事涉及的核心问题。

这些行业高管揣测，中国监管机构对本国iPhone用户的数据可能被存储在国外感到不满，这样一来他们就无法在想要检查时以合法途径获得此类信息。可能由于这种情况，苹果上月宣布会将中国用户的部分数据存储在位于中国境内的服务器上，也许该公司目前正在忙于落实相关安排，以符合中国方面的要求。

如果真是这样，那接下来的问题就是新款iPhone究竟何时在中国大陆上市？媒体对此说法迥异，有的称可能得到2015年。我觉得，如果苹果认为他们已经采取了必要措施让中国方面满意，而且该公司目前正在快速解决问题。要是这样的话，那么新款iPhone有可能会于10月在中国大陆市场上市，而且还可能热卖。

一句话：随着入网许可证等问题的解决，新款iPhone可能于下月在中国大陆市场上市，而且还会因推迟产生的宣传效应而热卖。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/王燕焜

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