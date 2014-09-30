《阳歌专栏》“阿里银行”获批筹建 前景光明

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**“阿里银行”获批筹建 前景光明**

阿里巴巴(BABA.N)和携程网(CTRP.O)进行规模接近10亿美元的交易，但却鲜有人关注，由此便可看出中国科技领域的并购活动是多么的过热。反之，阿里巴巴等发起的民营银行筹建获批消息却很引人关注。有消息称，该公司将与一些合作伙伴筹建网络银行，提供适合小微企业和普通消费者的金融服务。

先来简单看看阿里巴巴和携程网的并购交易。这两项交易规模都很大，但很少有媒体报导。之所以出现这种情况，是因为此类交易在当前的环境下可谓稀松平常。中国大型互联网企业坐拥充裕资金，但却没有足够的地方花。

携程网将斥资30.5亿元人民币（5亿美元）在上海购买面积大约10万平方米的物业。该公司称，新购置的办公大楼将用于支持业务扩展，成为公司技术研发与业务创新的中心。我略微看好此举，因为商业地产在上海算是相对安全的投资，而且携程网将用此物业来支持技术研发。不过，这项交易规模虽大，但却算不上让投资者兴奋的那类投资。

与此同时，阿里巴巴宣布斥资28亿元投资酒店信息服务商石基信息，交易完成后将持有后者15%的股份。这项交易规模也不小，但由于阿里巴巴将仅持有后者少量股份，因此似乎无人关注。此外，阿里巴巴目前尚未进军酒店行业，而且不太可能很快就从该行业录得重大营收。

再来看看阿里巴巴等发起的民营银行筹建获批的消息。阿里巴巴等企业将筹建网络银行，注册资金为40亿元人民币，同期获批筹建的有上海均瑶有限公司等发起筹建的华瑞银行。

目前获批筹建的民营银行已达5家，这属于中国计划开放目前几乎被国有银行独占的银行业的一部分。这5家民营银行都将提供面向中小民营企业的服务。

阿里巴巴等筹建的民营银行将提供20万以下的个人存款产品和500万以下的贷款产品。该银行将做全流程网络经营模式，无物理网点，很多具体流程跟现有银行不一样。这种理念依我之见很有意思，对所谓的“大数据”来说十分有用，可帮助银行快速发展成新的主要金融机构。

一句话：阿里巴巴等筹建的网络银行看起来前景光明，蕴藏很大的增长潜力；但该公司最新进行的并购交易则不那么引人关注，表明中国互联网行业并购活动过热。

**天合光能再度融资 恒大地产试水光伏**

天合光能通过金融市场融资近2.5亿美元几个月后再次宣布规模类似的融资计划，试图充分抓住行业人气回暖的机遇。如果是在一年前，这样的融资计划是不可想象的，因为光伏行业经历长期下滑导致复苏确定性不高。此次融资计划并未引发股价大跌，暗示投资者对该公司和光伏行业的未来更有信心。

报导称，香港上市公司恒大地产(3333.HK)计划进军光伏行业，准备进行大笔投资。这样的举动并不十分令人意外，因为中国房地产行业现在正处于大幅调整中，恒大地产所开发的住宅项目需求料受限。在没有大规模新住宅项目的情况下，光伏发电看起来是多元化的不错选择。

这些对光伏行业来说都是正面消息，反映在华建设光伏电站的势头上升，因中国政府提供强有力的激励。我之前有些悲观，因为天合光能和其他光伏厂商主要依靠自身为光伏电站的发展筹资。但恒大地产的进入可能标志着更多第三方开发商进入的新趋势开始。

天合光能计划发行可转债和美国存托股份融资约2亿美元，其中1亿美元为高级可转债，另外将发行700万股美国存托股份，根据该公司最新的股价，融资规模将超过9,000万美元。

天合光能6月发行可转债和美国存托股份融资约2.5亿美元。该公司在过去四个月里融资近5亿美元。竞争对手阿特斯(CSIQ.O)和英利(YGE.N)近期也回到了全球资本市场。光伏行业超过两年的下滑期导致尚德电力和江西赛维LDK等一些巨头破产或债务重组。

天合光能的融资计划并未导致股价大跌，这是非常正面的。该公司股价仅下跌2.7%，而6月宣布融资计划时股价大跌近10%。该公司股价随后收复了大部分失地，暗示投资者对光伏行业的长期增长前景恢复了信心。

报导称，恒大地产未来三年将向三个大型光伏发电厂投资900亿元，进军光伏发电。我觉得投资额太大了，不过恒大地产曾经发布过夸张的声明，也可能是媒体报导并不完全准确。

无论实际投资额高低，整体趋势看起来令人振奋，暗示一些大型第三方民间企业可能有意为中国政府发展光伏行业的雄伟计划提供资金。房地产和钢铁等下滑的行业中是否有更多企业加入这个趋势还有待观察。这些企业基本没有光伏行业的经验是其面临的较大风险，这可能引发融资和建设上的问题。

一句话：天合光能计划融资2亿美元，恒大地产计划进军光伏行业，这些都是该行业的正面进展，反映投资者信心回归更加可持续。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛/王燕焜

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