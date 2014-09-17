《阳歌专栏》中国反垄断浪潮波及丰田

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国反垄断浪潮波及丰田**

中国涉及跨国企业的一连串反垄断调查引发的中国和西方的口水战愈演愈烈，最新报导称丰田(7203.T)也成为了中国当局此类调查的目标，该公司麾下的雷克萨斯品牌因为定价机制成为最新一个被调查的对象。一些豪华车企以及高通QCOMO.O、微软(MSFT.O)等公司已经遭到了类似调查。

先来简单看看关于丰田的最新报导。有消息称，中国国家发改委就雷克萨斯零配件定价政策对一些丰田高管进行了问询。发改委今年早些时候曾就此事进行过问询，但尚未处罚该公司。

许多在华的豪华车厂商之前遭到过类似调查。发改委近期就因一汽大众的垄断行为，对其开出2.49亿元（4,100万美元）的罚单。许多人认为，其他豪华车企还有微软及高通，很快也会吃到类似罚单。

面对过去数月的这些调查，还有西方商业团体及政府史无前例的抗议声浪，我感觉我终于开始理解是什么在推动中国当局进行此类行动。简而言之，中国当局不喜欢西方企业的业务模式，同时也对本土企业无法从类似业务模式中获益感到不满。鉴于此，对于本土企业以及消费者对西方企业产品售价过高等问题做出反应。

西方企业的业务模式是此事涉及的核心问题，为了吸引顾客，汽车、飞机、电子品等制成品的售价非常低，但他们在售后服务及零配件方面的收费却很高，以协助他们盈利。许多西方企业都采用此类模式，我肯定也觉得这让消费者感到失望。譬如像打印机，价格通常都非常合理，但需要更换的墨盒价格就很高。

鉴于大多数人在买车或购买其他设备时没有考虑零配件和售后服务问题，因此作为此类产品的消费者，我个人也觉得这样的定价机制让人反感且具有误导性。但话说回来，这是许多西方制造企业采用的业务模式，如今也得到了认可。大多数目前在华遭到调查的企业在充满竞争的市场经营业务。因此，在消费者购买产品（不论是智能手机芯片还是豪华车）时有如此多选择之际，指责这些企业存在垄断行为似乎有些不地道。

最后要说的是，也许中国当局是真的想改变这种情况，让这些企业的售后服务及零配件售价变得更合理。这或许会迫使企业提高新产品售价，这种情况或许更为公正，但不见得会让消费者高兴。相反，中国监管机构与其试图改变西方企业的业务模式，还不如通过与其合作来让他们的定价机制变得更加透明。这样一来，消费者在购买产品时，就能对相关的成本有所了解并有心理准备。

一句话：中国涉及跨国企业的反垄断调查误入歧途，因调查针对的是具有误导性而非垄断性质的西方企业的业务模式，相反监管机构应当将重点放在提高定价透明度上。

**飞鱼科技准备在香港上市**

世界都在关注阿里巴巴在纽约上市，而手机游戏开发商飞鱼科技近期准备赴香港上市。很多人说过，香港上市对中国风险投资支持的企业最有吸引力，因为与纽约相比，香港距离大陆更近，文化更相似。但港交所对盈利和股权结构的要求严格，导致大多数中国风险投资支持的科技企业寻求赴纽约上市。

阿里巴巴去年明确表示倾向于在香港上市，但因港交所不肯为股权结构规则破例，最终还是选择了纽约。中国市值最大的互联网上市企业腾讯(0700.HK)则是个例外。

腾讯也是中国最大的网游企业，这可能是近期中国游戏企业寻求赴港上市的部分原因。媒体报导称，飞鱼科技提交上市申请，招股书中包含大量财务数据。

飞鱼科技2012年营收大幅增长，但2013年营收下降9%至1.45亿元。今年前六个月，该公司营收接近1.3亿元，似乎回到了高速增长的轨道上。该公司的获利增长趋势相近，2012年触顶，去年下滑约三分之一至8,000万元。今年上半年获利增加66%。

飞鱼科技的增长不稳定是该行业的常见现象，因为企业依赖个别游戏的营收和获利，每年的表现都可能波动很大。如果一款游戏受欢迎，当年的营收和获利可能大幅增加，但随后两年如果没有新的热门游戏，营收和获利则可能迅速下滑。美国投资者不喜欢这样的商业模式，因此盛大游戏GAME.O、第九城市(NCTY.O)和完美世界PWRD.O等企业的股价低迷，还有很多企业选择了私有化。

这样的背景下，游戏企业前往香港淘金也就不足为奇了。香港股市中散户比例更高，他们更喜欢题材，对基本面的关注度要低一些。云游控股(0484.HK)和联众(6899.HK)等企业都在过去一年里上市，蓝港在线本月早些时候也开始了赴港上市进程。

唯一的问题是赴港上市的企业表现并不非常好。联众6月底上市以来股价上涨3.5%，还算可以。云游控股就差得多了，去年秋季上市以来股价跌去了超过三分之二。这说明香港投资者不见得会比纽约投资者更欢迎网游企业。但这些企业也没多少选择，至少公司在香港的知名度要高一些，高管去见投资者的速度更快、成本更低。

一句话：飞鱼科技准备在香港上市，表现料低迷，但延续了中国游戏企业选择香港而非纽约上市的趋势。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王琛

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