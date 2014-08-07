《阳歌专栏》苹果上中国政府采购黑名单

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苹果上中国政府采购黑名单**

我是真的不想再写关于外企在华受攻击的文章了，可是对于中国以存在安全担忧为由禁止政府机构采购苹果(AAPL.O)产品的报导，似乎又很难做到视而不见。按照这样的速度发展，中国政府机构很快就不能从任何外企采购科技产品，只能从本土企业采购。有些讽刺的是，鉴于许多本土企业与苹果、微软(MSFT.O)等知名企业相比经验严重不足，他们可能会不知不觉地设计出存在重大安全漏洞的产品。

事实上，此类围绕政府采购的敏感情况肯定不止存在于中国，美国和欧洲在政府采购方面也经常偏向本土企业，这部分与安全原因有关，部分则是为了支持本土经济。但最大区别在于中国突然转变其立场。

中国方面针对苹果的最新做法，其实并非完全出乎意料。根据最新报导， 苹果iPad平板电脑及多款电脑被从中国政府机构采购名单剔除。相关名单由中国国家发改委及财政部起草，已于上月下发。

目前尚不清楚此举对苹果的影响有多大。根据苹果最近的季度财报，当季大中华区营收大约为60亿美元，我怀疑电脑和平板电脑营收在其中占一半左右，而面向政府机构的销售则仅占一小部分。这就意味着相关禁令仅会对苹果季度销售额产生1亿美元的影响甚至更低。

中国政府机构禁止采购的外国科技产品名单越来越长，苹果也被加入到名单上，这才是更重要的元素。而就在几天前，有媒体报导称中国已经将赛门铁克(SYMC.O): 行情)和卡巴斯基排除在已核准的防病毒软件供应商名单之外。今年5月，中国禁止中央国家机关采购的所有计算机类产品安装Windows 8操作系统。产品据报被禁售或中国当局建议政府机构和国企不要使用的其他美国科技企业还包括IBM(IBM.N)和思科(CSCO.O)

也许只是在时间上巧合而已，但这波针对外企的风暴大约始于一年前，当时一些外资奶粉企业因控涉嫌抬高中国产品售价而遭到攻击。随后又出现了一些类似行动，到秋季时这波风暴逐渐平息，但其中大多数都不涉及国家安全问题。也许这波以国家安全为由的风波也会呈类似模式，会在秋季时逐渐平息。鉴于届时可能不会再有主要外资科技企业向中国政府机构出售产品，因此这或许就不是问题了。

一句话：苹果多款产品被剔除出中国政府采购名单，意味着针对外企的风暴在扩大，可能会有更多企业受到波及，而这波风暴可能会在秋季放缓。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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