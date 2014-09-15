《阳歌专栏》中国大陆无缘新款iPhone发售名单

**中国大陆无缘新款iPhone发售名单**

苹果 新款iPhone发布一事已经尘埃落定，我们终于可以坐下来看看该公司对中国市场推出新品的具体情况。但问题是暂时还没有这一计划，即便中国当下是苹果在全球最大的市场。反之，至于新款iPhone何时在中国大陆正式上市，似乎仍有诸多困惑。

我对苹果有些同情，因为我几乎可以肯定出现这种情况是中国当局官僚作风的结果，这是该公司不可能控制的事情。但与此同时，此类情况会进一步影响苹果的声誉。苹果已经多次遭到中国官媒的炮轰，后者一直在设法寻找该公司的过错。

我很高兴看到苹果最终在上周发布了新款iPhone，此前几周关于新款iPhone的样子以及功能的报导可谓铺天盖地。但在苹果9月9日发布新款iPhone时，中国大陆却无缘首批发售名单。这与去年9月苹果新品发布时情况不同，当时中国大陆市场首次被纳入苹果首批发售名单。

此后相关困惑进一步加剧，先是中国被纳入晚一周于9月26日开始的发售名单，新加坡、香港和澳大利亚也包括在这一批名单中。但中国却突然被从该名单上剔除，而且没有任何解释。

时至今日，新款iPhone究竟何时才能在中国大陆上市仍是一个谜，即使中国两家运营商据报已经开始接受预定。当然，苹果对这一改变的原因只字未提，也是引发各方揣测与中国方面官僚作风有关的原因。

作为资深的市场观察人士，我觉得官僚作风几乎肯定是导致出现这种情况的原因之一。中国工信部是全球为数不多的要求所有手机经过测试和认证后才能在市场销售的监管机构之一，这就意味着国内外品牌推出的很多新款手机在中国市场不会与其他市场同步发售。

鉴于此，我真的不能将新款iPhone在中国认证过程中遇到的不可预见的问题归咎于苹果。但我觉得该公司本该预料会出现此类问题，然后提早申请以避免此类尴尬的问题。这并不是说苹果因为中国方面的官僚作风就得推迟全球的发售计划，但此类情况只会进一步损害该公司在华形象。

苹果的大多数代工厂商在中国设有工厂，过去两周已有大量新款iPhone从中国运出。面对这种情况，中国大陆无缘新款iPhone发售名单就显得更加讽刺。毫无疑问，一旦相关问题解决，中国大陆会悄然回到苹果的全球发售地图上，时间大约在10月中旬。但与此同时，这种尴尬的情况会让苹果在中国用户心目中的形象略有下降。

一句话：中国大陆无缘新款iPhone发售名单，可能与中国当局的官僚作风有关，这是苹果无法控制的情况，但会令该公司在中国用户心目中的形象进一步受损。

**中石化引入25家投资者入股销售公司**

中石化引入25家投资者入股中石化销售公司，这些投资者以本土企业为主。在销售公司引资问题上中石化似乎无法说“不”，因为这是中国政府向大型国有企业引入更多民间资本的试点项目之一。

我报导中国企业很久了，坦白说一家合资企业有三四个股东就算很多了，我从来没见过一家合资企业有这么多股东。我猜测中石化这么做的目的是防止任何一家投资者对零售公司有任何实际的话语权。这样的做法也不那么令人意外，中国政府强制大型国企进行市场化改革试验时，这样的情况比较常见。

25家投资者以现金共计人民币1,070.94亿元（含等值美元）认购中石化销售公司近30%股权，销售公司在中国拥有3万个加油站和2.3万个便利店。每家投资者平均占股略高于1%。之前的报导提到了很多投资者，比如新奥能源 、复星国际 和腾讯 等。

名单中还包括中国人寿 以及中国工商银行 旗下的工银瑞信。名单中大多为纯粹的投资公司，大多是中国企业，没有与零售公司进行战略合作的明显兴趣。

这是大型国企首次引资，料是中国政府向大型国企引入民间资本和创新的开始。中石化显然完成了中国政府引资的目标，但投资者如此之众，让每家投资者在合资公司中几乎都没有什么话语权。

难说中石化为什么会采取这样的策略，这样虽能引入民间资本，但却无法带来创新和创业精神。有人可能会说，引资额巨大，只能通过这样的方式。但中石化肯定可以从五六家投资者引入同样的资金。

我觉得中石化是阳奉阴违。这意味着引资可能不会给中石化销售公司带来什么改变。

一句话：中石化引入25家投资者入股销售公司，每家投资者对运营都没什么话语权。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/王琛

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