《阳歌专栏》传言称盛大文学将被出售

**传言称盛大文学将被出售**

一句话：盛大集团料出售盛大文学控股股权，买家可能是腾讯，这是盛大将主要业务的管理权交给战略合作伙伴的努力之一。

报导称，盛大将盛大文学出售给了腾讯(0700.HK)。我认为这则传言似乎符合逻辑，但过去一年里有关盛大出售旗下业务的传言太多了，我要看到官方确认才会相信这则报导。这些报导显然表明盛大创始人兼董事长陈天桥继续打算将公司的部分或全部业务出售，因为他对业务增长停滞感到不安。

报导称，盛大与腾讯或是以腾讯为首的集团敲定了出售盛大文学的最终条款。一则报导指出，百度(BIDU.O)可能也在买家之列，盛大文学的估值约为40-50亿元。另外一则报导援引一名盛大高层的说法称，公司向外部投资者出售了盛大文学的战略股权，但买家不是上市公司。

我跟踪盛大文学很久了，该公司的历史显然是起伏很大的。该公司是第一批认识到网络文学潜力的公司之一，大屏智能手机的迅速崛起在过去两年里助力网络文学的人气大涨。该公司2011年曾计划赴纽约上市，但由于人气低迷而放弃。

去年初，盛大文学试图重启上市进程。当时很多中层突然离职，组建了另外一家竞争性企业，后者随后获得了腾讯的大规模投资。这也是腾讯收购盛大文学看起来符合逻辑的原因之一。腾讯收购盛大文学能够让新老团队融合在一起，让公司获得规模和稳定性。

去年就有传言称陈天桥打算整体出售盛大或分别出售不同的业务。今年早些时候有传言称陈天桥可能将盛大整体卖给阿里巴巴(BABA.N)，但这样的协议并没有宣布。

4月，盛大将旗下酷6网KUTV.O的41%控股股权卖给了iSpeak。陈天桥还打算将盛大游戏GAME.O私有化，收购财团中还包括竞争对手完美世界PWRD.O。但完美世界近期退出了收购集团，暗示私有化可能存在问题，上周盛大游戏宣布CEO辞职。

这些都表明盛大有些动荡。陈天桥似乎在寻找战略投资者，出售公司的大部分或全部业务。战略投资者将购买某项业务的控股股权，获得管理权，盛大则变为小股东。我预计盛大文学很快也会宣布类似的声明，盛大游戏如果成功私有化，也可能面临类似整合。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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