《阳歌专栏》中粮牵手KKR、霸菱亚洲

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点） -
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**中粮牵手KKR、霸菱亚洲**
报导称，中粮与KKR、霸菱亚洲等全球私募股权巨头合作，中国清理分散、受丑闻困扰的食品行业又进一步。中国努力引进外资，打造一些大型食品集团，确保产品质量和食品安全。可惜几乎所有新兴的巨头都是大型国有企业，这些企业可能大多非常官僚，外国股票投资者可能无法投资这些企业。
这些巨头未来可能上市，中国最终也可能将他们私有化，试图让他们更加有效率，增强在全球范围内的竞争力。近期万洲国际（即双汇）上市失败，反映该行业可能还没有准备好进行私有化。
KKR、霸菱亚洲、博裕资本以及厚朴投资将成为中粮旗下中粮肉食的战略投资者。声明并未提到投资规模和合作方式，我预计各家私募股权企业将向中粮肉食投入数千万甚至数亿美元，占股3-10%。
中粮肉食成立于2009年；当时正值一系列食品安全丑闻爆发，原因主要是大多数企业经验不足和缺乏质量控制。中粮肉食在声明中多次提到安全，此举增强食品安全的核心用意并不是秘密。
KKR拥有中国食品行业的经验，此前曾投资现代牧业(1117.HK)，本土乳制品巨头蒙牛(2319.HK)是现代牧业的大股东之一。博裕资本和厚朴投资是国内非常有关系的私募股权公司，他们能够帮助中粮减少繁文缛节，加强运营。
未来几年里，中粮肉食或许会尝试进行一两宗大规模国际并购，和其他中国食品巨头类似。万洲国际去年收购了美国猪肉生产商Smithfield，这是中国企业收购美国企业规模最大的一次。万洲国际4月尝试赴港上市，最终因投资者人气不足而放弃。
光明食品过去三年里也进行了一系列大规模国际并购，目前正在洽购以色列乳品企业Tnuva。达能(DANO.PA)去年入股蒙牛。未来两年，料出现更多类似的合作和并购，食品行业料出现大型、经验更加丰富的企业。
一句话：中粮与KKR、霸菱亚洲等企业合作，中国清理受丑闻困扰的食品行业又进一步，未来两年料出现更多类似的合作和国际并购。
**苹果在华手机销量首次被小米超越**
有报导称，小米手机中国销量首次超过苹果(AAPL.O)。另有消息称,苹果采取重大举动，在中国招募更多开发人员开发本土化的iPhone应用。这两则消息凸显：今年上半年苹果在中国市场表现平平。
先来看看第一则消息。小米一季度在中国的手机销量为1,040万部，首次超过苹果，后者当季在华手机销量为900万部。报导称，苹果一季度在华手机销量依然相对强劲，几乎相当于2013年全年2,310万部销量的40%。相比之下，小米自两年前推出首款手机以来可谓异军突起，一季度销量相当于去年1,870万部销量的一半有余。
苹果一季度手机销量数据其实不是很糟，但要指出的是，去年末发布新款产品iPhone 5S和iPhone 5C后，苹果今年前三个月的销量本应强劲。此外，苹果去年12月还与中国移动(0941.HK)(CHL.N)达成iPhone销售协议，这也应当提振其销量。
在这样的背景下看，苹果的最新表现就显得相当一般，而小米的崛起肯定会引起关注。需要再次指出的是，小米的目标是中端用户，而非苹果定位的高端用户。但随着智能手机的质量得到快速提升，加上媒体的几次攻击让苹果的形象受损，许多以前购买iPhone的中国用户，如今可能愿意考虑小米、华为或中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)等中档手机。
苹果中国应用商店缺乏引人关注的应用，可能也是引起苹果重视的原因。在中国市场，苹果的iOS操作系统远远落后于谷歌的安卓操作系统。根据一则新报导，在意识到需要更多作为支持应用开发以供中国iPhone用户使用后，苹果过去一年开始大规模增加开发人员。
苹果这方面的举动可追溯至2011年，当时该公司首次在北京开设办公室，以支持其中国应用商店。此外，苹果还开发了中文软件以协助本地开发人员，去年50万的中国iPhone应用开发人员中有一半参加了苹果的相关项目。即便如此，该公司中国应用商店的应用还是不多，只有15万款，远低于美国用户可用的100万款应用。
苹果无疑正在迎头赶上，对于经常不加修改就在中国市场使用其全球战略的苹果而言，这似乎是一贯做法。但在中国这么做或许是个错误，面对中国市场庞大的用户群体，或许有理由进行更大的投资，来开发更加适合中国消费者口味的产品和服务。不过，现在就为苹果在华业务写讣告仍为时尚早，但我建议其在接下来两年加大基于中国市场的发力力度，否则其地位就有可能被小米或其他亚洲企业取代。
一句话：苹果在中国市场表现平平，表明该公司专门针对该市场的努力还不够，可能导致其地位被本土企业取代。（完）
编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/王琛
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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