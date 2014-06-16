《阳歌专栏》中国电信服务行业或爆发价格战

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国电信服务行业或爆发价格战**

上月中国首批虚拟运营商服务相继推出，成为撼动市场的初期迹象，随着更多企业获得虚拟运营商牌照，竞争可能更为激烈。根据最新报导，工信部准备发放第三批虚拟运营商牌照。虚拟运营商指的是通过租赁三大国有电信运营商的网络，提供自己品牌的电信服务。

此外，还有媒体援引行业高管的话称，随着虚拟运营商奋力争夺市场份额，三大国有运营商出手还击，整个行业势必会出现一轮激烈的价格战。 此类预言其实不足为奇，我觉得在年底时就会出现一些非常便宜的服务套餐。还要说的是，鉴于三大国有电信运营商的大部分业务营收依赖服务套餐，他们将会成为这场价格战的大输家。

最新报导称，工信部准备在接下来一两个月发放第三批虚拟运营商牌照，将会有7-8家企业获得牌照。可能获得牌照的企业包括中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)、世纪互联(VNET.O)等。

工信部去年12月发放首批虚拟运营商牌照，有11家企业获得此牌照；该部一个月后又发放了七张牌照。第三批牌照发放后，获得此牌照的虚拟运营商总共会有25家左右。前两批获得牌照的许多企业已于上月开始推出服务，阿里巴巴、苏宁云商(002024.SZ)以及京东(JD.O)均已推出竞争力十足的资费套餐，目标对准不同类型的用户。

还有媒体援引行业高层的话称，鉴于虚拟运营商都在努力获得新业务，这些运营商中间出现价格战在所难免。这是巴士在线董事长王献蜀上周在上海的一个行业展会上所做的预言。

王献蜀的此番言论大多关乎虚拟运营商之间爆发价格战的可能性，他的其他讨论对此则无特别的看法。鉴于中国企业在此类新兴行业以往的做法，我深信他是正确的。与企业依照利润做业务的成熟市场有所不同，中国企业通常迷恋于不惜代价夺取市场份额，从而引发血腥的价格战及惨重的损失。

最近，阿里巴巴和腾讯(0700.HK)在打车软件市场掀起了一轮激烈的价格战，提供了价值数百万元的补贴。对于这些新的虚拟运营商而言，此类价格战似乎不可避免，因为他们中许多都由像阿里巴巴和京东这样资金充裕的企业支持，可能不怕花钱甚至蒙受损失来夺取市场份额。

虚拟运营商这些咄咄逼人的举措，也会让三大国有电信运营商警惕起来，他们可能很快就会推出具有竞争性的资费套餐，这会让形势恶化。这意味着中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)的许多用户会转而使用更加便宜的资费套餐，而他们的利润将因此受创。最后要说的是，随着这股新注入的竞争撼动整个行业，对于电信服务行业而言，接下来的12个月将是一段兴奋与艰难并存的时期。

一句话：随着20多家虚拟运营商的加盟，电信服务行业的竞争正在快速升温，接下来12个月可能出现一轮血腥的价格战。

**Line准备进入中国 WhatsApp虎视眈眈**

一个月前，传言称日本移动通信巨头Line与一家中国企业结盟；最新的报导称Line准备在未来几个月里正式进入中国市场，腾讯(0700.HK)微信将是其一大挑战。我认为，Line如果将自己定位成全球化职业人士的选择，有可能迅速在华获得大量用户。Line应该尽早行动，因为我觉得全球巨头WhatsApp也将在明年内进军中国。

Line在过去几年里成为亚洲的一大巨头，但一直没有正式对中国市场表示出兴趣，直到上个月有报导称该公司与本土企业豌豆荚结盟。现在媒体报导称，Line已经开始在华进行大规模招聘，打造本土化团队进军中国。

2月，全球职场社交网站领英LNKD.N正式进军中国。该公司发表了更加正式的声明，并提到了中国的审查制度带来的挑战。

我没有看到Line的正式声明，或许该公司试图更加低调入华，或许是该公司在正式入华前不会发布声明。Line一名高管拒绝透露近期的招聘规模，但表示新的团队将负责开发面向本地的服务以及与中国消费者的沟通。

今年春节的时候我去了趟台湾，很吃惊地看到Line在那里很受欢迎。微信也在台湾迅速流行起来。两者的一大区别是形象：Line被认为是更加成熟的国际化服务，而微信更多地被认为是年轻人的社交平台。这与领英和Facebook(FB.O)在西方市场的差别类似。

由于微信来自大陆，台湾一些人怀疑微信会监控用户，并将他们的行为报告给中国政府。Line利用这些差别挑战微信是明智的做法。微软(MSFT.O)当年就是利用类似的差异化策略取得MSN的成功，MSN也被认为比QQ更加职业化。

我预计Line在未来三四个月里将正式推出中国服务，除了豌豆荚以外，可能不会再与其他企业合作。Line行动越快越好，因为我预计WhatsApp现在也在探讨进军中国。2月Facebook收购了WhatsApp，交易可能还没有完成，但WhatsApp入华的决定可能即将做出。WhatsApp入华的时间可能要等到2015年，未来两年里Line和WhatsApp将对微信构成很大挑战。

一句话：Line可能今年9月进入中国，WhatsApp可能于2015年上半年入华，二者将对微信的主导地位构成挑战。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛

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