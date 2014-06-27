《阳歌专栏》快播与深圳政府对决天价罚单

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**快播与深圳政府对决天价罚单**

深圳政府正式宣布对快播处以2.6亿元的罚款，快播表示不服，将提起行政诉讼。有报导称，腾讯(0700.HK)是说服深圳政府开出天价罚单的主要力量之一。大的背景是此案可能成为中国在打击盗版方面的一个先例。

中国多年来一直说尊重国内外电影和音乐制作企业的知识产权，并不时进行严打，关闭参与盗版的网站和工厂。但很多非法企业只是改头换面而已。罚单小是一大障碍，因为中国往往对盗版设定比较低的罚金上限。

不过快播一案可能改变目前的状况。深圳市市场监督管理局官员称，要求快播在15天内缴齐罚款，到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款。

上周举行了该案的听证会，深圳政府称，2.6亿元罚金是快播通过盗版非法获利金额的三倍。快播表示不服，将提起行政诉讼。

我当然不喜欢快播这样的盗版企业，但也佩服其对抗深圳政府的勇气。当然，快播敢于这样做的原因可能是公司无力支付罚款。我认为快播不可能战胜深圳政府，故事的结局将是快播支付罚款并关门。

很多中国大型互联网企业和媒体已经自发清理网站和服务中的盗版内容。优酷土豆YOKU.N、搜狐(SOHU.O)和腾讯等企业支付了大量版权费用，希望保护自己的投资，充当了民间部门警察的角色。这一背景是该案出现这一进展的一个重要因素。

地方政府和大型企业的合作可能是中国打击盗版的转折点。百度(BIDU.O)和腾讯等大企业过去在打击盗版中充当被动角色，有时甚至抵制，往往因为他们自己的网站上也有盗版内容。现在这些企业已经成熟，显示出希望帮助保护版权。有鉴于此，深圳等地方政府可能更加勇猛地开出巨额罚单和采取其他坚决行动，以彻底打击盗版行为。

一句话：深圳政府对快播开出天价罚单，快播不服，最终结果可能是快播关门，这或许会成为中国在打击盗版上的一个重大转折点。

**阿里巴巴两三事：纽交所上市、与雅虎谈判、为足球队定名**

我上次专门写有关阿里巴巴的文章已经有两周了，周末前我想再来谈谈围绕这家公司的几则新闻，其中包括阿里巴巴确定在纽约证交所上市。此外，据悉雅虎(YHOO.O)有意在阿里巴巴上市时减少出售持有的阿里巴巴的股份，阿里巴巴与广州恒大足球俱乐部的球队正式定名。

这些都不算特别大的新闻，但我就是觉得需要就阿里巴巴写点什么。阿里巴巴即将完成史上最大规模的IPO之一，时间应该就在7、8月份。该公司或募资200亿美元，这让两年前上市筹资160亿美元的Facebook相形见绌。阿里巴巴的市值很可能在上市后达到至多1,700亿美元。

阿里巴巴年初放弃香港上市的想法后，纽约两大证券交易所都在积极争取阿里巴巴。现在我们都知道，纽交所正式成为阿里巴巴挂牌上市地。这一决定是阿里巴巴在向美国证券交易委员会提交的文件中透露的，股票交易代码为“BABA”。

纽交所的胜出并不意外，因为过去几年该交易所都在积极吸引中国科技类企业。中国早期很多在纽约上市的科技公司都选择纳斯达克， 包括新浪(SINA.O)以及百度(BIDU.O)。但自去年第四季度以来，在10多家上市公司中，选择纽交所和纳斯达克的公司各占一半。阿里巴巴选择在纽交所上市显然对于后者意义重大，纽交所一直希望能与纳斯达克匹敌，成为增长潜力巨大的高科技企业的上市首选。

阿里巴巴或许公开谈论过在纽交所上市的决定，但背后却与雅虎进行商谈。雅虎曾经是阿里巴巴最大的单一股东，2005年购入后者40%的股权。但雅虎在2012年出售了部分股份，目前的持股比例约为24%。雅虎计划在IPO期间进一步出售阿里巴巴的股份。

雅虎此前曾计划出售约半数现有股份，但媒体在去年年底报导称，雅虎又改变主意，希望减少出售数量。现在最新报导称，雅虎正在与阿里巴巴商谈，寻求重新就其在IPO期间出售阿里巴巴的股份数量进行谈判。如果阿里巴巴同意，售股规模可能在100-150亿美元之间。或许这是阿里巴巴愿意看到的。

最后，让我们再迅速看看这则新闻，自从马云以12亿元人民币入主广州恒大，与许家印各占50%的股份之后，双方正式将该球队定名为广州恒大淘宝队。

或许这则新闻最有趣的地方在于，阿里选择哪个品牌进行推广使用，因为可选择的余地很多，比如阿里巴巴或者天猫。 选择用淘宝说明，阿里感觉其在C2C电商领域面临的潜在威胁最大，其中包括京东(JD.O)和腾讯(0700.HK)的联盟。

一句话：阿里巴巴选择纽交所上市再度成为媒体热点，很可能意味着该公司在上市前媒体宣传行动的开始。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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