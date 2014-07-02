《阳歌专栏》余额宝规模增速放缓 阿里巴巴8月8日上市

**余额宝规模增速放缓 阿里巴巴8月8日上市**

天弘基金最新公布的数据显示，余额宝规模增速不可避免地出现放缓，同时余额宝的收益同比大幅回落，这将进一步降低其吸引力。媒体还报导阿里巴巴将赴美上市的日期初步定在8月8日，之前就有这一天上市的传言，因为日期比较吉利。

余额宝去年夏天推出后，改变了中国银行业的形势，提供了一条非常有吸引力的投资渠道。余额宝最初的收益率在6%甚至更高，远高于银行存款利率。

余额宝通过投资货币市场获取收益，风险相对较低。而且余额宝无需上缴准备金，所受的限制也比银行少。因此余额宝规模迅速增长。百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)等互联网企业也推出了类似产品。

余额宝成立时间满一年，天弘基金公布的数据显示，截止6月底，余额宝规模为5,740亿元，为国内最大、全球第四大货币基金。二季度余额宝规模环比增长6%，增速大幅回落。

这并不令人意外，因为余额宝达到这样大的规模后，几乎不可能长时间维持非常高的增速。不过增速回落可能也与收益率迅速下降有关。截止6月底，余额宝7日年化收益率为4.235%，与银行利率差距并不是特别大。

短期前景似乎不太好，分析师预计余额宝收益率很快会降至4%以下。中国央行此前暗示会更加严格地监管余额宝这类产品，收益率迅速下降可能与监管有一定关系。随着竞争更加激烈，余额宝规模今年晚些时候可能触顶，年底可能开始下降。

对于阿里巴巴来说，幸运的是上市更多与其电子商务业务相关。该公司已经提交招股书，并发布一次更改称将选择在纽交所上市。阿里巴巴表示，股票代码为BABA，和吉祥数字88同音。

媒体报导称，阿里巴巴初步选定8月8日上市。过去几周里，一直有8月8日上市的传言。这个日期比较吉利，而且很符合阿里巴巴的时间表。当然，阿里巴巴成功上市需要的不仅是吉利的日期。我认为阿里巴巴一直保持新闻热度的选择是明智之举。

一句话：因竞争加剧,余额宝的规模可能很快触顶，年底可能开始下降；阿里巴巴选择8月8日上市以维持新闻热度是明智之举。

**新违约事件及招行进军欧洲凸显中国金融业风险**

两则重要新闻凸显出中国金融业可能很快给国内和国际投资者带来的高风险，目前中国金融业者正寻求最具创造性的方法来募集资金，但却不一定是最安全的方法。第一则是，招商银行(600036.SS)正式加入中国国有大行进军欧洲的行列，将卢森堡选为其首个目的地。与此同时，有媒体报导称，又有一款国内金融产品即将违约。

所有这些反映出的是，中国金融业者在风险管理方面依然还有很多需要学习，特别是还没有哪家企业真正经历过大的经济疲软。这一现实意味着很多金融企业认为它们可以从事高风险活动，而不用担心负面后果。很多或许认为，如果任何高风险决定最终变遭，一心求稳定的中国政府一定会出手救助。

招商银行正式获准在卢森堡设立首个欧洲分行。卢森堡准备与中国人民银行就人民币清算安排签署协议，这将让本土银行更方便使用人民币来从事商业活动。

之前人行已与英国和德国签署类似清算协议，这是中国政府推动人民币国际化的一部分。一篇报导指出，卢森堡已经是欧洲人民币存款规模最大的地方，截至今年第一季度末，卢森堡的人民币存款总额达到790亿元，比2013年底高出24%。

目前，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)三家银行已在卢森堡设立分行。

媒体报导称，多数中国大型银行近期开始将他们在欧洲的很多业务转移至卢森堡，因它们抱怨其他国家的监管更为严格且不平等。在我看来，这看似它们选择卢森堡是因为该国的监管环境宽松。这听起来像是这些经验不足的银行准备过度冒险，因此我建议任何从欧洲中资银行购买人民币产品的人都应避开与“卢森堡制造”标签有关的东西。

让我们再迅速看看中国国内市场一款即将违约的金融产品。中诚信托30亿元“诚至金开1号”信托计划的兑付刚刚解决。根据媒体报导，中诚信托名为“诚至金开2号”的信托计划也将出现兑付问题。“诚至金开2号”规模为13亿元，将于2014年7月25日到期。该产品融资方为山西一煤炭企业。

太阳能面板生产商超日太阳能(002506.SZ)因成为中国公司债市场中首个付息债务违约事件，而在今年早些时候成为媒体头条。上周，一家名为中国森林的企业据报导也未按期支付优先票据利息。

多数或者所有这些正在违约的产品在西方可能会被评为“垃圾债”，但中国目前尚没有广泛的评级系统，这就意味着投资者必仔细阅读产品说明书，以真正了解他们所购买的产品。随着未来一年更多高风险产品陷入困境，预计将出现更多违约事件，而这对产品购买者以及金融业来讲都不是好事。

一句话：招商银行进军卢森堡和新一款高风险产品出现违约凸显出中国金融企业在风险管理领域经验不足。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王琛/程芳

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