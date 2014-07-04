《阳歌专栏》乐逗游戏拟赴纽约上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**乐逗游戏拟赴纽约上市 传携程收购艺龙股权**

有报导称，乐逗游戏的母公司深圳创梦天地科技在美提交上市申请，计划融资1.1亿美元；另有报导称，艺龙LONG.O为被携程(CTRP.O)买断股权做准备，可能从纳斯达克退市。这两则消息显示，对于既能带来声望也能让人头疼的纽约市场，中国企业怀有五味杂陈的感情。

过去两年，在美上市的中国企业纷纷退市，许多中型企业因不受投资者青睐而进行私有化，其中最大的两家公司分别为盛大游戏GAME.O和巨人网络GA.O，表明行业竞争激烈不仅抑制增长前景，还影响投资者对这些企业的兴趣。

市场人气疲弱，但新一代游戏开发商并不受影响，乐逗游戏是最新寻求在境外上市的企业。根据媒体报导，乐逗游戏可能会在纳斯达克上市，股票交易代码为DSKY。

目前还没有乐逗游戏的财务信息。不过，该公司CEO今年早些时候称，乐逗游戏有望成为中国最大的移动游戏平台。当然，我们只能等待一些财务信息，以对乐逗游戏的未来表现做出更准确的判断，但投资者或许可以从近期上市的其他移动游戏开发商及经营商不稳定的表现中得到一些线索。

久邦数码GOMO.O是该行业最早一批上市的企业之一，在去年年末上市后，股价一度大涨近两倍，但此后掉头走低并且几乎回吐了全部涨幅，目前仅较发行价涨了18%。近期在香港上市的联众世界(6899.HK)和云游控股(0484.HK)，其股价则已经跌破首发价。

还有一家名为北京触控科技的同业因投资者兴趣寡然而搁置赴美上市计划。面对近期如此不利的氛围，乐逗游戏推进IPO计划似乎相当鲁莽，预计投资者的反响不会很热烈。

再来简单看看艺龙的情况。该公司是中国资历最老的在线旅游上市企业，本周早些时候其股价突然一日大涨20%，引起媒体的广泛关注。我曾揣测，美国旅游巨头、艺龙的长期控制股东Expedia (EXPE.O)可能准备发起要约接手该公司，并让其退市。

如今有报导援引未具名消息人士称，携程可能准备收购Expedia所持艺龙大约65%的股权，拥有这部份股权将拥有82%的投票权。这项交易金额可能约为5亿美元，对于目前坐拥大约20亿美元现金的携程而言可以承受。

如果这项交易正在实施中，那么则是携程进行的最新股权合作交易。该公司一直在积极寻找并购目标，之前曾洽购去哪儿QUNR.O和近期上市的途牛(TOUR.O)，但都没有达成协议。

该公司通过收购同程股权，至少结成了一项合作交易。虽然消息来源不明确，但最新报导看起来无疑合乎逻辑，也很有可能发生。显然，携程正在积极物色并购目标，而艺龙或许就是吸引人的目标。鉴于此，我认为这项交易可能会发生的机率五五开。

一句话：乐逗游戏计划赴纽约上市，投资者可能冷淡以对；有报导称携程计划收购艺龙控股权，这项交易发生的机率五五开。

**凡客剥离如风达 准备上市？**

互联网服装销售企业凡客诚品进一步收缩战线，以实现可持续的盈利并最终上市。实现这样的目标可能需要尽早，特别是中国互联网企业再次受到华尔街青睐。如果凡客真的实现了盈利，上市可能很有说服力，因为该公司是互联网服装销售的龙头，虽然该行业竞争激烈，但还是有一些商机。

报导称，凡客将旗下快递公司如风达卖给了中信集团旗下的物流企业天地华宇。凡客CEO陈年曾表示，如风达是凡客旗下最重要的资产之一。如风达成立于2008年，是国内较早开展电子商务配送业务的快递公司。

此项交易具体条款不明，但那并不重要。重要的是凡客再次剥离了分散精力的业务，该业务对凡客加强资产负债表和寻找长期盈利模式作用不大。

京东(JD.O)和沃尔玛(WMT.N)旗下的1号店近几年成立了自己的物流部门，以提供更好的物流服务，与凡客背道而驰。坦率地讲，凡客剥离快递业务可能是件好事，因为中国有数家专业的大型快递企业，能够以有竞争力的价格提供全国性服务。

凡客近期不太提营收和获利，我估计其营收可能大幅下滑，因为该公司过去一年里放弃了很多不赚钱的业务，专注于有利可图的产品。我猜测凡客现在处于盈利状态，或者剥离如风达后很快将实现盈利，2012年底就曾有报导暗示凡客已经实现盈利。

凡客几乎肯定会选择在纽约上市。最新公布的数据显示，二季度中国企业在纽约上市融资35亿美元，是2007年以来融资额最大的一个季度。其中规模最大的是5月上市融资18亿美元的京东。

数据显示，二季度在纽约上市的中国企业股价平均上涨了33%，而二季度在纽约上市的美国企业股价只涨了21%。

凡客2011年曾尝试上市，但一系列财务丑闻导致投资者抛弃在美上市的中国企业，凡客不得不放弃上市计划。该公司需要现金以继续生存，也需要盈利以表明其值得新投资加入。今年早些时候，凡客获得1亿美元新资金，投资者包括小米联合创始人雷军。

如果IPO市场人气维持正面，我猜测凡客最早下个月就可能再次尝试上市。如果凡客能够显示出已经找到持续盈利的模式，上市可能获得投资者的很大认可，有助于凡客进入全球电子商务版图。

一句话：凡客剥离快递业务如风达，加上近期中国互联网企业赴美上市人气正面，可能预示凡客最早下个月再次尝试上市。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王凤昌/王琛

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