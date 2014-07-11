《阳歌专栏》投资者无惧中国楼市疲态 搜房网再获追捧

**投资者无惧中国楼市疲态 搜房网再获追捧**

中国房地产股投资者这几天很“健忘”，这反映出中国房地产市场更大的不确定性。对房地产泡沫的忧虑促使投资者在本周早些时候大幅抛售搜房网(SFUN.N)的股票，但该公司入股世联行(002285.SZ)、合富辉煌(0733.HK)两家房产中介公司的消息帮助其扳回跌幅。另外两家同业--易居中国EJ.N和乐居(LEJU.N)在经历了短暂的下跌后也迅速反弹，因投资者认为现在担心楼市疲软或许有些过早。

我对中国投资者这种突边的人气感到有点诧异。中国投资者在涉及楼市时显然是个变幻无常的群体。有报导称，越来越多的房地产开发商面临财务困境，并延迟向房地产中介服务公司支付款项，引发投资者的股市抛售。这种报导出现的频率越来越多，但现在很难判断问题是愈发严重还是仅仅影响了那些曾借中国楼市泡沫东风的小型、盈利较少的公司。

当这样的报导本周早些时候出现时，搜房网的股价受到重创，一度下挫12%。易居中国和乐居的股价也出现不同程度地下滑，分别下跌了4%和8%。

为缓解投资者的担忧，搜房网宣布入股中国两家顶级房产中介--深圳世联行、合富辉煌。类似的房产中介公司是搜房网及其同业的主要营收来源之一，例如在其网站购买广告位或定制其他服务。

根据协议，搜房网斥资1.2亿美元收购世联行10%的股权，斥资9,100万美元获得合富辉煌17%的股权。这部分资金可能来源于搜房网去年发行的3.5亿美元可转债。

股东看似乐见这两桩最新战略合作，搜房网股价因此也蹿升6%，接近其早些时候被抛售前的水平。易居中国和乐居的股价也强势回归，目前已回到遭抛售前的水准。

投资者或许认为，搜房网通过入股两家房产中介公司可分散风险。但现实是，通过这两笔最新投资，搜房网可能会让其更大程度地暴露在房地产疲软的风险中。房产中介帮助房地产开发商出售新房，随后收取中介费。

那么如果房产中介拿不到开发商的款项，通过这种最新合作，搜房网反而额外增加了房产中介公司所面临的风险。显然，一些房地产开发商已经推迟向部分中介服务公司支付款项，很多更弱小的开发商最终可能无法支付款项。

一个更大且更重要的问题在于，这种延迟支付或违约是否会开始向产业链的上游，即大中型房地产开发商蔓延。如果中国的房地产市场持续疲软，那么这种情形很容易发生。搜房网、易居中国和乐居股价的最新反弹说明，投资者不担心这种违约的发生。如果市场疲软之势开始加快，那么这就是大错特错。中国房价上涨和供过于求让市场加速疲软的可能性上升。

一句话：在当前楼市不景气的情况下，搜房网等房地产服务公司可能会遭遇营收下滑和延迟支付等局面，而投资者现在对这种忧虑却视而不见。

**中国票房飙升 SMG收购小马奔腾**

两则消息凸显中国与好莱坞的合作，因中国电影票房飙升，将来可能会超越美国位居全球榜首。一则报导称，上半年中国电影票房大增25%。另外一则报导指出，传言SMG收购了小马奔腾。

过去两周里，《变形金刚4》在中国的票房也大幅上升。该片上映11天获得了2.15亿美元票房，有望问鼎票房收入榜。该片由美国派拉蒙影业和一些中国合作伙伴联合制作，确保了中国观众会非常喜欢。

报导称，上半年中国票房达137亿元，同比上升24.7%，其中票房过亿的影片有33部。去年美国票房约110亿美元，这意味着2014年中国票房仍将不足美国去年票房的一半。

一则中文报导指出，随着中国力图发展国产电影，今年在中国票房表现很好的电影中接近一半为国产。未来几年，国产片与进口片将更难区分，因为中国电影企业与好莱坞的合作更加紧密。这方面我不是专家，不过《变形金刚4》虽然是好莱坞大片，但几乎可以被认定为国产片。大型电影工作室加强类似的合作，既为了更好地在中国推广，也为了规避进口影片配额问题。

报导指出，有传言称SMG收购了小马奔腾。有人说谈判仍在继续，另有人说SMG已经入股小马奔腾。

2012年，小马奔腾与一家印度公司一起收购了破产的特效公司数字王国，导演卡梅隆是数字王国的联合创始人。此后小马奔腾自己也陷入了困境，去年被香港上市公司数字王国集团（前称奥亮集团）(0547.HK)收购。

数字王国集团收购小马奔腾看起来有些奇怪，我猜测可能和债务问题有关。一年后将小马奔腾卖给SMG看起来很合乎逻辑，SMG无疑是好得多的母公司。但是SMG自己也有很多问题，新媒体的崛起迅速侵蚀其业务。我有些怀疑SMG能否重振小马奔腾，不过该交易似乎反映了未来几年媒体行业并购量增加的趋势。

一句话：未来几年中国票房料继续强劲增加，催生更多类似SMG收购小马奔腾的并购。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/王琛

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