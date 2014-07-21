《阳歌专栏》京东重启拍拍网 料针对淘宝

Reuters7月21日 - （本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**京东重启拍拍网 料针对淘宝**

在纽约上市近两个月的京东(JD.O)宣布重启拍拍网，虽然没有明说，但针对的显然是阿里巴巴旗下的淘宝网。今年早些时候，腾讯(0700.HK)入股京东时京东获得C2C服务商拍拍网。我期待看到拍拍网改变C2C市场的格局，就如同近10年前淘宝挑战eBay(EBAY.O)并最终取得胜利。

腾讯2006年创立了拍拍网，但该网站一直未能成为C2C行业的巨头。京东宣布正式重启拍拍网，称希望利用自身在电子商务领域的经验让拍拍网重获生机。

京东的物流网络将是拍拍网的一大优势。京东还将利用其经验增强拍拍网搜索引擎的算法，搜索引擎是C2C市场买卖双方找到目标的主要渠道。

京东也可以利用其对市场营销的理解帮助拍拍网进行推广，让买家和卖家都知道这个品牌。拍拍网几乎肯定会在腾讯微信中占据突出位置，微信中已经有京东的入口。

尽管腾讯是非常成功的企业，但在京东擅长的领域腾讯并不突出。搜索引擎搜搜表现一直不怎么样，虽然腾讯投资巨大，拍拍网和B2C电商易迅网也没能取得多大成功。腾讯没必要发展物流网络，因为其商品大部分为虚拟产品。

京东称，拍拍网将大幅降低卖家的市场营销费用。京东并没有提供细节，我猜测京东可能大幅调低甚至取消对卖家的收费，以吸引商家入驻。大约10年前，淘宝也采取了类似策略，所有基本服务都免费。

当时担任eBay董事长的惠特曼称，免费不是一种商业模式。我们都知道谁笑到了最后。eBay目前市值650亿美元，只是一家普通的互联网企业，除了C2C业务以外没什么建树。而阿里巴巴的价值是eBay的两倍还多。

拍拍网能否对淘宝构成严峻挑战还有待观察。不过我相信好戏会上演，未来两年里拍拍网有可能获得四分之一的市场份额。

一句话：京东重启拍拍网，很多服务可能免费，并进行大的提升，对淘宝构成严峻挑战。

**香港财团收购福布斯传媒**

就在福布斯传媒(Forbes Media)挂牌待售半年多时间之后，这家美国出版业巨擘已经找到一家合适的香港财团买主。这一消息来得多少有些意外，因为一直有传言称中国的复星国际在竞购中领先。部分媒体报导称，价格是最终的决定性因素，因为复星国际或许不愿支付福布斯传媒希望的高溢价。但可能被一家中国企业掌握控股权的尴尬也影响了福布斯传媒的最后决定。福布斯传媒希望保持其独立形象，同时也活跃于中国市场。

最后，我认为，复星国际远离这宗交易是明智的。去年年底到处是关于复星要收购福布斯传媒的消息。当时的报导称，共有包括复星国际、德国Axel Springer在内的六家机构竞购福布斯传媒。福布斯的确是财经媒体举足轻重的品牌，早些时候有报导称，该公司很可能获得逾4亿美元的交易金额。但福布斯同时也身处一个“夕阳产业”，传统出版商的广告收入大幅下滑，因为他们受到新一代互联网和移动端竞争对手的挑战。

最终获得福布斯多数股权的是一家名为Integrated Whale Media Investments的公司。它也是此前的6家潜在收购方之一。福布斯家族将继续持有福布斯传媒一定份额的股权，其中一篇报导称，份额约在20%。同样的报导称，这笔交易对福布斯传媒的估值为4.75亿美元。

综上所述，让我们再近距离看看福布斯传媒的新东家。这家公司与中国外围有千丝万缕联系，但实际控股人却没有一个身处中国大陆。这家企业的控股股东是一家名为Integrated Asset Management的香港公司，创立者为香港投资人任德章(Tak Cheung Yam)。另一名主要投资者为台湾华硕电脑联合创始人谢伟琦(Wayne Hsieh)。

报导称，很多最初的意向竞购者均因福布斯提出的苛刻条件而离开，这些苛刻条款包括保证福布斯家族继续发挥重要作用。最终买家的亚洲背景反映出福布斯在包括中国在内的亚洲依然享有有口皆碑的地位。福布斯是首批面向中国大陆读者推出中文网站的财经出版商之一。

最后，复星国际放弃该交易的原因很大程度上跟其他放弃竞购的商家一样，即福布斯家族的要价太高并设置了太多的其他条件。况且，福布斯和复星国际可能也深知两者合并所产生的负面效应。

如果复星收购福布斯传媒成功，该交易不可避免地会招致美国政要和保守派人士的抨击， 他们一定会说中国政府会把福布斯变成一个宣传工具。与此同时，中国资方背景肯定会伤及福布斯的独立口碑，即便复星国际是家民营企业。或许，复星国际还会通过与福布斯新东家的低调秘密合作，尝试参与。至少现在，复星国际退出该交易的决定看似明智，不论是政治上，还是财务上。

一句话：复星国际放弃竞购福布斯传媒很可能是出于政治和财务的合力因素，但复星依然可以寻求通过秘密渠道投资福布斯。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王琛/王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

[ID:nL4T0PW15F]