《阳歌专栏》肯德基、麦当劳又曝食品安全丑闻

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**肯德基、麦当劳又曝食品安全丑闻**

距离在华西方快餐连锁上一次遭遇食品安全危机已经有一年多了，所以我们对于涉及肯德基(YUM.N)和麦当劳(MCD.N)的最新丑闻或许早有心理准备。坦白说，中国消费者现在或许已经厌倦了食品安全丑闻，我不知道最新发生的丑闻是否会对肯德基和麦当劳这两间公司真正产生多大的长远影响。

这次最丢人的因素在于处于丑闻中心的供货商是一间外资企业。截止目前，多数向大型外国超市和餐厅连锁店提供有问题食品的均为国内的中国企业，后者的质量控制标准较低。所以最新丑闻可能会对外资企业的普遍形象造成某种损害。外资企业通常被认为要比中国同业更值得信赖。

如同很多其他食品安全丑闻一样，此次丑闻的爆发源于电视调查报导。报导揭露了美国OSI集团旗下上海福喜公司的一系列令人生厌的行径。上海东方卫视的报导称受影响的产品多数流往上海的各个餐厅。

此外，乔装打扮的记者还秘密拍到，上海福喜公司的员工从地上捡起肉制品，并将其重新放回加工器中。他们还发现，员工将超过保质期的肉类混入新鲜肉中。肯德基母公司百胜集团和麦当劳公司均就采购问题致歉，称上海福喜不再是其供应商。

美国OSI集团表示对于报导感到震惊，并成立调查组调查此事，称公司认为此事只是孤立事件。OSI或许是有诚意的，但如果它没有意识到位于中国的制造业工厂往往比位于美国等发达国家的工厂需要更严格监管的话，那么OSI也太天真了。

中国员工往往不愿扔掉过了保质期的食品，认为这种行为成本太高且是浪费，因此这种涉及销售过期产品的丑闻并非个案，福喜公司本应意识到这点，优化加工过程，以确保过期食品能被合理销毁，不被重新使用。

我上周还写过肯德基，当时该公司发布第二季度财报称营收强劲，扭转了2013年的疲态。早些时候的疲弱归咎于当时两个主要因素，即禽流感的爆发以及另一宗与鸡肉含有过量抗生素有关的食品安全丑闻。从一个更宏观角度看，肯德基和麦当劳面临一个更为系统性的因素，即他们对中国消费者的吸引力日渐褪色，因为在过去十年中出现了很多其他选择。

最新丑闻凸显出，由于其名声在外，且有外资背景，肯德基和麦当劳依然是中国媒体发起类似攻击的主要目标。这种性质的企业往往在中国消费者眼中有更高的可信度，因为中国消费者认为本土品牌在食品安全和质量问题上标准更低。

此事曝出后，百胜集团和麦当劳的股价遭遇重创，分别下滑4.2%和1.5%。如果我是财务顾问，我要说，两股票目前的抛售看似是买入的机会，特别是百胜。但这两家公司在华不会很快反弹，即便最新丑闻的影响褪去，两公司也将面临品牌老化和竞争加剧等更广泛的问题。

一句话：最新发生的食品安全丑闻影响有限，但肯德基和麦当劳将继续面临增长迟滞的长期挑战。

**巨人网络和锐迪科退市**

又有两家在美上市的中国企业接近退市，网游企业巨人网络GA.N和芯片生产商锐迪科RDA.N宣布完成并购协议，这为其退市铺平了道路。消息几个月前就有了，完全在意料之中。但重点是过去半年里没有出现新的准备进行私有化的大企业。此外，中国企业在纽约进行大规模上市的步伐明显放缓，4月和5月曾出现上市高峰。

两家企业都是被私募股权买家收购，因为他们认为这两家企业的股价被低估。私有化趋势开始于两年前，分众传媒、盛大互动等知名企业都因类似原因选择私有化。

巨人网络去年11月收到收购要约，管理层带领的集团愿意以20%左右的溢价进行收购。股东随后批准了交易，巨人网络刚刚宣布收购已经完成。巨人网络还宣布，该公司已经要求纽交所在7月18日之后停止交易该公司的ADS，预计将于近期退市。

锐迪科去年11月宣布收到清华紫光带领的集团发出的收购要约。该公司股东也批准了交易，现在该公司也完成了并购，为最终私有化铺平了道路。锐迪科表示，已经请求停止其股票的交易，近期内应该也会退市。

这两笔交易可能为过去两年在美上市中国企业的私有化浪潮画上一个句号。据我所知，最近一次大型退市声明发布的时间为2月，医疗设备供应商美中互利CHDX.O披露了被私募股权集团收购的计划。

这意味着六个月来没有新的大规模私有化要约出现，似乎可以说私有化趋势结束了。当然，随着私募股权企业寻找低估企业，或许还会再出现一两个私有化交易。其余被低估的企业可能也会收到战略收购要约，阿里巴巴和百度(BIDU.O)等资金充裕的企业可能继续近期的并购活动。

过去两个月里，中国企业赴纽约上市的活动也大幅放缓，4月和5月曾出现高峰，微博(WB.O)和京东(JD.O)等都在那时上市。放缓至少部分与季节性相关，因为很多美国银行家和投资者在夏季度假。准备上市的企业可能也在等待阿里巴巴上市，时间可能是9月或10月。

随着市场进入新的平衡，涉及中国民间企业的并购潮可能终于落幕。下一步应该是买家试图对其收购的资产进行调整，两年后可能再次出现新一轮的出售和上市。

一句话：长达两年的涉及中国民间企业的并购潮接近落幕，未来两年应该是安静期，随后开始下一轮并购潮。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜/程芳

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