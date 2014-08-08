《阳歌专栏》智能手机价格战冲击华为

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**智能手机价格战冲击华为**

我近期曾提到中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)可能成为智能手机价格战的受害者，现在有消息称华为可能也在低端手机市场争夺战中受挫。最新的报导援引华为移动设备负责人余承东的话指出，华为将在中国市场正式退出低端机市场。

中国去年超越美国成为全球最大的智能手机市场，很多机型售价低于100美元。华为、中兴和联想(0992.HK)等本土巨头是推动力量，他们与小米、酷派和Oppo等厂商争夺市场份额。一加手机和锤子手机等则更为小众。

新厂商和新机型引发价格战，现已持续了一年左右，每家厂商都试图通过降价来增加市场份额。大家都不说赚钱还是亏钱，我估计大多数巨头顶多勉强持平，更大的可能性是亏钱。

中兴似乎是第一个受害者，上周公布的数据显示二季度中兴未能进入全球智能手机厂商前十。另外还有数据显示中兴在去年底滑出中国智能手机厂商前五，当年早些时候曾挤进前五。

华为二季度全球智能手机销量大幅增加，市场份额上升超过2个百分点至7%附近，仅排在三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)之后。现在华为看起来似乎准备牺牲一些市场份额，寻求长期盈利的方法。

华为高管余承东在接受采访时表示，公司不打算再接运营商超低端定制机的业务。今年下半年，华为机型会“砍掉”80%以上，总机型不会超过10款，启动精简战略的主要目的是赶超三星和苹果。

三星近期公布的季度业绩是多年来最差的一次，中国市场竞争激烈是原因之一。我猜测联想下周公布最新季度业绩时也会提到智能手机业务受到冲击。联想可能也会收缩低端机业务，不过联想对低端机市场比华为和中兴更加坚定。

智能手机价格战和近10年前中国低端个人电脑的价格战类似。当时全球巨头最终放弃了低端市场，大多数本土企业完全退出了个人电脑行业，联想成为大赢家。历史或许会重演，联想可能再次获得重大胜利，但不大可能实现与苹果和三星直接竞争的最终目标。

一句话：华为似乎将成为中国低端智能手机价格战的最新受害者，联想或许会成为大赢家。

**携程网与Priceline的合作或不会一帆风顺**

我通常都对携程网(CTRP.O)都持乐观看法，但对于该公司决定向美国同业Priceline(PCLN.O)转让10%股权背后的逻辑，我实在是无法理解。从表面看，这项交易合情合理，可让携程网在中国的实力与Priceline在美国和其他西方市场的优势相结合。但要是了解携程网的话，就会知道该公司非常独立，与其他战略合作伙伴的合作情况不是很好。此外，携程网本就资金充裕，通过这项交易会获得更多投资，从而令其拥有超过需求的资金。

先来简单看看相关合作。根据协议，Priceline购买价值5亿美元的携程网可转债，同时获准于未来12个月在公开市场收购后者的股票。如果Priceline收购了所有公开市场的股票，并将可转债转换成股权，那将相当于持有携程网10%的股权。

这两家公司自2012年就开始合作，主要是在各自平台交叉推广对方的服务。携程网的投资者肯定喜欢这样的交易，相关消息宣布后，携程网股价上涨逾7%。Priceline的5亿美元投资，意味着携程网目前坐拥大约22亿美元现金，远远足够收购大多数竞争对手了。这项交易刺激Priceline股价上涨逾1%，表明该公司投资者对这项交易更多持怀疑态度。

我对这项交易同样也持怀疑态度，主要是出于历史经验的原因。携程网创始人能力出众，专注于公司业务，经过过去10年的努力，已将携程网打造成市值达88亿美元的企业。但该公司试图进行或实际进行的许多合作，最终不是不尽如人意就是以失败收场，主要原因是该公司坚持保持对大多数局面近乎或完全的控制。

携程网与去哪儿QUNR.O的合并交易，据悉就是在近期被携程网的这种坚持所扼杀，去哪儿按市值算是中国第二大在线旅游网站。我清楚地记得这种情况在2004年也出现过，当时携程网将其20%的股权转让给日本电商企业Rakuten(4755.T)，但后者在三年后就因未能与携程网实现协同效应而抛售了这部分持股。

类似问题其实在最新交易发生前就已有端倪，这从携程网董事会方面就可以看出。携程网曾表示，如果Priceline最终收购其10%股权，就给后者在其董事会任命一位观察员的权力。对于这样的大股东而言，这似乎是很小的让步，也似乎表明携程压根不会向Priceline让出任何控制权。

我显然对这项交易也不是很兴奋，但对于Priceline的谨慎做法，我觉得至少应当予以称赞。如果该公司认为双方的关系蕴藏的潜能有限，那就可以选择不转换所持的可转债，当然也可以用长达一年的时间在公开市场购买携程网的股票。不过，现在情况可能已经不同，与之前与其他企业的合作相比，携程网或许更愿意与Priceline进行更密切的合作。但在最终敲定前，这项交易很可能破裂，而这种结果或许符合携程网和Priceline的最佳利益。

一句话：携程网与Priceline的股权合作交易可能因控制权问题遇到麻烦，相关问题可能导致交易破裂。双方的这项合作会在一年内完成。（完）

编译：李富强/侯雪萍 发稿：程芳/王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。