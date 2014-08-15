《阳歌专栏》高通、奥迪处于反垄断调查的风口浪尖

**高通、奥迪处于反垄断调查的风口浪尖**

我近期经常写针对西方企业的反垄断调查，今天是关于芯片生产商高通(QCOM.O)和汽车厂商奥迪，以及中国欧盟商会的反应。发改委解聘专家张昕竹，因其为高通进行辩护。报导称，发改委准备对奥迪开出大笔罚单，但相对可承受。中国欧盟商会呼吁中国停止欺凌其成员企业。

目前为止，反垄断调查基本可分为两类。一类是汽车厂商，中国政府认为他们的产品和服务定价过高，尽管他们处于竞争性行业中。另外一类是高通等科技企业，他们的竞争环境要弱一些，对市场的控制力确实很大。

奥迪、大众汽车(GM.N)和梅赛德斯奔驰等汽车厂商都卷入了反垄断调查。中国政府对这些企业的售后零部件和服务定价不满，尽管这些企业在其他国家也经常这么做。

媒体报导称，发改委准备给奥迪开出2.5亿元的罚单。这将是首张罚单，其他汽车厂商也可以此为参考。数额看起来不小，但对奥迪来说相对可承受，去年奥迪在华卖出160万辆车。对奥迪和其他汽车厂商来说，更大的问题可能是必须降价以讨好发改委。降价将严重影响未来几年他们在中国市场的利润率，可能导致他们减缓在中国的投资。

高通在高端智能手机芯片市场确实处于垄断地位。媒体报导称，发改委解聘中国社会科学院专家张昕竹，因其收受高通600万元，为高通进行辩护。

本周中国将两名帮助葛兰素史克(GSK.L)的外国人判刑。发改委曾罕见地公开警告微软不要阻碍反垄断调查。张昕竹的处境不妙，可能面临刑事诉讼；高通的前景也不好。

中国欧盟商会发布了措辞相对严厉的声明，抱怨中国政府欺凌其成员企业。该商会在华拥有约1,800家成员企业，称一些遭到调查的企业没有获得完整的听证，并面临接受政府惩罚的压力。

去年外资奶粉企业遭到反垄断调查时中国欧盟商会也曾发声，但中国美国商会一直都默不作声。我赞赏中国欧盟商会大胆表态，尽管这可能招致中国政府不满，因为调查看起来确实过度，而且过于缺乏透明度。

一句话：高通和奥迪可能尝到反垄断调查的苦果，中国欧盟商会的抗议可能带来更多透明度。

**投资者对中国科技巨头业绩兴致索然**

二季度财报季最繁忙的一天可谓来去匆匆，腾讯(0700.HK)、网易(NTES.O)、中国移动(0941.HK) (CHL.N)、联想集团(0992.HK)、唯品会(VIPS.N)均在这一天发布了业绩。投资者对这些公司的业绩似乎兴致索然，这些公司的股价在财报出炉后要么持平要么小跌，意味着大多数业绩报告延续着近期的趋势。

市场对这些企业的财报反响平平，还暗示在上半年互联网企业纷纷赴美IPO引发一波狂喜后，有些投资者出现了疲劳感。我们来简单看看上述各家企业的财报以及他们对当前和今后趋势的看法。

--中国移动。该公司报告季度利润下滑7.8%，为连续第四个季度下降。由于中国移动在4G业务上的支出庞大，加上用户增长疲软，该公司利润下滑幅度扩大其实不足为奇。业绩出炉后，中国移动股价上涨1.3%。鉴于该公司开始显示出更有创新力的迹象，加上大力发展4G业务，我真的觉得该公司股价在今后有一些上涨空间。

--联想集团。该公司报告截止6月的三个月的利润增长23%，主要得益于在PC市场所占份额增长以及手机业务明显增长。联想集团收购摩托罗拉移动和IBM(IBM.N)低端服务器业务的交易虽然面临政治阻力，但该公司表示仍希望在年底前完成这些交易。业绩发布后，联想集团股价下挫1.4%，可能与该公司在中国智能手机市场应战艰难的价格战造成的长期停滞有关。

--腾讯。该公司利润增长近60%，其中在线游戏业务营收增长46%，整体营收增长37%。不过，腾讯预测当前季度增速放缓，这可能是导致其股价在业绩发布后下跌2.3%的部分原因。基于今年的盈利，腾讯市盈率为39倍，坦白说这看起来有些虚高，而且我觉得对于该公司对微信的各种炒作，投资者已然感到厌倦。

--网易。该公司季度利润增长9%，在线游戏业务营收增长13%，表现都很一般；不过，该公司总营收增长22%，主要得益于在线广告服务表现出彩。业绩出炉后，该公司股价在美股盘后交易中基本上持平，表明投资者对其业绩并不是很兴奋。鉴于游戏业务领域竞争激烈，该公司股价在未来数月可能面临下行压力，特别是在投资者在近期一波反弹行情后开始对中国互联网企业普遍失去兴趣的情况下。

--唯品会。该公司净利润几乎增长两倍，营收增速有所放缓，但表现相当不错，增幅为136%。按照这样的增速，该公司很快就能赶上电商行业的一些规模更大的企业。不过，唯品会预测当前季度营收增速会放缓至123%，这可能是导致其股价在业绩出炉后的美股盘后交易中下跌4%的原因。鉴于该公司股价已经在以高度膨胀的市盈率86倍交投，预计在今年余下的时间，该公司股价可能面临更多压力。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/王凤昌

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