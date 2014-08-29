《阳歌专栏》微软新任执行长将访问中国

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**微软新任执行长将访问中国**
对于主要科技公司的执行长而言，走马上任后造访中国已经成了一件大事，这种事情似乎将再次发生，微软(MSFT.O)新任执行长纳德拉（Satya Nadella）9月将访问中国。苹果(AAPL.O)执行长库克在2011年上任仅6个月后就造访中国，此后又曾几度前往中国。就连Twitter(TWTR.N)执行长Dick Costolo也在今年早些时候访问中国，当时距该公司上市仅几个月，而他本人早前还称中国不是公司能经营业务的市场。
中国已经成为全球最大的互联网市场，同时也是最大的智能手机和PC市场，由此不难理解这些企业高层为何纷纷访问该国，因为对于许多此类企业而言，中国已经成为了他们的最大市场之一。但中国的经营环境不同寻常，通常都很艰难，而且看重人际关系，这就意味着企业高层的亲自造访，通常对有效地经营业务很重要。
中国也是一个很容易出现争议的市场，这与政府干预企业事务及媒体受到管制有很大的关系。微软当前在中国市场遇到的麻烦，就与这些因素有关系。该公司因涉嫌垄断商业行为，目前在中国受到调查。
几乎可以肯定，微软受到反垄断调查，是纳德拉决定下月访问中国背后的原因之一。相关消息语焉不详，是未具名消息人士透露的，未指明纳德拉是否会与中国政府官员会面讨论反垄断调查事宜。针对微软的反垄断调查由中国国家工商总局进行。
虽然此事尚未得到证实，但我几乎百分之百确信，纳德拉会正式拜访工商总局官员，就反垄断调查及其与中国大型国企的合作事宜进行磋商。媒体此前报导称，微软全球副总裁Mary Snapp本月早些时候曾前往北京，与中国工商总局调查人员会面。
从我以前做记者的角度看，我觉得微软选择将纳德拉访华消息透露给媒体是很有意思的举动，似乎是影响公众舆论的战略之举。库克、Costolo、谷歌(GOOG.O)常务董事长施密特（Eric Schmidt）、Facebook(FB.O)执行长扎克伯格（Mark Zuckerberg）等其他企业高管的访华活动都非常低调，压根就没有对外公布，都是在被中国民众发现后才见诸报端的。
纳德拉今年2月被任命为微软执行长，他的中国行距离其掌舵微软仅隔半年时间。此外，纳德拉访问中国，还表明他希望以友好方式，解决针对微软的反垄断调查。
微软此举是对中国当局释出的好姿态，面临反垄断调查的高通(QCOM.O)上周也作出了类似的和解姿态。总而言之，访问中国是纳德拉的明智举动，可令微软和中国当局达成和解反垄断调查的协议。
一句话：微软新任执行长纳德拉下月访问中国，可促使微软与中国当局了结反垄断调查，营造有利于双方的舆论气氛。
**阿里巴巴净利大增 马云跃居中国首富**
关于谁将成为中国最有价值的互联网企业，我们还得再等几周，但最有钱高管的头衔已经“名花有主：马云。这是根据彭博估算得出的结论。阿里巴巴在IPO前提交了靓丽财报，目前距离阿里巴巴的上市可能不到三周时间了。文件显示，阿里巴巴第二季净利润增加60%。对于一个如此规模的企业，这样的利润可谓惊人。
今年早些时候的报导称，阿里巴巴计划8月8日在纽约挂牌上市，但最终没有成为现实，有报导称这是因为8月是美国金融市场传统的“休假期”，美国很多银行家和投资者都选择在8月休假。
根据本月早些时候的报导，阿里巴巴现计划下周三开始路演，此时正值美国劳动节假期结束后一两天。如果一切按计划进行，阿里巴巴将在9月16日在纽交所上市，预计最多筹得200亿美元，有望成为史上规模最大的互联网IPO之一。
虽然阿里巴巴集团还没有正式上市，但是已经有人算出了马云的身家。彭博亿万富豪指数发布的一份排行榜显示，根据马云持有阿里集团7.3%股权的市值等，马云拥有218亿美元的净资产，从而成为中国首富，较腾讯创始人马化腾高出55亿美元。
据报导，今年上半年，阿里巴巴旗下所有电子商务平台的交易总额接近1万亿元。2014年第二季度，阿里巴巴旗下的中国零售平台(淘宝、天猫和聚划算)的总交易额达到5010亿元，与去年同期相比增长45.1%。第二季度经调整后的净利润(去除了一次性收益等)上升至73亿元人民币，较去年同期的46亿元上升了60%。
由于一系列并购和其他新合作，阿里巴巴在过去一年成为了一个非常复杂的公司，很难为其未来前景给出一个简单的评估。但有一点似乎是肯定的，就公司估值而言，阿里巴巴将对腾讯构成严峻挑战，阿里巴巴的IPO很可能会受到热烈追捧，至少一开始会如此。此后，是否还能受到热捧将取决于阿里巴巴对新业务整合的如何，以及如何应对腾讯、京东等公司在诸多领域的挑战。
一句话：在下月的IPO之后，阿里巴巴的估值超越腾讯的机率很大，阿里巴巴最近公布了靓丽的财报，其IPO料会受到热烈追捧。（完）
编译：侯雪萍/靳怡雯 发稿：王琛/程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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