《阳歌专栏》一汽-大众和上海福喜高层受到刑事调查

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**一汽-大众和上海福喜高层受到刑事调查**

近期涉及一些在华外企的大多数调查都属于民事范畴，结果是涉及企业因垄断行为吃到高额罚单，但鲜有甚至没有企业高管受到刑事指控或被判刑。不过，这种趋势可能正在改变，大众汽车(VOWG_p.DE)在华合资企业一汽-大众以及肉类供应商上海福喜的高层受到调查或面临刑事指控，最终可能锒铛入狱。目前就断言这些企业高层受到刑事指控这种情况将成为趋势可能言之尚早，但如果真出现此类情况，肯定会令中国与西方商界及政府快速恶化的关系陷入新的冰冷期。

一汽-大众和上海福喜高层受到刑事调查，正值中国当局对政府官员和国企高管发起类似的反腐败调查之际。此外，葛兰素史克(GSK.L)的一些高层也受到刑事调查，而且相关调查最终会波及该公司在中国的一位英国籍高管。

在几天前，中国中央纪委监察部网站称，一汽-大众汽车有限公司原副总经理兼销售公司总经理李武、一汽-大众汽车有限公司奥迪销售事业部副总经理周纯涉嫌严重违法问题进行立案调查。这些被查的全是中国公民，而且可能还是一汽集团的前高层，这就有一些重大意义。鉴于此，有人可能认为最新调查是中国当局追查大型国企腐败官员浪潮的延伸。

再来看看上海福喜的情况。被爆涉嫌加工过期肉后，该公司自7月以来就一直是各大媒体的头条。目前中国媒体报导称，上海福喜涉嫌使用过期原料生产加工食品事件涉案公司高管胡骏等6人，因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被依法批准逮捕。报导没有提及被批捕的六人中是否包括外籍人士，但被批捕的似乎都是中国公民。

上海福喜高层被捕一事与其他情况有所不同，因为其涉及的是违规的商业行为。相比之下，其他被查或被捕人员均涉嫌腐败。此外，上海福喜事件是被当地媒体曝光的，由上海司法系统处理，而其他涉嫌不法行为的案件被发现以及进行调查均是由北京的中央部门进行。

从上情况看，或许尚未出现针对外企高层刑事指控的重大新趋势，但这并不意味着目前因垄断行为受调查的外企在近期就不会面临不相关的刑事指控，而最容易受调查的则是在中国有着大型合资公司的大众汽车这样的企业，这些合资企业的高层与西方企业高层相比更容易出现腐败行为。

一句话：针对一汽-大众和上海福喜高层的刑事调查似乎并非暗示一种新趋势，但却显示一些跨国企业可能容易受到此类调查。

**蓝港互动启动赴港IPO**

有消息称中国在线游戏发行商蓝港互动即将进行IPO，这让我意识到已有一段时间没有看到中国互联网和科技企业计划赴境外上市的消息了。今年早些时候，此类企业上市活动层出不穷，微博(WB.O)、京东(JD.O)、乐居(LEJU.N)均在纽约上市。但8月初乐逗游戏DSKY.O上市后，互联网企业的IPO活动基本销声匿迹。

关注中国互联网行业的人士清楚，近期的这波IPO沉寂期背后大有文章，那便是电商巨鳄阿里巴巴，该公司预计从本周开始为备受期待的赴纽约IPO进行路演。阿里巴巴上市融资规模可能高达200亿美元，远远超过年内其他中国互联网企业IPO规模总和，将成为美国历史上规模最大的IPO。

这样的背景之下，寻求赴境外上市的中国互联网企业等待让阿里巴巴先行上市其实也不足为奇。鉴于大多数关注中国互联网领域的投资者准备投资阿里巴巴新股，在该公司上市之际试图进行IPO无疑是惹祸上身。

但作为老牌游戏发行商，蓝港互动并没有被阿里巴巴的强大气场吓到，该公司周末申请在香港上市。蓝港互动的IPO类别显然与阿里巴巴截然不同，这或许解释了该公司决定在这个时候上市的原因。该公司选择在香港而非纽约上市，而且还选择在名气远不如港交所主板的创业板上市。

蓝港互动在招股书中提供了相对较多的财务数据，但对IPO融资规模只字未提。根据其招股书，过去两年该公司营收每年增长近一倍，2013年营收达到5.15亿元人民币，同期调整后利润增长三倍；今年一季度营收增幅放缓至69%，调整后利润增长两倍。

蓝港互动到目前已经进行了四轮融资，总共融资1亿美元，吸引了一些知名投资人，譬如IDG、软银及复星国际等。在最近的一轮融资中，百度(BIDU.O)对其投资2,000万美元。

由于近期在纽约遇冷，该公司选择在香港上市，表明香港是其IPO的选择地之一。过去一年，选择在香港上市的其他在线游戏企业包括云游控股(0484.HK)和联众国际(6899.HK)。天鸽互动(1980.HK)7月也在香港进行了IPO。

以上种种表明，在阿里巴巴IPO前，不会出现其他中国互联网企业的重大IPO活动，这就意味着大约从10月中旬开始会有一连串的新股发行活动。这些年底的新股发行活动中，大对数将发生在纽约，赴香港的将是少量规模较小的IPO交易。鉴于蓝港互动的IPO规模远低于阿里巴巴的IPO规模，预计该公司发行的新股基本上不会受到热捧，从而意味着投资者对其兴趣低迷，该公司股票上市首日也将表现逊色。

一句话：由于阿里巴巴将进行规模庞大的IPO，蓝港互动赴香港IPO可能遇冷，在10月中旬前将鲜有甚至没有中国互联网企业进行IPO。（完）

编译：侯雪萍 发稿：王燕焜/王琛

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