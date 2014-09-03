《阳歌专栏》虚拟运营商开局缓慢

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**虚拟运营商开局缓慢**

对于像我这样对民营企业挑战三大电信运营商抱有很大希望的人来说，听到虚拟运营商开局缓慢的消息会感到失望，因为这不是什么好兆头。现在说虚拟运营商项目失败显然为时过早，因为推出时间仅有三个月。对于消费者来说，虚拟运营商和三大电信运营商的服务差不多，但虚拟运营商实际上并不拥有真正的电信网络，必须租用三大运营商的网络。

报导称，虚拟运营商推出服务三个月来，只获得了20万用户。第一批获得虚拟运营商牌照的企业包括国美(0493.HK)、苏宁(002024.SZ)和京东(JD.O)等。

数据似乎来源于工信部。工信部一名专家指出，三大运营商比较谨慎是放号缓慢的原因。我认为这是一种礼貌的方式指责三大运营商。这位专家称，中国联通向虚拟运营商开放了64张本地网，但真正试验放号的，只有上海、北京等八个主要城市的本地网络。

批零倒挂也是虚拟运营商遇到的主要问题。运营商推出4G时对资费进行了大幅下调，但给虚拟运营商的批发价格却没有相应降低，后果就是虚拟运营商的3G套餐资费要高出三大运营商的4G资费市场价格。

工信部年初给出虚拟运营商用户数量年底达到5,000万的目标，我当时就说这个目标令人失望，因为只占中国10多亿手机用户的极小比例。但从前三个月的情况看，这个目标看起来很高。如果要达到目标，虚拟运营商接下来每个月要获得超过1,000万新用户，比三大运营商通常情况下每个月合计获得的新用户数量还多。

这些都在我的预料之中，我一直在说工信部打造的体系严重偏向三大运营商。运营商的很多员工和高管都曾在工信部工作过，因此运营商使用其政治影响力阻碍来自虚拟运营商的竞争就不足为奇了。

工信部最大的错误是迫使虚拟运营商和三大电信运营商直接谈判，运营商因此能够漫天要价。工信部还对虚拟运营商进行地域限制，这意味着没有一家虚拟运营商可以推出全国性的服务；他们也不能建设自己的电信网络。

工信部上周刚刚发放了第三批六张虚拟运营商牌照，虚拟运营商总数达到了24家。工信部或许应该停止发放新牌照，考虑做出一些改变，让虚拟运营商获得新的生机。否则所有牌照可能都会成为一张废纸。

一句话：工信部需要采取新的措施为虚拟运营商创造更加有竞争性的环境，否则虚拟运营商项目可能以失败告终。

**携程网涉足邮轮旅游业 喜达屋扩大海南业务**

中国国内的旅游市场可能正在快速走向饱和，但这不会阻止携程网(CTRP.O)和喜达屋HOT.N在细分领域寻找新的投资机会。有消息称，面对邮轮旅游在中国民众中日益走俏，携程网将从皇家加勒比(RCL.N)购买一艘邮轮。还有消息称，喜达屋未来5年将在海南新开四个度假村。

这些消息表明，努力迎合游客的企业这些日子不得不更努力的在中国寻找良好的增长机会。过去10年出现的兴建热潮，已经导致中国国内的酒店市场供应过剩，可能需要至少四五年才能吸收新增供应。与此同时，由于旅游相关服务需求旺盛，在市场促生了许多雄心勃勃的新企业，譬如近期上市的去哪儿QUNR.O、途牛(TOUR.O)及同程网等，这些企业目前正在与携程网展开角逐。

在这样的背景下，携程网进军邮轮旅游领域看起来很有意思，但我觉得此举或许没有太多的战略意义。携程网称，将购买皇家加勒比的“名人世纪”（Celebrity Century）号邮轮。该邮轮的载客量为1,800人。

携程网将在明年4月正式接收该邮轮，并已经与皇家加勒比成立了运营邮轮的合资公司。交易涉及金额未被披露，但皇家加勒比称这项交易导致公司将蒙受2,000万美元的非现金损失。这似乎暗示该邮轮的售价大概为1-2亿美元。携程网去年进行了一些大规模融资，6月底时坐拥现金17亿美元，因此肯定能轻松负担起这样的金额。

由于中国邮轮旅游业近期发展势头迅猛，这项交易看起来无疑很有意思。皇家加勒比和嘉年华公司(CCL.N)都在大规模投资中国市场，他们还预测明年中国的邮轮旅游人数将接近100万人，较2013年增长一倍。我觉得，携程网与皇家加勒比组建合资公司经营其购买的新邮轮乃明智之举。不过，携程网从未有过酒店、飞机及其他旅游相关资产，我觉得其还是不要涉足此类业务，把业务重点放在提供服务上。

再来简单看看喜达屋的消息。该公司计划在海南开三家瑞吉品牌的度假村，一家W Retreat品牌的度假村，这是该公司扩张海南业务计划的一部分。这四家度假村将在2020年前开业，会对海南已有的瑞吉度假村形成补充。

我不是很看好中国酒店市场，原因在上文说到过，但喜达屋的新计划看起来相当明智而且高瞻远瞩。我在中国的朋友认为，作为有钱人和时尚人士的度假胜地，海南的名气正在不断上升，尤其是在冬季期间。鉴于此，这些新的豪华度假村前景应当不错，能为喜达屋及其他同业提供很好的增长机会。

一句话：携程网购买邮轮是其迈出的拥有资产的错误一步；鉴于海南作为富人度假胜地的名气不断上升，喜达屋扩大该地区业务乃明智之举。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛

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