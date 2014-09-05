《阳歌专栏》中国联通新版iPhone补贴恐成泡影

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国联通新版iPhone补贴恐成泡影**

苹果下周料将发布iPhone 6，这款被苹果寄予厚望的产品在中国上市之初可能面临需求不振的困境，至少从我目前看到的价格情况可以做出这个判断。根据最新媒体报导，中国联通(0762.HK)(CHU.N)公布的iPhone 6起售价为5,288元（合860美元左右）。这远高于很多人之前的预测，他们认为iPhone 6本月稍晚在美国上市的价格将是750美元。

当然，苹果并未正式公布有关最新款iPhone的任何信息，以上价格都是人们的一些臆测。我没有看到任何有关苹果将在中国同步召开产品发布会的报导。苹果在一年前发布iPhone 5S时确实在中国做了同步宣传，我预计很多中国记者将在最后一刻接到邀请，参加在北京同步举行的iPhone 6发布会。

本周稍早确实有媒体称，中国移动(0941.HK)(CHL.N)开始预售iPhone 6，不过并未给出具体价格。现在，媒体称中国联通北京分公司已经正式开始接受订单，起售价为5,288元，另一款价格为6,288元。

报导称，以上价格是联通的合约机价格，签约客户9月19日开始可以拿到新iPhone。当然，在正式发布之后，联通有可能推出更便宜的iPhone 6价格方案。中国移动和中国电信(0728.HK)(CHA.N)尚未公布新iPhone的价格信息。

但是，联通方面的消息对苹果来说不是个好兆头。中国政府要求国内电信三巨头大幅削减手机补贴等营销开支，以期改善获利状况。这道行政命令出台之后，又有迹象表明当局可能向电信企业施压，要求后者特别针对iPhone等外国产品减少补贴。这些电信企业可能被迫以有限的补贴资金支持联想和华为等国内产品。

中国联通发布的相对较高的合约价不由得让人担心，因为联通较其他电信企业更有能力争取到相对较低的批发价。这是因为联通使用的是全球通用的4G通讯标准，意味着联通版iPhone拥有更大的全球市场需求，因此批发价会是最低的。相比之下，销售给应用中国本土通讯标准的中国移动的iPhone在海外需求很有限，其批发价也自然会更高些。

总体来看，在新版iPhone正式发布之后，预售价显示联通可能基本不会给其提供补贴。这并非说中国联通不会提供一些价格支持政策，中国电信和中国移动也可能提供较高的补贴。但是，考虑到中国当局要求电信企业削减营销开支，以及支持国产品牌，当iPhone 6在中国市场开始销售之际，电信企业提供极低补贴也不会令人感到意外。

一句话：中国联通给出的iPhone 6合约机价格显示，中国三大电信企业可能大幅度减少对这款手机的补贴，当新款iPhone本月稍晚正式上市之时，市场需求将会受到严重影响。

**中国反垄断调查引起欧美商业团体抗议**

在华外企抱怨不公正地成为中国近期反垄断调查的目标，而且他们的抱怨声越来越大，促使中国相关机构回应称中资企业也是调查目标。最新消息显示，中国美国商会最终打破沉默，与中国欧盟商会一道对此事表示关注。与此同时，中国方面高调面对媒体为其做法作辩护，而且还有报导称中资企业也因垄断行为吃罚单。

这场愈演愈烈的口水战存在两个问题，一是这一切将走向何方，二是其中有何利害关系。至于第一个问题，中国显然担心西方商业团体的指责最终会促使他们在世贸组织采取行动，很有可能是欧美方面正式起诉中国歧视外资企业。

从长远看，中国还担心如果外资企业越来越觉得其袒护中资企业，可能会影响外资投资。汽车、高科技等提供高附加值产品和服务的外资企业可能会变得尤其担忧，因为许多被调查的外资企业来自这些行业。

先来看看关于中国美国商会的最新消息。该商会在此类问题上通常都会低调，但这次却对中国近期的一连串反垄断调查表示关注，称相关调查具有“选择性和主观性”，以外资企业为目标。

该商会近期的调查显示，接受调查的164家成员企业中，有一半觉得近期的反垄断和反腐败浪潮专门针对外资公司，有25%表示不确定，只有26%表示他们认为中外企业在这些调查中被平等对待。而在近一个月前， 中国欧盟商会8月发布类似报告，对中国的反垄断调查表示关注。

对于这些指责，中国方面采取罕见举措回应，让两大反垄断机构通过新闻发布会和接受采访的方式面对媒体。还有官员在活动中指出，中国企业也受到了调查。

媒体报导称，浙江保险业因违反《反垄断法》被罚1.1亿元人民币。另有消息称，中国三大电信运营商因“送礼”受到政府部门调查。媒体报导还指出，微软(MSFT.O)之所以受到调查，是因为一些公司投诉该公司的商业行为。

外资企业显然感到沮丧，而中国也是顾虑重重，这就回到了这一切将如何收场的问题上。中国监管机构不太可能放弃当前的任何调查，因为这么做只能证明西方的看法是正确的，即调查带有偏见。中国当局针对微软和高通(QCOM.O)的调查结束后，当前的这波反垄断调查浪潮可能暂停。此外，中国当局可能还会发动一两个针对中国大型国企的调查，以显示他们对中外企业一视同仁。

一句话：中国当局将结束对微软和高通的反垄断调查，然后悄然拉上近期这波反垄断浪潮的大幕，以避免被起诉到世贸组织并吓走外资投资。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。