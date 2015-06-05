《阳歌专栏》万洲国际出售Campofrio： 对海外资产消化不良？

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**万洲国际出售Campofrio： 对海外资产消化不良？**

一句话：万洲国际在收购仅一年后就决定出售Campofrio，表明该公司需要资金以减轻债务压力，同时也显示该公司在当初收购时的预期过于乐观。

中国肉类加工企业万洲国际(0288.HK)对西班牙肉产品加工企业Campofrio另有想法，在收购仅一年后就出售所持后者的股权。万洲国际发布简短公告公布了此事。此举表明万洲国际需要现金，而且Campofio正在拖累其财务表现。如果真是这种情况，那么这一异常快速转变想法的举动，反映出中资企业在不熟悉的国际市场进行并购时会面临的最大风险之一。

万洲国际称，将以3.54亿美元的价格把所持Campofrio的37%股权出售给墨西哥巨头Alfa。该公司去年6月与Alfa旗下的Sigma Alimentos联手收购了Campofrio，当时两家公司收购时，对Campofrio的估值大约为9.5亿美元，这意味着万洲国际可能以去年收购时相同的价格出售了这部分股权。

就在起初收购Campofrio的几个月前，万洲国际完成了以47亿美元收购美国猪肉生产商Smithfield的交易，为中国公司对美国企业的最大收购案。值得注意的是，万洲国际让Smithfield执行长Larry Pope在公告中对在收购仅一年就出售Campofrio的决定进行了解释。Pope的讲话内容并不直截了当，但他称此举表明万洲国际一直在对其投资组合进行评估，希望强化资产负债表，从而产生实现长远增长优先目标的现金。

所有这些或许表明，万洲国际在收购Campofrio时可能太急于扩大其全球化布局。至于究竟是什么导致该公司如此之快地转变想法，那就很难知晓了。我觉得这项交易可能是该公司中国方面高管推动的，他们急于推进中国政府让中资企业“走出去”的战略。万洲国际后来似乎意识到，其可能需要一些援手来经营这样一家全球化公司，因此便让Smithfield管理层在事关海外业务重大决定中扮演更大的角色。

2013年，万洲国际成功收购Smithfield，成功解决必要融资问题，还设法让华府持怀疑态度的人相信该交易不会对美国国家安全构成威胁，这些都让万洲国际一度成为了中资企业中的超级明星。但该公司随后接连遇到挫折，最明显的就是其因投资者兴趣索然，不仅推迟了赴香港的IPO计划，还大大削减了IPO规模。

该公司最终于去年10月上市，随后其股价跌幅一度达到40%，之后则收复了大部分失地，目前仅较首发价低约5%。该公司起初计划通过IPO筹资约50亿美元，其中的多数筹资将用于帮助偿还收购Smithfield所欠债务。但由于投资者反响平平，该公司最终筹资规模只有起初计划的约一半。

万洲国际当初收购Campofrio时仍认为其能筹集到大笔资金。这次出售的决定暗示其需要资金来弥补IPO计划产生的缺口。西班牙从长远看或许是不错的市场，这可能是万洲国际当初决定进行投资的原因。但如今，该国经济陷入长期低迷态势，这意味着Campofrio不会很快成为万洲国际国际投资组合中的佼佼者。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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