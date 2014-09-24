《阳歌专栏》胡润百富榜暗示科技泡沫

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**胡润百富榜暗示科技泡沫**

今年的胡润财富排行榜中科技行业领袖独领风骚，这暗示过热的互联网行业未来可能面临问题。该排行榜是判断中国商业趋势的试金石，但也往往专注于过热的行业。这倒也不令人意外，因为过热往往导致公司股价大幅上涨。公司股价又往往是计算个人财富的主要基础。

今年胡润百富榜前十名中五位来自科技行业。阿里巴巴(BABA.N)创始人马云及其家族以1,500亿元人民币财富首次问鼎中国首富。腾讯(0700.HK)首席执行官马化腾以1,085亿元财富排名第五。百度(BIDU.O)首席执行官李彦宏及马东敏以1,050亿元财富排名第六，京东(JD.O)首席执行官刘强东以530亿元位列第九，小米创始人兼首席执行官雷军凭借450亿元财富排名第十。

增长幅度或许比实际数字更说明问题。增长主要来源于上市企业的股价大涨，以及上市大幅拉高公司估值。过去一年里，四位科技富豪的财富都增长超过一倍，其中刘强东的财富增长了7倍，涨幅居首。马化腾的财富也增长了75%。

这意味着除了腾讯外，这些企业的市值都在过去一年里增长超过一倍甚至更多。以科技企业为主的纳斯达克指数在过去52周里上涨约20%，与中国经济高度相关的恒生指数同期仅上涨3%。

一些中国科技股大涨或许合理，因为财务丑闻导致此前两年里人气低迷。此外，随着移动互联网在中国的迅速发展，过去一年里中国电子商务和社交网络出现爆炸式增长。

那么投资者应如何看呢？过去没人愿意出现在胡润百富榜上，因为很多高调的高管随后都陷入了法律纠纷。近几年情况有所改变，我觉得马云或李彦宏短期内不会官司缠身。投资者可能开始考虑这些科技富豪是否有些过于有钱了，我预计大多数科技股未来一年将面临20-30%的回调。

一句话：胡润百富榜中科技行业独领风骚，反映很多中国互联网企业的估值过高，未来一年将出现大幅回调。

**光伏行业现放缓迹象**

老读者应当知道我最近有所看好光伏行业，很大程度上是因为我觉得该行业近期回暖除了与炒作以外，也与实际业务有关系。各种相关报导好坏不一，让我进一步怀疑该行业近期的明显回暖是否名符其实。至少近期的一些报导显示，光伏行业回暖并不像许多人所声称的那么强劲，光伏企业及其股价的增速可能很快就会明显放缓，放缓幅度将远远超过许多人的预期。

这背后隐藏着诸多因素，最明显的则是中国及其他新兴市场的金融瓶颈及相关问题。中国光伏企业希望新兴市场能够带动行业回暖。美国和欧盟对中国光伏产品征收惩罚性关税并采取了其他惩罚性措施，理由是中国光伏企业受到政府不公正的支持。此类企业迫于无奈只能依赖新兴市场。

先来看看关于顺风光电(1165.HK)的报导。该公司去年在尚德电力旗下无锡尚德的竞标中胜出后引起关注。如今媒体报导称，涉及顺风光电的一个宁夏130MW光伏电站项目出现纠纷。

报导进行了详细阐述，明显能看出纯属财务纠纷，即顺风光电没有按承诺付款。我上周刚谈及过此类自筹资金问题，大多数中国光伏企业与其他企业合作的光伏电站项目都存在此类问题。光伏企业通过向此类项目销售光伏组件赢得新业务，如果在项目建成后未能找到长期买家，最终则会遇到大麻烦。

此事让顺风光电的股东大吃一惊，消息传出后其股价下挫8%。去年在竞购无锡尚德交易后，顺风光电股价稳步上行，但如今已较5月末的峰值回落大约三分之一。光伏类股亦呈类似走势，2013年在市场看好回落因素支持下反弹，今年则又波动不稳。

另一篇是关于光伏行业整体发展趋势的报导，暗示当前该行业的回暖可能过于乐观。据数据追踪企业NPD Solarbuzz称，今年二季度中国主要光伏企业的出货量增长26%，装机容量达到5.2GW。报导还指出了一系列推动出现这样的增长的原因，但其中许多并不令人兴奋。

中国光伏企业出货量增长，原因之一是中国的需求上升。此外，企业抢在美国新一轮惩罚性关税实施前发货，对新兴市场的出货量增加，也是原因之一。总而言之，我没有从上述两则消息中发现任何可以乐观的理由，而且怀疑光伏企业的销售及他们的股价在接下来一两年会开始面临日益加大的压力。

一句话：有报导称涉及顺风光电的光伏电站项目出现纠纷，二季度中国主要光伏企业出货量上升，这些情况表明光伏行业增速将放缓，这会令光伏企业的销售及股价承压。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/王琛

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