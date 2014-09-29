《阳歌专栏》奥迪在华遭遇反垄断调查 渴望寻找出路

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奥迪在华遭遇反垄断调查 渴望寻找出路**

《中国日报》今天的两篇报导凸显出众多跨国企业近期在华所遭遇的困境，或许由于其强大的市场份额，他们目前面临到中国政府异乎寻常的针对行为。德国汽车制造商大众是两篇报导的主角，该公司正试图从近期关于旗下奥迪品牌负面形象的泥潭中走出。大众之前多年享受了奥迪在中国市场销售的迅猛增长，奥迪成为中国官员和很多新兴富裕人士的必备“座驾”。

很难说近期针对奥迪的攻击是精心计划为打压公司在中国民众中的形象的作法。我个人认为这不是一场策划已久的阴谋。随着中央“八项规定”出台后奥迪等豪华车不再被列入政府采购名单，大众遭遇的这一波冲击似乎只是中国经典案例的翻版，先是中央政府起头，随后其他政府机构和官方媒体纷纷表示支持。在这种大环境下，大众的公关活动回应显得相当无力。

第一篇报导题目为《奥迪雄风不再》(Shine Dims For Once Golden Audi)。从去年中国政府禁止采购奥迪，实行厉行节约开始，文章回顾了导致奥迪目前处境的经历。奥迪是首批在中国生产汽车的豪华汽车之一，由于其进入中国较早，所以其在过去几年迅猛抢占市场，几乎成为高端车的代名词。今年上半年，奥迪的销量达到26.9万辆，占中国豪华车市场的三分之一。

但政府去年推出的禁令只是奥迪麻烦的开始，当奥迪与中国一汽的合资公司今年成为国家发改委反垄断调查的焦点之时，这个问题愈演愈烈。该调查只是众多针对在华外国豪华汽车制造商的调查之一，中国指控这些豪华汽车厂商在售后零件和服务上定价过高。

对一汽大众销售公司的调查最终以2.49亿元(4,100万美元)的罚款收尾。《中国日报》的文章将重点放在了调查对奥迪品牌声誉所造成的损害。

讽刺的是，同样是在《中国日报》经济版，在该版面的下一页刊载了关于一汽大众的另一篇相当积极的报导。这篇题为《一汽大众的双重胜利》(Double Celebration For VW)的报导大力颂扬大众一汽发动机（大连）有限公司的成功。

作为《中国日报》的一名忠实读者，我几乎可以百分百确定，第二篇报导是一篇“软文”，是一种由一汽大众赞助的软广告。但奥迪公关部门无法与中国声势浩大的官媒相匹敌，该公司的声誉无疑会因近期所有的负面形象而遭受重大损失。其他遭受反垄断调查的外国企业很可能会经历类似的命运。

一句话：奥迪在中国的品牌声誉很可能会因近期的政府调查而遭受严重损害，且奥迪无力的回应也不太可能产生很多效果。

**英特尔联姻紫光集团 为芯片行业整合树立模板**

中国微芯片设计行业出现重大整合，该行业全球老大英特尔(INTC.O)收购紫光旗下持有展讯通信和锐迪科微电子的控股公司的股权。此举可让展讯通信和锐迪科微电子与英特尔雄厚的财力、研发实力及遍布全球的销售网络相结合。这项交易基本上由英特尔推动，该公司目前正在日渐兴隆的智能手机芯片市场迎头赶上。

中国当局应当鼓励芯片行业及其他高科技领域进行更多此类整合，这样能打造出一些真正的世界级的中国科技企业。此外，将关注重点放在企业发展而非重拳整治上，也可使外界对中国当局的贸易保护主义做法的批评减少。

中国芯片设计领域虽然蕴藏着巨大潜能，但过去十年的发展状况可谓支离破碎，以中小规模的企业为主。多数企业开发产品名目众多，主要是向从智能手机到电视机及洗衣机等电子设备提供“大脑”。

手机芯片已经成为增速最快的领域之一，而且展讯通信和锐迪科微电子分别已于2007年和2010年上市，希望借助投资者的投资热情为公司的今后发展融资。但这两家公司由于规模小，与美国的高通(QCOM.O)及台湾的联发科技(2454.TW)相比身处劣势，未能实现潜能。

结果是，这两家公司增速平平，股价走势逊色，最终被紫光集团分别以15亿元和10亿元收购，然后组建了一家新的公司。紫光集团是清华控股的领军企业。

这家新组建的公司在上周得到提振，英特尔宣布斥资15亿美元收购其20%股权，从而令紫光集团估值一下子飙升30亿美元，达到大约75亿美元的水平。高估值表明英特尔对紫光集团的新规模有信心，也显示该公司意欲找到一个强大的打入点，来进军利润丰厚的智能手机微芯片市场。

这样的强强联手交易，只是打造新的重量级企业的第一步。今年5月，英特尔还与瑞芯微进行了合作。英特尔在这项交易中并没有收购后者股权，但后者日益崛起的地位，可协助这三家公司走在一起。

紫光集团对展讯通信和锐迪科微电子成功地进行私有化，然后又引入英特尔的投资来提高新公司的估值，这一点应当值得称赞。其他政府机构则应该提供税收优惠、并购融资等举措，来推动该行业整合，从而打造未来的全球行业领袖企业。

此类整合会让其他一些行业受益，譬如代工芯片厂商、智能手机及电视等消费电子行业。此类领域通常由三星电子(005930.KS)、苹果(AAPL.O)等企业唱主角。这些企业规模庞大，可以投入大量资源进行销售和产品研发。

推动此类整合有时并非易事，原因是涉及众多股东，而且并购融资、产品推出等都非常复杂。但这样做蕴藏着巨大的回报潜能，这从紫光集团与展讯通信和锐迪科微电子以及目前与英特尔的努力传出的正面迹象便可见一斑。

此类举动还能传递这样一个正面迹象，即中国打算通过建立国内自主企业，来与高通、微软(MSFT.O)等大型国际企业叫板。这有助于平息外国商业团体对中国当局贸易保护主义的担忧。

一句话：英特尔入股紫光集团旗下公司，似乎为该行业整合的良好模板，可能会打造能与国际大企竞争的中国本土企业。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜/王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。