《阳歌专栏》索尼追赶微软进军中国游戏机市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**索尼追赶微软进军中国游戏机市场**

我不是全球游戏机领军企业微软(MSFT.O)和索尼(6753.T)的粉丝，但索尼计划年底前在中国市场发售PS4的最新消息，似乎表明该公司近期陷入混乱状态。中国当局解除长达十年的游戏机禁令后，微软很快就为其广受欢迎的Xbox游戏机制定了针对中国市场的计划，组建了合资公司，并且于上月在中国市场发售Xbox One。相比之下，当时只有零星索尼相关计划的报导见诸报端。

在中国推出任何新的科技产品都非易事，因为不仅面临进口限制，同时还需发展支持销售的基础设施和售后支持。鉴于中国当局此前一直禁止进口游戏机，此类产品面临的形势就更是难上加难。还有就是，游戏机可能有时会包含一些让中国审查当局反感的内容，这也令此事变得棘手。

尽管如此，在中国当局解除游戏机禁令后，微软就以相对较快的速度出手，宣布与上海东方传媒集团旗下公司合作，在中国销售Xbox游戏机产品。双方联手后很快就推出相关方案，而且Xbox One也通过在上海自贸区的一家公司于上月正式登陆中国内地市场。

相比之下，索尼在这方面似乎很不上心，最新报导称PS4“可能”在今年底在中国市场发售。事实上，索尼的路线图看起来与微软的大同小异，就连5月与一家上海公司合作伙伴组建合资公司的做法也如出一辙。最新报导暗示，与微软一样，索尼也会通过上海自贸区引进自己的游戏机产品。

关于索尼的最新报导基于上海自贸区网站的一份通知。通知称，索尼将从12月开始在位于上海自贸区的仓库包装供中国市场销售的PS游戏机产品，年销售目标是20万部。

目前尚不清楚索尼能否在年底前开始销售PS游戏机。微软当初的目标是9月中旬在中国市场发售Xbox One，但却往后推迟，具体原因不明，最终到9月29日才开始正式开卖。

我并非游戏玩家，没法对Xbox与PS的质量好坏以及它们在中国市场的吸引力进行评价。但若以公司战略作为指标，索尼无疑慢了半拍，与微软相比也不是很上心。在PS游戏机登陆中国市场时，这样的做法最终会产生影响，伤害PS游戏机在中国市场的长期前景。至于PS游戏机何时登陆中国市场，预计不是今年末就是明年初。

一句话：索尼游戏机产品登陆中国市场的时间比微软游戏机产品落后三月有余，表明该公司对中国市场缺乏重视，这对其游戏机产品的今后销量可不是好兆头。

**思科与TCL成立云计算合资企业**

美国电信设备巨头思科(CSCO.O)和中国电视生产商TCL集团(1070.HK)(000100.SZ)在云计算领域进行合作，投资金额并不大，但对两家公司有很大的影响。思科在中国面临困境，这是中美关于互联网安全分歧的直接结果。近期有迹象显示TCL考虑进行全球合作，十年前TCL与西方企业的两次合作均以失败告终。

十多年前我刚到中国的时候曾密切跟踪TCL，该公司很早就在电视领域取得领先地位，并意识到了手机的巨大增长潜力。但TCL十多年前收购欧洲电视资产和在手机行业的并购都以烦恼和资产减值而告终。这些影响了TCL在电视和手机领域的形象，对其海外扩张计划构成很大冲击。

随着中美就互联网安全的分歧益发严重，思科过去一年里在中国的处境也很艰难。美国经常指责中国是黑客攻击的源头，也禁止华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)在美国销售电信设备。中国也对美国企业采取了一些报复措施，思科则是受牵连最大的企业之一，来自中国国企的订单减少。

在这样的背景下，思科和TCL成立合资企业对双方都有意义，思科寻求在中国开展业务的新方法，TCL寻求再次与外国公司合作。双方将投资8,000万美元建立一个合资企业，建设商用云服务平台。思科的初始投资为1,600万美元，占股20%。TCL的初始投资为6,400万美元，占股80%。投资金额将分三期支付，暗示两家公司希望缓慢进入。中国政府希望鼓励云服务，但该领域非常敏感，因使用第三方系统传输和存储商业客户的数据。

华为和阿里巴巴(BABA.N)等中国科技巨头大多已经进军云计算领域，微软(MSFT.O)和亚马逊(AMZN.O)等外国巨头也宣布了在华发展云服务的计划。合资企业的大多数硬件几乎肯定会从思科购买，但这对未来几年思科在华销售的影响估计都可以忽略。不过这仍可能是思科试图加强中国业务新举措的开始。

从TCL的角度来说，这是该公司试图再次与国内外企业进行合作的最新迹象。TCL集团董事长李东生上周暗示可能与台湾智能手机厂商HTC(2498.TW)合作，去年TCL与百度(BIDU.O)在互联网电视领域进行合作。这些举措能否成功还不明朗，但至少表明TCL试图在新的科技产品和服务时代寻找自己的位置。

一句话：TCL与思科成立云计算合资企业，反映TCL进军新的产品和服务，以及思科加强其中国业务。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛

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