《阳歌专栏》中国计划削减对光伏和风电行业的国家补贴

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国计划削减对光伏和风电行业的国家补贴**

最新报导称中国为可再生能源发展设定较高目标，表明中国打算继续推进可再生能源的发展。报导的亮点在于中国政府打算大幅削减光伏发电和风电的国家补贴，暗示中国希望可再生能源行业停止依赖政府的支持，自行实现盈利。包括出口信贷和低息贷款在内的政府支持引发中国与西方的贸易纠纷。

中国正在敲定2016-2020年的“十三五”规划。中国去年底对“十二五”规划作出调整，计划到2015年底光伏发电装机容量达到3,500万千瓦，这对一个三年前还几乎没有光伏发电的国家来说是相当雄伟的目标。

最新的目标为到2020年光伏发电装机达到1亿千瓦，看起来可能更加激进。中国还计划到2020年风电装机达到2亿千瓦，目标更高。

熟悉情况的官员表示，未来六年国家对光伏发电和风电设备厂商的支持将逐渐缩小。中国为可再生能源发电设定很高的价格，大型电力企业被迫以远高于传统能源发电的价格购买清洁能源发电。这种情况在西方也很常见，是推动清洁能源行业发展的政策工具。

政府官员匿名表示，根据新的五年计划，到2020年光伏发电补贴将从每度0.9元下降至0.6元，风电补贴也将从每度0.6元下调至0.4元。该官员还指出，光伏发电和风电设备厂商应提升产品技术水平，而不是依赖政府补贴。

这应该是政府官员少见地公开承认天合光能TSL.N、英利(YGE.N)和阿特斯(CSIQ.O)等光伏厂商通过政府支持获得相对于西方竞争对手的巨大优势，这也是西方政府一直在说的。美国去年对中国产光伏面板征收反倾销税，欧盟也在考虑采取类似行动。

这些消息对中国光伏行业意味着什么呢？较高的装机目标意味着中国政府将继续推进光伏发电的建设，即使这样的电厂是亏钱的。随着光伏发电补贴下降，问题可能更加严重，到2020年很多光伏发电厂和风电厂无法使用。中国光伏面板生产商未来五年的订单可能很强劲，但如果很多新的发电项目亏钱，订单可能大幅下滑。

一句话：中国激进的新能源发电目标和降低政府补贴的决心可能导致很多光伏发电和风电项目亏钱的。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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