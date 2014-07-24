《阳歌专栏》奢侈品需求下降 凤凰卫视受冲击

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奢侈品需求下降 凤凰卫视受冲击**

中国政府打击官员奢侈消费已在媒体业出现影响，有消息称，凤凰卫视(2008.HK)今年上半年的利润大幅下滑，因来自奢侈品广告商的收入减少。这条新闻并不太令人感到意外，因为中国政府限制奢侈品消费的行动已经持续一年多了。现在仍有待观察这种放缓局面还会持续多久，是否会有加强的趋势，还有谁最易受到影响。

我们上一次看到广告业市场遭受这种严重冲击是在大约一年前，当时白酒生产商因食品安全丑闻受到重创，再加上政府开始强化节俭运动，白酒生产商陷入长期低迷状态。贵州茅台(600519.SS)、五粮液(000858.SZ)等知名白酒品牌制造商受到的影响最大，现在依然在竭力走出困境。

奢侈品行业的疲软状态很明显，很多世界知名品牌称销售增长放缓，甚至下滑。这种迅速且突然的放缓促使很多品牌大幅削减今年上半年的广告开支，引发了凤凰卫视的利润预警。作为中国少数几个独立电视台，凤凰卫视拥有一批忠诚且受教育程度很高的观众，这对某些广告商是一种吸引力。

凤凰卫视表示，预期截至今年6月底止，集团半年纯利较去年减少约1.65亿至2.05亿港元。这意味着其盈利较去年同期减少约一半，凤凰卫视2013年的净利润为4.12亿港元。凤凰卫视没有给出任何营收指引，但我预计其电视广告收入这期间大幅下滑，可能最高达25%。

公平地说，我需要指出，奢侈品消费的下滑只是凤凰卫视利润大幅下滑的三个因素之一。该公司去年利润大增有“一次性收益”的因素，另外，今年上半年人民币贬值也影响到了其利润。

尽管人民币和一次性收益是短期因素，但奢侈品行业的疲软几乎肯定会持续，甚至可能加速，这会让凤凰卫视以及其他依赖这种收入的公司十分头疼。所以现在最大的问题变成：还有谁会受到影响，这种疲软局面还会持续多久?

很多人或许在猜测，大型互联网公司是否也可能受到重创，因为像百度(BIDU.O)、新浪(SINA.O)和微博(WB.O)等互联网公司都十分依赖广告收入。这看似不可能，因为多数互联网公司的受众都相对比较年轻、收入水平没那么高，不是奢侈品制造商的主要目标人群。百度此前称，第一季度的营收增幅为59%，我预计百度以及其他互联网公司本季度的营收仍会强劲增长。

报纸、杂志特别是电视台等传统媒体所受的影响可能最大，因为他们的受众相对年纪更大、更富有，因此也是奢侈品制造商最青睐的目标人群。至于这种低迷状态会持续多久，我预计可能至少要持续一两年，直到政府提倡节俭的行动有所放松。在这种环境下，从现在至今年年底，再到2015年，传统媒体的日子或许十分艰难。

一句话：传统媒体公司未来一两年很可能因奢侈品消费放缓而受到冲击，但互联网媒体公司受到的影响不会很大。

**中国电信迅速进军4G 关闭机场VIP休息室**

中国电信(0728.HK)(CHA.N)可能迅速收复今年上半年的增长颓势，有报导称该公司在获得批准后几周内迅速推出4G服务。媒体还报导中国电信与中国移动(0941.HK)(CHL.N)准备关闭其机场VIP休息室，此举早该发生，因为两家公司都面临削减市场营销支出的压力。中国电信应能很快回归用户数量增长，今年上半年用户数量下降。

我承认对于中国电信在16个城市正式开始销售4G手机和办理4G业务感到有些吃惊。中国电信和中国联通(0762.HK)(CHU.N)不到四周前刚刚获准开展LTE FDD和TD-LTE混合组网实验。我之前曾预计中国电信和中国联通迅速建设网络，在几个月的时间里完成实验，获得正式4G牌照后在年底前推出4G商用服务。

显然中国电信已经悄悄行动了，建设的基础设施足以在获准开展混合组网实验后立即推出服务。有人可能会说中国电信似乎在抢跑，获得正式牌照前就推出了商用服务。不过我怀疑工信部会叫停该举动。

最新报导称，中国电信推出了19款4G手机，包括三星(005930.KS)、HTC(2498.TW)和LG电子(066570.KS)等品牌，价格从1,000至5,000元不等。覆盖的16个城市包括上海、深圳、重庆和南京等，但没有北京。报导并未提到4G服务的价格，我预计会非常便宜，从而迅速吸引用户。

今年上半年，中国电信等待4G牌照，同时大幅削减营销活动，日子不好过。今年前5个月，中国电信用户数量减少440万，暗示该公司获得4G牌照后将发力。

中国三大电信运营商都面临政府施加的削减市场营销支出的压力。他们都不愿意大砍4G市场营销预算，因此都在寻找其他削减支出的方法。这就是中国电信和中国移动近期决定正式关闭机场VIP休息室的原因。

我仍然记得大概10年前三大巨头推出了机场VIP休息室，当时13亿中国人手机普及率还不足一半。不过高速增长的时期已经过去，中国手机市场达到了饱和点。这些休息室的运营成本很高，可能也无法带来多少新业务，因为大多数高端客户可能已经可以通过航空公司进入贵宾休息室。

中国电信的举动显示该公司将积极推广4G服务，同时试图削减非核心业务的支出。由于4G支出很大，未来一年左右中国电信的获利可能仍会疲软，但用户数量恢复增长后，该公司的盈利能力可能上升。

一句话：中国电信迅速推出4G服务表明该公司将积极发展4G业务，短期内获利可能受到影响，用户数量会恢复增长。（完）

编译：靳怡雯 /李富强 发稿：程芳/王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。