《阳歌专栏》腾讯与搜狐或合并视频业务

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**新尚德浴火重生 准备进军欧洲市场**

随着时间流逝，谈及尚德电力的机会对我来说越来越少，针对该公司的破产清算方案即将敲定，而其作为独立公司存在的日子也所剩不多。无锡尚德发布声明称，经历长达一年的清算风暴后，已经出现了一家全新的尚德。该声明为我提供了在尚德及其股票永久消失前谈谈该公司的机会。相关公告以无锡尚德新执行长罗鑫（Eric Luo）年轻的面孔做配图，称该公司准备以英国为起点，重新进军欧洲市场。

需要指出的是，上述消息是无锡尚德发布的，该公司是尚德电力的主要生产资产。尚德电力因超过5亿美元的债务违约在一年前被迫破产。无锡尚德按照破产清算程序被拍卖，去年由顺风光电(1165.HK)接手。

无锡尚德在最新声明中称，顺风光电接手该公司的交易即将完成，这意味着尚德电力破产清算方案也行将敲定，并且有望获得债权人的批准。我觉得时间可能就在本月的某个时候，届时尚德电力会正式被解散，从而成为光伏产业今后历史书中的一个篇章。

时至今日，购买了尚德电力股票的投资人对手中持股价值几何似乎还是没有明确的概念，这从该公司股价剧烈波动便可见一斑。在最近交易日，尚德电力股价上涨30%，从前一个月达40%的跌幅中收复了部分失地。我觉得，在破产清算方案最终获得通过前，该公司股价还会出现一两次较大的波动，届时投资人会最终失去这个颇受欢迎的下注工具。

根据最新公告，在顺风光电完成收购交易后，无锡尚德仍将属于独立实体，意味着其品牌将保持不变。公告还暗示，尚德可能会成为以全新面貌示人的顺风光电的旗舰品牌。鉴于尚德是业界知名度很高的一个品牌，因此这其实并不足为奇。罗鑫表示，新尚德会进行一些战略并购，今年光伏组件的出货量预计将达创纪录的2.5吉瓦，较2011年的峰值高出20%。

尽管尚德电力股价在过去一年剧烈震荡，顺风光电股价走势相对稳定，去年6月时该公司股价大约为1港元，如今已涨至7港元左右。我之前说过，该公司是一家值得关注的企业，并且认为尚德强大的品牌知名度以及技术和销售网络，应当会令该公司大受裨益。如果顺风光电最终将尚德作为首要品牌，那也将不足为奇，当然这可能至少得等一年，等破产风波过去。

最后，我们再来对尚德电力做最后的纪念。该公司的创始人施振荣可谓很有远见，带领公司早早进入光伏行业，并且成为中国首家在纽约上市的光伏企业。然而，太多的溢美之词以及施振荣的过度自信导致其甘冒不必要的风险，最终令尚德电力走上末路，给这个多彩但命运多舛的光伏先锋企业画上了句号。

一句话：顺风光电完成收购无锡尚德的交易后，可能会将尚德作为其主要品牌，并且还可能借助尚德这个平台在今后进行并购。

**腾讯与搜狐或合并视频业务**

腾讯(0700.HK)和搜狐(SOHU.O)合并搜索资产后半年，有报道称双方也在探讨合并视频业务。目前中国互联网领域正经历大规模整合。我对双方能否达成合作存有疑问，不过疑问比一年前的这个时候小很多。如果双方真的达成合作，腾讯距离收购搜狐可能更近一步。

报道称，腾讯首席执行官马化腾和搜狐首席执行官张朝阳已经达成合并视频业务的初步协议，可能催生出中国排名前三的在线视频企业。报道援引匿名消息人士指出，张朝阳将担任新公司的负责人，腾讯拥有大量股权，但不控股。

这和去年腾讯与搜狐合并搜索业务很像。腾讯旗下的搜搜与搜狐旗下的搜狗合并后拥有13-15%的市场份额。在此次合并案中，腾讯出资4.48亿美元，占股36.5%。两次合并搜狐投入的资产都比腾讯投入的资产多很多。

腾讯与搜狐联手将令过去两年在线视频领域的整合接近完成。行业巨头优酷土豆YOKU.N是优酷与土豆2012年合并的产物。百度收购PPS后，将旗下的爱奇艺和PPS合并，创造出排名第二的企业。搜狐与腾讯联手可能打造出排名第三的企业，拥有接近15%的市场份额，而爱奇艺和优酷土豆分别拥有约17%和30%的市场份额。

如果传言出现在一年以前，我认为成功的机会只有20-30%。因为张朝阳的独立和顽固是出了名的，这往往导致交易搁浅。搜狗与搜搜合并前，搜狐与其他一些企业也进行了谈判，但都以失败告终。搜狐与腾讯的合作让包括我在内的很多人感到吃惊，因为外界一直认为腾讯的机会不大。

不过搜狐与腾讯的合作以及近期的传言显示，张朝阳可能比较欣赏马化腾。马化腾给张朝阳新资金以及腾讯的相关资产可能让张朝阳开心，而且腾讯在合作中还不拥有控股股权。这对张朝阳来说很重要，他自认为中国互联网的先锋，尽管搜狐已经掉队，他仍希望自己是行业中的一员。

搜狐与腾讯合并视频业务可能是腾讯收购搜狐的前奏。如果双方合并视频业务，腾讯将在搜狐三大资产中的两个拥有很多股权。搜狐的第三个主要资产--网游业务畅游(CYOU.O)也会对腾讯的游戏业务构成很强的补充。腾讯能够轻松地收购搜狐，因为搜狐的市值不足40亿美元。张朝阳或许希望被腾讯收购，这样就能继续在中国互联网行业拥有重要位置，而搜狐也不会迅速成为一个无足轻重的企业。

一句话：搜狐和腾讯可能达成合并视频资产协议，这或成为腾讯最终收购搜狐的前奏。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳

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