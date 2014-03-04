《阳歌专栏》爱康国宾赴美IPO可能遇冷

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**爱康国宾赴美IPO可能遇冷**

爱康国宾刚刚宣布拟赴纳斯达克上市，但该公司可能会发现在纽约不会一帆风顺，这从其它在美上市的中国医疗企业的暗淡表现便可见一斑。今年以来，打算赴美国上市的中国企业越来越多，爱康国宾成为最新加入的企业，已经提交了IPO申请，计划融资最高1.5亿美元。迄今为止，大多数打算赴美国上市的中国企业都来自互联网领域，爱康国宾则来自医疗行业，该行业虽然蕴藏着巨大的增长潜力，但却未能吸引美国投资者的太多兴趣。

在爱康国宾申请上市之际，却有其它一些中国医疗企业采取相左举动，目前至少已有两家企业正在进行私有化，还有一家刚刚宣布大规模回购股票以提振股价。尽管如此，我仍觉得还是会有该行业的企业在市场掀起一股热潮，爱康国宾可能就属于此类企业。

爱康国宾至少有高盛这样的有力支持者，后者是该公司的早期投资者。美银美林和瑞士银行是该公司IPO的承销商，这对于爱康国宾而言也算好兆头，因为他们可是两家响当当的一流投行。

至于爱康国宾的业绩情况，我看到的两篇报道提到的数字略有不同。根据内容较为详细的报道，去年该公司实现营收1.34亿美元，同比增长43%；实现利润1,200万美元，同比增长25%。该公司的主营业务是医疗体检，属于快速增长的行业。该公司目前有42家自营医疗中心和300家第三方签约合作机构。

再来看看该公司IPO为何可能遭遇强劲阻力，以及该公司为什么会比一些同业表现好一点。由于无法吸引投资者，先声药业SCR.N和美中互利公司CNDX.O因股价走势连年低迷，在过去一年启动了私有化方案，前者是一年前启动私有化的，后者上月才宣布了相关计划。此外，迈瑞医疗MR.N刚刚宣布加大股票回购力度，再回购1亿美元的股票。该公司之前宣布回购2亿美元股票，但未能太多地提振其股价。

尽管市场对在美上市的中国医疗企业持负面看法，但我觉得从诸多原因看，爱康国宾的IPO会表现不错。该公司在行业的领先地位，是其最大的资本。相比之下，先声药业身处药品研发领域，该领域的采购由大型国企占主导，他们可要求大打折扣。美中互利因过于依赖医疗设备出口，增速相对较缓，不过该公司正在努力提高本土市场的销量。

美中互利在中国也有医疗健康服务，但受外资持股影响，该公司在中国高度受保护的医疗行业有着明显的劣势。最后要说的是，鉴于西方投资者不太青睐中国医疗类股，我仍觉得爱康国宾IPO可能遇冷。但该公司的行业领先地位，可助其IPO取得一定的成功。

一句话：得益于市场领先地位，爱康国宾赴美IPO可能取得一定的成功，但该公司必须克服投资者对中国医疗类股普遍冷淡的情况。

**吉利收购一家英国电动汽车企业**

中国汽车厂商正大肆在全球范围内购买清洁能源资产，报道称吉利汽车(0175.HK)收购了英国电动汽车企业EmeraldAutomotive。几周前，中国万向集团刚刚完成收购第二个美国清洁能源企业。中国电动汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)援引政府数据显示自己在技术开发方面的能力。

这些进展看起来至少部分意在吸引对中国汽车厂商发展和收购知识产权的注意力。大多数西方企业一般不会为这种收购和发展造势，而是专注于推广实际的产品，也就是电动汽车和混合动力汽车。

但是中国的情况不同，中国企业往往感觉有必要向政府显示自己正在配合政府的目标和政策指引。中国领导人面临推动新能源汽车项目的压力，该项目进取精神十足但进展缓慢。过去一周，北京持续多日的雾霾天气引起全球关注，这进一步增加了发展新能源汽车的紧迫性。

吉利确认收购英国新能源汽车厂商EmeraldAutomotive。报道没有提到收购价，但指出吉利承诺未来五年向Emerald投入至少2亿美元。Emerald正在开发两款电动送货车，吉利称同样的技术可以用在电动出租车上。

报道暗示，吉利可能使用Emerald的技术帮助Manganese Bronze生产这种出租车，ManganeseBronze去年被吉利以1,850万美元收购。我认为吉利试图找到拯救ManganeseBronze的创新方法是值得表扬的，不过我对电动出租车是否是正确的解决方法存有疑问。

几周前，万向刚刚成功竞购了Fisker Automotive。万向去年还收购了新能源电池生产商A123Systems。比亚迪发布声明称，公司有效发明专利拥有量位居国内第五，排在前四位的分别为华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)、中石化(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)和中芯国际(0981.HK)。

将这些和北京的雾霾以及两会召开联系起来过于简单，但突然出现的开发和收购新能源技术的活动肯定有一些政治方面的因素，可能预示更多的类似交易和声明。

一句话：吉利收购英国一家新能源汽车企业可能暗示中国企业新一轮类似的海外并购，意在显示其支持中国政府的新能源汽车举措。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王琛/程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。